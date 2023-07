Le toit ouvrant du futur sera construit à Grevenmacher

Share this with email

Pour la plupart des gens, le nom de Webasto ne signifie pas grand-chose au premier abord. Mais pour ceux qui conduisent une voiture haut de gamme, il y a de bonnes chances que le toit de leur véhicule provienne de l'équipementier automobile allemand.

Depuis août dernier, le groupe de Stockdorf, en Bavière, est également présent au Luxembourg. En effet, l'été dernier, Webasto a repris l'ancienne usine Carlex de Grevenmacher et ses quelque 500 employés.

Le verre «intelligent»

La filiale luxembourgeoise joue d'emblée un rôle clé dans un domaine dans lequel le sous-traitant veut surtout se développer dans les années à venir : les toits panoramiques des véhicules. Depuis des années, la tendance est à l'installation de surfaces vitrées de plus en plus grandes dans les toits des voitures, surtout dans le segment des prix élevés, explique Axel Berning, le Managing Director de Webasto Luxembourg. «Il y a des constructeurs qui font passer des lignes entières de véhicules par défaut à de tels toits panoramiques», dit-il.

C'est là qu'intervient l'une des compétences clés de l'usine luxembourgeoise : le développement et la production de verre «intelligent» dans lequel sont intégrées certaines fonctions. Par exemple, la technologie permet au conducteur de contrôler la quantité de lumière solaire qui pénètre dans l'habitacle à travers la vitre.

Axel Berning, le Managing Director de Webasto Luxembourg. © PHOTO: Webasto

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le verre devienne transparent ou opaque. Cela fonctionne en introduisant dans une couche du verre des cristaux liquides tels qu'ils sont utilisés dans les écrans. À l'état normal, les cristaux sont désordonnés, mais si l'on applique une tension électrique, les molécules s'alignent de manière uniforme et le verre devient transparent.

Une plus grande marge de manœuvre pour les voitures électriques

Ces technologies offrent aux constructeurs automobiles des possibilités supplémentaires de régulation de la température et de l'exposition à la lumière. Elles permettent en outre aux concepteurs de véhicules de disposer d'une plus grande marge de manœuvre, explique Berning. «Avec le verre high-tech, vous n'avez pas besoin de système de stores. Cela permet de gagner de la place», explique-t-il. Selon lui, cela est particulièrement pertinent pour les voitures électriques, où la batterie est normalement installée dans le plancher du véhicule. «Cela permet de sortir la voiture plus haut. Mais cela ne plaît pas du tout aux designers, car ils préfèrent avoir une forme plate», explique Berning. Cela peut être compensé par les toits plats en verre de Grevenmacher.

Cette technologie permet d'intégrer des échantillons dans le toit du véhicule. © PHOTO: Webasto

Le verre fonctionnel permet également d'ajouter des éléments de design supplémentaires, comme l'incrustation de motifs géométriques de couleurs au choix sur la vitre panoramique, afin de créer une ambiance particulière. Cela est possible grâce à une impression transparente qui est presque invisible de jour. Techniquement, il est même possible de personnaliser le motif - que l'on choisisse par exemple le logo de sa propre entreprise ou les armoiries de sa famille pour le véhicule. Mais cela est si coûteux que ce n'est une option réaliste que dans le segment des prix élevés, comme l'explique Berning.

Les différents segments du toit du véhicule peuvent être commutés indépendamment les uns des autres. On peut ainsi imaginer que seule la partie arrière de la vitre soit sombre, par exemple parce que les enfants dorment, ou que seule la partie avant le soit, afin que le conducteur ne soit pas distrait.

Des cellules solaires sur le toit des voitures

Une autre application devrait prendre de l'importance avec l'électrification croissante du trafic routier : Webasto peut en effet installer une couche supplémentaire dans le toit en verre, dans laquelle des cellules solaires sont intégrées. Théoriquement, il est envisageable d'augmenter ainsi l'autonomie d'une voiture électrique de 5.000 à 7.000 kilomètres par an, explique Berning. Un constructeur américain de SUV a déjà mis sur le marché un modèle qui, grâce à cette technologie, gagne jusqu'à 3.000 kilomètres supplémentaires grâce au seul rayonnement solaire, explique l'ingénieur. «La technologie offre automatiquement une protection solaire, car les cellules solaires maintiennent également les rayons UV à l'extérieur», explique-t-il.

Le fournisseur automobile vise surtout le segment haut de gamme des constructeurs automobiles, qui ont recours au verre high-tech plus onéreux. «Nous ne sommes pas le fournisseur de verre numéro 1 en termes de quantité. Fabriquer un pare-brise normal, beaucoup de gens le font dans le monde», explique Berning. «Nous nous différencions par l'innovation et la maîtrise de la technologie des processus nécessaires à la fabrication de tels verres».

Du point de vue de l'ingénierie, le principal défi est de donner au verre fonctionnel la forme requise dans la construction automobile. «Le verre feuilleté et à couche est principalement développé pour le secteur du verre plat», explique Berning. 90% du volume sont allés à l'architecture des bâtiments. «Notre expertise consiste à bomber le verre dans la forme du véhicule (...) et à placer ensuite ces couches fonctionnelles entre les deux», poursuit le manager. Une partie importante de la production du verre high-tech doit se faire en salle blanche. «Si vous avez la moindre impureté à l'intérieur, cela se répercute immédiatement sur la fonction et l'aspect», explique-t-il.

La production à Grevenmacher sera agrandie d'ici la fin de l'année prochaine. © PHOTO: Webasto

Comme de plus en plus de technologies sont intégrées dans les vitres, le profil d'exigences des employés a lui aussi énormément changé ces dernières années, explique Berning. «Nous avons de plus en plus besoin de mécatroniciens. Comme nous traitons des revêtements, nous avons également besoin d'experts en céramique ou de spécialistes des matériaux qui s'y connaissent en revêtements ultrafins de l'ordre du nanomètre - comment ils réagissent lorsqu'ils sont chauffés et pliés dans un four. Pour que les revêtements remplissent quand même leur fonction plus tard, nous avons besoin des experts correspondants», dit-il.



Pour rester à la pointe de la technologie à Grevenmacher, Webasto est en train de construire une nouvelle ligne de production. Au total, la surface de l'usine doit être agrandie d'environ 13.000 mètres carrés afin d'augmenter les capacités et d'améliorer l'efficacité. La fin des travaux est prévue pour le milieu de l'année 2024. Dans le cadre de cette extension, 60 employés devraient être ajoutés.

