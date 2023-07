Le tourisme luxembourgeois est plus attrayant que jamais, voici pourquoi

A en croire plusieurs enquêtes menées par les autorités, résidents et frontaliers s'accordent à dire que le Grand-Duché est beaucoup plus attrayant aujourd'hui d'un point de vue touristique, de quoi présager une saison réussie.

Selon les dernières données sur le sujet, 8,3% de voyages des Luxembourgeois ont été effectués dans leur propre pays. Il faut dire que le pays regorge de trésors culturels à découvrir et qu'il n'y a pas forcément besoin de franchir les frontières pour se sentir dépaysé. C'était en tout cas le mot d'ordre de Lex Delles (DP), ministre du Tourisme, et des différentes instances touristiques luxembourgeoises au moment de présenter les derniers indicateurs de performance du Luxembourg en matière de tourisme.

Pour avoir une idée concrète de l'attrait touristique du Grand-Duché, une enquête a été menée sur le sujet auprès des résidents et des frontaliers. Il en ressort notamment que 77% des personnes interrogées sont satisfaites de l'offre proposée au Luxembourg. Mieux encore, plus de la moitié des personnes interrogées estiment que la destination touristique luxembourgeoise est plus attrayante aujourd'hui qu'avant la pandémie et 74% affirment que le tourisme a une influence positive sur la qualité de vie.

Le Luxembourg, un pays «sympathique»

Toujours dans le rayon des statistiques, 72% des résidents déclarent soutenir le tourisme au Luxembourg, condition nécessaire à un accueil chaleureux et des visiteurs satisfaits. 74% des résidents considèrent que l'impact du tourisme sur la qualité de vie est positif. Enfin, 83% des visiteurs s'accordent à dire que le Luxembourg est un pays «sympathique».

De quoi laisser présager un été plus que réussi pour le «Luxembourg for Tourism» (LFT) qui entend suivre avec précision l'évolution du comportement des touristes pour ainsi s'adapter en conséquence. «L'objectif est de ne plus se limiter aux seules arrivées et nuitées touristiques, mais de suivre l'intégralité du parcours de nos visiteurs, afin d'obtenir une image aussi complète que possible de ses besoins et comportements en matière de voyage», explique-t-il dans un communiqué.

Les attentes des visiteurs dépassées

Tous les indicateurs semblent en tout cas déjà au vert et vont même au-delà des espérances. «Notre destination a su conquérir nos visiteurs, dont deux tiers sont «tout à fait» satisfaits de leur séjour et 42% ont vu leurs attentes dépassées de manière positive. Cette part est encore plus élevée chez les primo-visiteurs, dont la moitié est fortement disposée à revenir pour une nouvelle visite future», annonce le LFT. Il ressort d'ailleurs que ce sont les émotions, les rencontres ou encore une forte intimité avec la nature qui constituent la véritable plus-value du séjour des visiteurs.

Et puis, force est de constater que les dépenses des visiteurs ont grimpé constamment sur la dernière décennie. De 114€ en 2017, les dépenses sont ainsi passées à 144€ en 2022, soit une hausse de 17%. Une augmentation plus rapide que l'inflation qui témoigne d'un attrait accru.

Pas de phénomène de surtourisme recensé

Qui sait? Peut-être qu'un jour, le Grand-Duché deviendra peut-être une destination particulièrement prisée des touristes. Fort heureusement, le pays est encore loin d'être confronté au tourisme de masse, comme cela est le cas dans d'autres pays. «Seul 2% des visiteurs ont jugé le Luxembourg surfréquenté. L'intensité touristique au Luxembourg est en-dessous de la moyenne européenne», note le LTF.

Dans les faits, la fréquentation est notamment élevée à Vianden et son château, mais reste de loin inférieure à celle de lieux fréquentés à l'étranger. «Des outils digitaux (comme la VisitLuxembourg-App) et l'approche du storytelling (magazine LUCI etc., présentant des expériences authentiques hors des sentiers battus) contribuent à répartir les flux touristiques dans l'espace et le temps et ainsi à éviter les phénomènes d'overtourism (ou surtourisme, NDLR) à l'avenir également».

Durable, qualitatif et bénéfique pour les visiteurs, résidents et l'économie locale, voilà comment résumer le tourisme luxembourgeois qui fera, à n'en point douter, le plein de touristes cet été, locaux et internationaux.