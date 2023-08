Le tourisme luxembourgeois se rapproche des niveaux pré-covid

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

L'attrait touristique du Grand-Duché n'est désormais plus à prouver. A coup de campagnes de communication, d'investissements et de projets en tout genre, le patrimoine culturel du Luxembourg, plus conséquent qu'il n'y parait, est parvenu à faire mouche auprès des résidents, des frontaliers et des touristes internationaux. Ce n'est pas pour rien qu'une récente enquête menée auprès des résidents et frontaliers indiquait que 77% des personnes interrogées étaient satisfaites de l'offre proposée au Luxembourg. Mieux encore, plus de la moitié des personnes interrogées estimaient que la destination touristique luxembourgeoise est plus attrayante aujourd'hui qu'avant la pandémie.

Lire aussi :

A Cattenom, une balade en forêt rythmée par le béton armé

De bon augure pour le ministre du Tourisme, Lex Delles (DP), au moment d'aborder le bilan touristique de 2023. Un bilan particulièrement «satisfait» pour un secteur en pleine croissance. «Même si ce n'est pas encore le cas, on se rapproche des indicateurs d'avant la pandémie. C'est une bonne saison», se réjouit le ministre.

En hausse par rapport à 2022

Dans les faits, selon les chiffres du Statec, les nombres de nuitées des six premiers mois de cette année sont supérieurs par rapport à la même période en 2022 (+6%). Entre avril et juin 2023, les nuitées dans les hôtels ont augmenté de 2% par rapport à la même période pour l'année écoulée et les nuitées auprès des campings ont été en hausse de 2%. La fréquentation des auberges de jeunesse a quant à elle explosé, avec une hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

Lire aussi :

La nouvelle auberge de jeunesse de Vianden devra attendre 2024

Le top 3 des attractions touristiques les plus prisées se compose comme suit: le Parc Merveilleux de Bettembourg (144.153 visiteurs), le château de Vianden (93.979 visiteurs) et le trail du Mullerthal (91.773 visiteurs). Les temps forts de l'été se sont traduits par une grande fréquentation des Casemates du Bock et de la Pétrusse (56.305 entrées), sans oublier les quelque 140 visites quotidiennes du Palais grand-ducal.

De nombreux investissements prévus

En conclusion, le ministère estime que le secteur a «réussi à consolider sa compétitivité grâce à son esprit novateur et grâce à différentes mesures de la Direction générale du tourisme». Pêle-mêle, il y a notamment l'introduction du fonds de soutien aux associations sans but lucratif, les bons d'hébergement de 50 euros, la réorganisation de ses circuits auto-pédestres, le programme cyclo-touristique «Velosummer», l'application «VisitLuxembourg», téléchargée à plus de 71.000 reprises. Mais aussi les «Luxembourg Tourism Awards» et la campagne de promotion «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!». Pour rappel, cette dernière avait pour thème le «tourisme actif». Pour l'occasion, plusieurs sentiers de randonnée «conforts» avaient été élaborés.

Lire aussi :

Tourisme: les pratiques des résidents décortiquées

Et hors de question pour le ministère du Tourisme de s'arrêter en si bon chemin. En effet, les investissements vont continuer à un rythme soutenu au cours des cinq prochaines années. «Le plan quinquennal 2018-2022 prévoyait 50 millions d'euros d'investissements. En ce qui concerne la période 2023-2023, on table ainsi sur 70 millions d'euros pour développer les infrastructures et le tourisme d'une manière générale», conclut le ministre.