Le tram reliera bien Esch-sur-Alzette à Luxembourg à l’horizon 2030

Au-delà des extensions (en cours de réalisation) vers le Findel et la Cloche d’Or, à quoi ressemblera le tram luxembourgeois dans un futur plus ou moins proche ? Dans les douze ans à venir, il devrait en tout cas passer de 9 km de lignes à 64 km.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le ministre de la Mobilité, François Bausch (déi Gréng), a encore communiqué au début de l’été sur le sujet. Fin 2024, dans un peu plus d’un an donc, le tram de la capitale pourra mener les navetteurs au-delà du Kirchberg, jusqu’à l’aéroport du Findel. Soit un nouveau tronçon de 3,9km dont le coût est évalué à un peu moins de 100 millions d’euros. Quelques mois plus tôt, au printemps 2024, c’est le tronçon Bonnevoie-Cloche d'Or qui aura, lui, été mis en service. Soit deux extensions qui porteront de 9 à 16 le nombre de kilomètres de lignes.

Le tram de la capitale tel qu'il sera fin 2024, après la mise en service des extensions, au nord, vers le Findel et, au sud, vers la Cloche d'Or. © PHOTO: Ministère de la Mobilité

Une belle avancée donc mais qui restera tout de même assez loin des 64km qui sont l’objectif annoncé à l’horizon 2035 selon le Plan national de mobilité (PNM 2035) présenté en avril 2022 par le ministre. Mais, si on en croit le ministère de la Mobilité, les choses devraient bien avancer dans les cinq ou six prochaines années.

Lire aussi :

Une indemnité de 300.000 € pour les perturbations causées par le tram

Un double projet de loi de financement est prêt

Ainsi, deux lois de financement ont déjà été déposées. Après avoir reçu l’aval du Conseil d’État, elles doivent désormais être votées. Ce qui sera chose faite … dès qu’une Chambre des députés aura été désignée suite aux élections législatives d’octobre prochain. Donc a priori début 2024.

En rouge, on retrouve les deux extensions qui font l'objet de projet de loi de financement. © PHOTO: Ministère de la Mobilité

«S’il y a un risque qu’une nouvelle majorité puisse rejeter le projet ? Sincèrement, on ne le pense pas. Parce que les quatre grands partis du pays (CSV, DP, LSAP et déi Gréng, ndlr) ont toujours supporté le projet du tram ces deux dernières décennies. Et que ce dernier a clairement prouvé son utilité», explique-t-on au ministère de la Mobilité.

Les nouveaux quartiers «Nei Hollerich», Laangfur, …

Les travaux sur ces deux nouveaux tronçons devraient débuter vers 2026. Pour prendre fin, selon les estimations, deux ans plus tard, en 2028. Le premier mènera le tram dans le quartier de Hollerich, via un axe parallèle à la rue du même nom. Il passera ainsi au milieu du futur quartier «Nei Hollerich» (le «nouvel Hollerich» en français), là où les friches des bâtiments de Paul Wurth et Heintz van Landewyck laisseront bientôt place à de nombreux nouveaux immeubles.

1 / 3 Après avoir quitté la gare, le tram bifurquera vers le nouveau quartier «Nei Hollerich» qu'il traversera jusqu'à la route d'Esch. © PHOTO: Ministère de la Mobilité

2 / 3 Le tram passera devant le parc Landewyck en plein cœur de «Nei Hollerich». © PHOTO: Ministère de la Mobilité

3 / 3 Le futur quartier «Nei Hollerich», là où les friches des bâtiments de Paul Wurth et Heintz van Landewyck laisseront bientôt place à de nouveaux immeubles. © PHOTO: Ministère de la Mobilité







Le deuxième projet est appelé «K2A» (pour « Kirchberg 2 »), du fait qu’il sera la deuxième ligne circulant au Kirchberg. Au départ de l’arrêt Rout Bréck, elle mènera, à l’instar de la ligne déjà en fonction, jusqu’à Luxexpo mais en suivant le boulevard Konrad Adenauer et non l’avenue John F. Kennedy. Pour le moment, il est prévu de s’arrêter en chemin, après 2,3km, au niveau d’un site de Laangfur en pleine mutation.

Lire aussi :

Transports publics gratuits depuis trois ans: quel bilan?

«Pour l’heure, nous nous arrêtons là. Tout simplement parce qu’au-delà on ne retrouve aujourd’hui que des champs. Nous nous fixons ainsi sur le rythme de l’extension urbaine de la ville. Et nous sommes prêts à réagir dès que cela commencera à bouger…», commente-t-on au niveau du ministère de la Mobilité. Au-delà de Laangfur, c’est là que s’installera le futur quartier résidentiel du Kuebebierg et les milliers d’habitants qu’il accueillera au cours des prochaines années.

1 / 3 Le futur boulevard Konrad Adenauer. © PHOTO: Ministère de la Mobilité

2 / 3 Le boulevard Konrad Adenauer au niveau de l'école européenne. © PHOTO: Ministère de la Mobilité

3 / 3 L'entrée dans le quartier du Laangfur. © PHOTO: Ministère de la Mobilité







Autre dossier en cours, celui de l’extension qui conduira le tram de la place de l’Étoile au CHL, en suivant la route d’Arlon. Il en est pour l’heure au stade de l’avant-projet détaillé. «Nous sommes proches de pouvoir déposer une nouvelle loi de financement. Techniquement, nous sommes prêts. Mais on attend de voir si cela sera une priorité ou non du prochain gouvernement et du nouveau collège échevinal de la ville de Luxembourg», explique-t-on encore au sein d’un ministère de la Mobilité où on tient à souligner qu’il reste des terrains à acquérir dans ce quartier avant de penser à mettre les premiers coups de pioche.

Une solution pour le couloir multimodal Esch-Luxembourg

Du coup, on peut penser que la ligne baptisée «tram rapide» pourrait bien être terminée avant. Nommée ainsi du fait qu’une partie de celle-ci – de la Cloche d’Or jusqu’au nouveau quartier d’Esch-Schifflange – permettra au tram de pousser jusqu’à 100km/h et de parcourir cette distance en 13 à 14 minutes, elle reliera les deux plus gros pôles économiques du pays, Esch-sur-Alzette et Luxembourg-ville. Poussant même jusqu’à Belvaux.

La ligne «tram rapide» qui mènera jusqu'à Esch-sur-Alzette, avant de se prolonger jusqu'à Belvaux, devrait être en service en 2030. © PHOTO: Ministère de la Mobilité.

Une conférence de presse concernant cette ligne est d’ores et déjà programmée au 13 septembre prochain. Elle permettra au ministre Bausch ainsi qu’aux bourgmestres des communes concernées (Esch-sur-Alzette, Sanem, Mondercange, Schifflange et Leudelange) de détailler le planning qui a été arrêté la concernant. Après pratiquement 18 mois à plancher sur ce dossier épineux (en raison notamment des nombreux échangeurs routiers situés sur l'autoroute A4 que le tram longera), on a trouvé une solution adéquate au ministère de la Mobilité. Celle-ci permettra, selon nos informations, une mise en circulation de cette ligne de tram à l’horizon 2030. Une ligne de tram qui sera dans les faits, entre Luxembourg et Esch, un couloir multimodal. On retrouvera ainsi côte à côte une autoroute (dont la bande d’arrêt d’urgence se transformera aux heures de pointe en voie de covoiturage et de bus), le tram rapide et une piste cyclable express.

Le déplacement du P+R Bouillon

Notons enfin qu’à plus long terme, il est également prévu de fermer certaines boucles au sein du réseau de tram de la capitale. Ce qui se fera au rythme de la transformation urbaine de la ville. Il est ainsi toujours dans les cartons de «bouger» le P+R Bouillon, afin de reconstruire celui-ci davantage à l’extérieur de la ville, en direction d’Esch (entre le rond-point de Merl et la Croix de Cessange). À son emplacement actuel, on retrouverait un nouveau quartier, celui qu’on appelle déjà la «Porte de Hollerich».