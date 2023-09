Le vandalisme est en hausse dans les lieux publics

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Début août, des actes de vandalisme ont été commis à deux reprises dans la commune d'Ell. Tout d'abord, des inconnus ont dérobé des charnières de portails de jardin de la commune, puis, peu de temps après, une aire de jeux publique à Roodt a été la cible de vandales. Quelques pierres ont été arrachées des bordures, des parties de l'aire de jeux ont été peintes ou souillées. Sur Facebook, l'administration communale a partagé des photos de ces actes criminels.

Interrogé par le Luxemburger Wort, le bourgmestre d'Eller, Henri Rasqué, explique que la commune a déposé une plainte. «L'enlèvement de telles salissures ainsi que la réparation d'infrastructures publiques engendrent chaque année des coûts du côté de la commune, qui doivent être supportés par la collectivité», se plaint en outre l'administration communale sur les réseaux sociaux.

Les chiffres du vandalisme augmentent chaque année depuis 2019

Les incidents survenus à Ell ne sont toutefois pas une exception. Mercredi dernier, à Lorentzweiler, une exposition de photos de l'artiste Patrick Galbats a été délibérément détruite. Des films et des tableaux exposés en plein air par la commune le long d'une piste cyclable ont été rayés. Les dommages causés s'élèveraient à plusieurs milliers d'euros.

Lire aussi :

Une exposition de photos vandalisée à Lorentzweiler

Des cas de vandalisme se produisent aussi régulièrement dans d'autres communes du pays. Les bâtiments publics comme les écoles et les infrastructures comme les aires de jeux ou les parcs sont de plus en plus exposés à des dégradations de toutes sortes. C'est ce que montrent les statistiques officielles de la police. Selon celles-ci, rien qu'entre le 1er janvier et la mi-août de cette année, 313 cas de vandalisme ont été enregistrés sur des bâtiments et infrastructures publics au Luxembourg.

Entre 2019 et 2022, le nombre d'actes de vandalisme a augmenté de 44%.

Alors que les chiffres étaient encore en légère baisse entre 2018 et 2019, on constate depuis lors une nette augmentation des actes de destruction de structures publiques. Ainsi, en 2019, on comptait 421 cas de ce type, un an plus tard, ils étaient déjà 543. En 2021, 548 cas de vandalisme sur des bâtiments et infrastructures publics ont été enregistrés. L'année dernière, un nouveau record a même été atteint: pas moins de 607 cas ont été enregistrés en 2022. Si l'on additionne toutes les données des années précédentes, près de 2.900 cas ont été enregistrés par la police depuis 2018.

1 / 4 De nombreux bancs, comme celui-ci dans le parc Gerlache de Differdange, sont la cible d'actes de vandalisme. © PHOTO: Anouk Antony

2 / 4 Les panneaux endommagés font également partie du problème du vandalisme. © PHOTO: Anouk Antony

3 / 4 Les graffitis font partie de la forme la plus courante de vandalisme. © PHOTO: Anouk Antony

4 / 4 Souvent, des graffitis sont tagués sur les poubelles. © PHOTO: Anouk Antony









«Par vandalisme, on entend non seulement les dégradations et les destructions, mais aussi les cas de graffitis», explique Ben Eich du service de presse de la police pour expliquer le contexte de ces données. En revanche, le vandalisme sur des objets privés, par exemple sur une voiture garée sur un parking public, ne figure pas dans les statistiques.

Ces chiffres ne permettent pas non plus de déterminer quels sont les lieux les plus touchés. «Nos statistiques ne permettent pas de distinguer les lieux spécifiques liés au vandalisme», explique-t-on du côté de la police.

Des mondes différents dans des communautés différentes

Car il existe bel et bien des différences entre les communes. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de certaines localités. «Des actes de vandalisme sont commis à différents endroits de notre commune», explique par exemple le bourgmestre de Differdange Guy Altmeisch (LSAP), qui ajoute: «À titre préventif, nous avons installé des caméras. Cette mesure aide actuellement». Néanmoins, le facteur coût est élevé. L'année dernière, les dommages causés aux bâtiments communaux ont coûté environ 100.000 euros, tandis que les dégâts causés aux bornes ou aux panneaux ont coûté 30.000 euros supplémentaires à la commune de Differdange.

Dans l'est du pays, en revanche, la situation est tout à fait différente. «Nous n'avons pratiquement pas de problèmes de vandalisme dans notre commune», rapporte une porte-parole de la commune de Remich dans une brève réponse à une demande du Wort.

A Ettelbrück aussi, le vandalisme ne semble pas être un problème majeur, du moins actuellement. «Pour le moment, nous n'avons pas de problèmes connus», explique une porte-parole de la commune. Le dernier problème de vandalisme remonte à l'été dernier. A l'époque, des graffitis portant le chiffre «90» étaient apparus à d'innombrables endroits de la ville.

Près de 100 graffitis de ce type ont été constatés à l'époque, et la situation s'est calmée depuis. «De temps en temps, nous avons encore des problèmes avec des barbecues qui ne sont pas laissés propres». «Mais cela aussi s'est amélioré entre-temps», poursuit la porte-parole.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Megane Kambala