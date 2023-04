Légère hausse du chômage au Luxembourg au mois de mars

Social

Au 31 mars 2023, 15.332 demandeurs d'emploi résidents disponibles étaient inscrits à l'Agence pour le développement pour l'emploi, soit 5,2% de plus qu'à la fin du mois de mars 2022.

Après une hausse des faillites pour le premier trimestre 2023 communiquée par le Statec ce mercredi, c'est une hausse du chômage que nous apprend l'Agence pour le développement pour l'emploi (Adem). Ce jeudi 20 avril, l'institution publie ses statistiques portant sur le mois de mars, à commencer par le taux de chômage qui s'établit à 4,9%, soit une légère hausse par rapport au mois de février.

En effet, le mois précédent, ce taux s'établissait à 4,8%. Du côté du nombre de demandeurs d'emploi résident disponibles, l'Adem en dénombrait 15.332 à la fin du mois de mars, soit une hausse de 756 personnes, ou 5,2% par rapport au mois de mars 2022. Cette augmentation du nombre de chômeurs touche toutes les durées d'inoccupation, à l'exception des personnes dont la durée d'inscription est supérieure à 12 mois.

Par rapport au mois de février 2023, l'Adem constate un recul du nombre de demandeurs d'emploi résidents de 318 inscris, soit une baisse de 2%. Les inscriptions, en revanche, sont à la hausse. Au total, 2.526 personnes ont effectué cette démarche au cours du mois de mars, soit une hausse de 132 personnes, ou de 5,5% par rapport à mars 2022. Parmi elles, on comptait 82 réfugiés venant d'Ukraine.

Moins de postes vacants

Autre hausse: celle du nombre de demandeurs d'emploi résidents bénéficiant de l'indemnité de chômage complet. Cette dernière a été versée à 8.838 personnes au cours du mois de mars 2023, soit 931 personnes de plus sur un an, ou 11,8%.

Le nombre de postes disponibles, en revanche, est à la baisse. Les employeurs luxembourgeois ont déclaré 3.928 postes vacants à l'Adem pendant le mois de mars, soit 25,2% de moins par rapport à mars 2022. «Cette chute à un an d'écart est à relativiser, car mars 2022 était un mois exceptionnel en termes de postes déclarés», nuance cependant l'agence. Sur un mois, la variation est en effet à la hausse, avec seulement 2.289 postes déclarés vacants en février 2023. S'établissant à 10.363 au 31 mars, le nombre de postes disponibles est en baisse de 13,6% sur un an.

Parmi les postes déclarés vacants au cours du mois de mars 2023 par les employeurs luxembourgeois, les personnes disposant de compétences en matière d'audit et de contrôle comptables financiers (299 postes), de comptabilité (145 postes), d'études et développement informatique (145 postes), le personnel de cuisine (109 postes), et celui de secrétariat (101 postes), étaient particulièrement recherchés.