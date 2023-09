L'entreprise luxembourgeoise Kleos Space est toujours en activité

Share this with email

L'annonce de la faillite de la société luxembourgeoise de satellites Kleos Space, à la fin du mois de juillet, a attiré des acheteurs intéressés par sa technologie et son matériel en orbite. Cela a permis d'éviter la disparition de la société, du moins pour l'instant.

La semaine dernière, Kleos Space a indiqué sur son site web qu'elle avait reçu des manifestations formelles d'intérêt de la part de plusieurs parties concernant le rachat de la société et de ses actifs, et ce après avoir informé la bourse australienne des valeurs mobilières, le 26 juillet, qu'elle devrait cesser ses activités à la fin du mois d'août. Mais le ciel s'est éclairci à la fin de la période de 30 jours au cours de laquelle Kleos Space s'attendait à devoir déposer une demande de mise en faillite auprès de la justice luxembourgeoise.

Promotion auprès des services de renseignement américains

«Compte tenu des progrès réalisés dans le cadre du processus de vente et de l'intérêt des différentes parties pour la société, il existe désormais une perspective crédible d'une solution financière alternative viable qui permettrait à la société de respecter ses engagements financiers», a écrit la semaine dernière Andy Bowyer, cofondateur et ancien CEO de Kleos Space.

L'opérateur de satellites d'observation de la Terre a obtenu un délai supplémentaire de la part de son principal bailleur de fonds et le conseil d'administration de Kleos Space a lancé un processus d'évaluation des meilleures alternatives, a indiqué la société. Les offres contraignantes des acheteurs devaient être soumises avant le 31 août, a-t-elle aussi précisé.

Andy Bowyer, cofondateur de Kleos Space © PHOTO: Kleos Space

Andy Bowyer, qui a quitté le Luxembourg pour s'installer dans la région de Washington D.C. en 2021 afin de promouvoir l'entreprise auprès des services de renseignement américains et d'autres clients potentiels, n'a pas répondu aux questions posées jeudi par le Luxembourg Times sur les effectifs luxembourgeois de l'entreprise encore en poste.

Le soutien du gouvernement luxembourgeois

L'effondrement de Kleos Space porterait, plus largement, un coup à l'effort des autorités luxembourgeoises pour diversifier l'économie vers l'espace et s'éloigner de sa forte dépendance à la finance. L'État luxembourgeois n'a pas investi dans Kleos et n'a pas pris de participation dans l'entreprise, a écrit le ministre de l'Économie Franz Fayot jeudi en réponse aux questions de la députée de l'opposition Diane Adehm (CSV). Kleos a toutefois bénéficié d'une série de subventions et de prêts dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à encourager les entreprises spatiales.

L'entreprise a également été l'un des premiers locataires d'un «space campus» que le gouvernement est en train de développer à Kockelscheuer. Le ministère de Franz Fayot a également autorisé Kleos, début 2023, à exploiter une constellation de 80 satellites. Cela en fait la troisième société de satellites, après SES et OQ Technology, autorisée par le Luxembourg à lancer des satellites en vertu d'une loi de 2020, a déclaré l'Agence spatiale luxembourgeoise.

Des satellites inutilisables

Ces dernières années, KIeos Space s'est efforcée d'établir des contacts avec les agences militaires américaines et d'utiliser cet appui pour gagner des clients ailleurs dans le monde. Les satellites Kleos sont conçus pour suivre les signaux électroniques des navires et des installations terrestres qui souhaitent rester invisibles.

Mais comme l'a rapporté le Luxembourg Times en avril, Kleos a dû faire face à des dysfonctionnements de son équipement et à l'hésitation croissante de ses bailleurs de fonds. Neuf des 16 satellites que Kleos a mis en orbite par groupes de quatre ont développé des problèmes potentiellement insolubles ou deviendront inutiles d'ici la fin de l'année 2024, a déclaré Kleos.

C'est en partie parce que l'activité spatiale est une entreprise à haut risque et à haut rendement que Kleos et sa trentaine d'employés n'ont jamais fait de bénéfices. La société a perdu 7,3 millions d'euros en 2022, s'ajoutant à des pertes cumulées d'au moins 24 millions d'euros.

Cet article a été publié initialement sur le site de Luxembourg Times.

Adaptation: Pascal Mittelberger.