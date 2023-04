Les 1.600 nouvelles places du P+R de Rodange sont accessibles

Mobilité

Ouvert 24/24 h et 7/7j, le parking sécurisé donne un accès sans barrières et en direct sur les quais de la gare. Cette nouvelle infrastructure va de pair avec la refonte de la gare CFL.

1.600 places supplémentaires pour les navetteurs. Le nouveau parking Park+Rail (P+R) attenant à la gare de Rodange est accessible aux clients résidents et frontaliers des CFL depuis ce lundi 17 avril à 16h.

Le parking n'est situé qu'à quelques centaines de mètres des frontières belge et française et à proximité des axes routiers empruntés chaque jour par de nombreux navetteurs frontaliers et luxembourgeois. «Avec la mise en service du P+R de Rodange, les CFL démontrent, une fois de plus, leur engagement en faveur de la multimodalité. Dans leur conception des pôles d’échanges, les CFL tiennent compte des clients qui souhaitent combiner leur voiture à l’utilisation du transport public. La facilité de la transition de la voiture au train respectivement au bus est l’une des conditions indispensables pour atteindre le report modal visé par les objectifs du Plan national de mobilité 2035», indique François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics (déi gréng).

Un parking de sept étages

Entamés mi-2019, les travaux du P+R ont abouti à la mise en place de 1.600 places de parking réparties sur sept étages, accessibles en voiture via deux rampes d’accès hélicoïdales. Ouvert 24/24 h et 7/7j, le parking sécurisé donne un accès sans barrières et en direct sur les quais de la gare via une passerelle couverte au 3ème niveau.

Les CFL équipent aussi progressivement leurs P+R de panneaux solaires en toiture, à commencer par les nouveaux projets comme celui de Rodange où l’installation produira 200 kW.

Cette nouvelle infrastructure construite pour répondre aux importants besoins en mobilité publique dans le sud-ouest du pays va de pair avec la refonte en cours jusqu’à la fin de l’année de la gare CFL de Rodange, en tant que plaque-tournante de la mobilité dans cette région bordée par les frontières avec la France et la Belgique.

Des quais rallongés, pour des trains plus longs

La gare de Rodange a été dotée de quais rallongés et élargis pour permettre d’accueillir des trains plus longs et augmenter sensiblement l’offre en places assises. Les travaux de refonte de la gare permettront d’améliorer la ponctualité des trains dans le sud-ouest du pays grâce à un nouveau plan des voies. Alors que la partie est (direction Luxembourg) de la gare a déjà été entièrement revue, la partie ouest (direction Longwy/Athus) suivra jusqu’à la fin de l’année.

À terme, les trains de la ligne 60 (Luxembourg – Esch/Alzette – Rodange) et de la ligne 70 (Luxembourg – Rodange – Athus/Longwy) disposeront de leur propre voie à quai en gare de Rodange, limitant ainsi les croisements de trains de lignes différentes et donc, le report de perturbations d’une ligne sur l’autre.

Jusqu’à la fin de l’année 2023, d’autres travaux permettront la mise en service complète du pôle d’échange de Rodange, notamment les travaux de finition du parvis de la gare et du nouveau souterrain côté ouest facilitant l’accès aux quais. À cela s’ajoute l’aménagement d’un chemin piéton reliant le nouveau souterrain ouest au P+R.

