Les 23 candidats des Verts dans le Sud

C'est avec une double tête nouvellement formée -la ministre Joëlle Welfring (49 ans) et le co-chef de parti Meris Sehovic (32 ans)- et sans leurs poids lourds électoraux de 2018, Felix Braz et Roberto Traversini, que déi Gréng se lancent dans la course aux élections législatives dans le Sud. Mardi, les 21 colistiers de Joëlle Welfring et Meris Sehovic ont été officiellement présentés, après l'adoption de la liste par la conférence régionale samedi dernier.

Citons d'abord la chef de groupe Josée Lorsché (62 ans) ainsi que les deux députés Semiray Ahmedova (42 ans) et Marc Hansen (55 ans). Sont également candidats: Paulo Aguiar (46), Katja Battin (58), Laure Cales (33), Iness Chakir (20), Michel Clees (60), Nick Clesen (37), Fabienne Erpelding (34), Serge Faber (54), Raphael Gindt (30), Nicolas Hirsch (44), Georges Liesch (56), Michèle Machado (43), Viviane Petry (61), Amra Sabotic (30), Moritz Schaaf (27), Josée-Anne Siebenaler-Thill (61), Yves Steffen (35), Paul Thiltges (68).

Les candidats avec lesquels déi Gréng va disputer les élections à la Chambre dans le Sud. © PHOTO: Christophe Olinger

Neuf des 23 candidats sont membres d'un conseil municipal et neuf candidats figuraient déjà sur la liste verte du Sud il y a cinq ans; la liste se compose de douze hommes et onze femmes.

Tous les sièges doubles sont fixés

Lors des élections d'il y a cinq ans, les Verts ont obtenu trois sièges au sud et ont manqué de peu le quatrième mandat, le siège restant était alors revenu au LSAP.

Jeudi, la liste du Nord sera présentée, vendredi ce sera le tour de celle du Centre et lundi prochain, celui de l'Est. Les doubles têtes de liste sont déjà connues: Stéphanie Empain et Claude Turmes (pour le Nord), Sam Tanson et François Bausch (pour le Centre), Chantal Gary et Henri Kox (pour l'Est).

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon