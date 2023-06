Les agriculteurs inquiets des phénomènes météorologiques extrêmes

Ensemble plutôt que l'un contre l'autre: l'agriculture et l'élevage doivent être compatibles avec la protection de la nature et de l'environnement. © PHOTO: Anouk Antony

La chaleur, la sécheresse et l'aridité donnent aussi du fil à retordre aux agriculteurs -surtout s'ils misent sur la culture de plantes qui s'avèrent peu résistantes, comme le maïs.

Lire aussi :Sécheresse: premières restrictions d'eau en Moselle et Meurthe-et-Moselle

Un sondage prouve que le phénomène n'est pas nouveau et que les agriculteurs sont conscients du défi qui en résulte pour l'orientation de leur travail: 85% sont d'accord pour dire que les conditions météorologiques extrêmes menacent les exploitations agricoles et qu'elles doivent s'y adapter.

Concilier l'agriculture avec la protection de l'environnement

L'enquête menée entre juin et septembre de l'année dernière par la Lëtzebuerger Landjugend a Jongbauern (LLJ/les jeunes agriculteurs luxembourgeois) en collaboration avec le service de conseil en agriculture écologique de l'Oekozenter n'a qu'une valeur limitée, car seuls 86 agriculteurs ont rempli le questionnaire dans son intégralité. Les ateliers organisés après l'enquête, dans le but de concilier la protection de l'environnement et de la nature avec l'agriculture et l'élevage, sont plus révélateurs. De plus, les initiateurs soulignent qu'il s'agit d'une des premières enquêtes au Luxembourg qui a l'ambition d'indiquer de manière constructive des pistes d'actions concrètes pour concilier l'agriculture avec la protection de l'environnement et de la nature et qui donne une voix directe à l'agriculture.

Lire aussi :Le gouvernement envisage de réinterdire le glyphosate

Ainsi, il ressort des résultats de l'enquête que les agriculteurs interrogés accordent de l'importance à leur environnement naturel et qu'ils souhaitent par conséquent apporter leur contribution à la préservation de la faune et de la flore. Selon l'enquête, ce sentiment s'explique d'une part, par la pression de la société -60%- et d'autre part, par le souci personnel de l'état de la nature (45%).

Écologie et économie

Les résultats révèlent que les agriculteurs estiment que les contreparties financières ne sont pas suffisantes pour une production respectueuse de l'environnement et rentable sur le plan économique. Parallèlement, les résultats révèlent que les agriculteurs sont prêts à participer à des programmes de soutien, en premier lieu pour améliorer l'image de l'agriculture (86%), mais aussi pour favoriser le bien-être des animaux (81%) et pour se prémunir contre les conditions météorologiques extrêmes (77%).

En ce qui concerne les procédures, les initiateurs de l'enquête plaident pour une révision des réglementations obsolètes et contre-productives.

Afin que les agriculteurs puissent tenir compte de ces aspects dans le développement de leur exploitation, l'Oekozenter et le LLJ ont élaboré une série de recommandations. Il s'agit notamment d'un conseil global qui inclut les aspects de la protection du climat, de la nature et de l'environnement et, en corollaire, d'un guichet unique. Une attention particulière devrait être accordée aux procédures d'autorisation, où le besoin de conseil se fait particulièrement sentir dans les domaines de la protection de la nature et de la protection des eaux (respectivement 83% et 65%).

Lire aussi :La population invitée à ne pas gaspiller l'eau potable

En ce qui concerne les procédures, les initiateurs de l'enquête plaident pour une révision des réglementations obsolètes et contre-productives. Il est également important, selon eux, de reconnaître les agriculteurs comme des partenaires dans la protection de la nature et du climat et de leur fournir des informations ciblées sur les programmes de soutien et les mesures de protection -46% déclarent par exemple ne pas être bien informés sur les programmes de biodiversité, y compris des offres de formation continue axées sur la pratique.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol