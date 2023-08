Les aides financières pour les bornes de recharge privées prolongées

Depuis 2020, plus de 3.500 demandes ont été allouées à des particuliers souhaitant installer des bornes de recharge chez eux.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Avec un parc automobile qui s'électrifie de plus en plus, le succès des aides financières pour installer des bornes de recharge privées ne se dément pas. Ainsi, depuis la mise en place du régime «Klimabonus Mobilitéit», essentiel dans la réussite pour décarboner la mobilité privée, plus de 3.500 demandes d'aide ont été allouées à des particuliers souhaitant installer des bornes de recharge à leur domicile.

Lire aussi :

De nouvelles bornes de recharge publiques vont fleurir au Luxembourg

Plusieurs modifications à ce régime sont désormais apportées avec la publication au Journal officiel du règlement grand-ducal du 29 juillet dernier qui modifie celui adopté en août 2020.

Le régime prolongé de 18 mois

En premier lieu, le régime d'aides financières est prolongé de 18 mois, jusqu'en décembre 2024. Il s'aligne dès lors avec le délai de première mise en circulation des véhicules 100% électriques bénéficiant d’une aide financière.

Cependant, le montant de l'aide financière reste inchangé, et s'élève à 50% du coût hors TVA de l'acquisition et de l'installation de la borne de charge. Les montants maxima de l'aide varient en fonction du nombre d'emplacements rattachés au bâtiment et de l'intelligence de l'installation de recharge.

L'installation de bornes facilitée dans les copropriétés

Ce nouveau règlement grand-ducal facilite également l'installation de bornes de recharge dans les copropriétés. Il instaure en effet une aide pouvant aller jusqu'à 450 euros «pour le pré-équipement d'un emplacement en vue de l'installation ultérieure d'une borne et la participation aux coûts de l'installation d'un système collectif de gestion intelligent de charge dans le bâtiment», soulignent dans un communiqué les ministères de l'Énergie, du Climat et l'Administration de l'environnement.

Autrement dit, les propriétaires ou locataires d'emplacements dans une résidence sont ainsi incités à participer aux frais communs d'une installation de bornes de charge, même s'ils ne préfèrent installer la borne que dans une deuxième phase. Les syndicats des copropriétaires peuvent aussi bénéficier d'une aide financière «dans le cas où les bornes de charge sont installées en tant qu'installation commune».

Le cercle des bénéficiaires élargi

Le nouveau règlement élargit aussi le cercle bénéficiaire de ces aides. Désormais, les personnes morales de droit privé n'ayant pas d'activité économique (associations sans but lucratif, fondations et sociétés civiles) ont également accès à cet incitant financier.

Lire aussi :

Pourquoi les voitures d'entreprise ont plus souvent un moteur électrique

Dernier point: la possibilité d'attribuer l'aide par l'intermédiaire d'une société de leasing, vu l’importance croissante de modèles de crédit-bail (leasing), notamment sur le marché des véhicules électriques. Le bénéficiaire de l'aide doit néanmoins toujours rester l'utilisateur final et ce dernier doit obligatoirement devenir propriétaire de la borne en fin de contrat. L'aide est versée à la société de crédit-bail, qui la reverse, via une réduction des primes mensuelles relatives à l'acquisition de la borne à l'utilisateur final.

Toutes les informations et les formules de demande des aides sont à retrouver sur le site de la Klima-Agence.