Les campeurs ne se laissent pas décourager, malgré le temps maussade

Pluie, rafales de vent et grisaille. C'est loin d'être le temps idéal pour camper. Mais cette météo peu clémente ne décourage pas les campeurs rencontrés à Kockelscheuer et à Grevenmacher, attachés à la sensation de liberté que procure le camping.

Jeudi matin 10 heures, un camping-car avec une plaque d'immatriculation néerlandaise quitte le camping de Kockelscheuer. Celui-ci dispose de 160 places. Le temps maussade ne décourage pas les voyageurs à venir s'y arrêter. La plupart des campeurs viennent effectivement des Pays-Bas, confirme Margo Struik, gérante du site depuis 2019. Parmi eux, il y a Tijmen, un jeune Néerlandais de 18 ans, venu camper pour la première fois seul sans ses parents. Il voyage cette fois-ci avec sa copine. Tous les deux dorment dans une petite tente. «Avec la pluie, j'ai acheté une bâche pour éviter qu'on soit mouillé quand on sort de la tente.» Il a accroché cette bâche à un tronc d'arbre relié à sa tente.

«Nous étions d'abord à Troisvierges et il y pleuvait aussi. A la fin de notre voyage le soleil devrait faire son retour, en tout cas on l'espère», raconte-t-il. Prochaines étapes de son itinéraire: Echternach, Vianden et Wiltz. «Nous avons choisi le Luxembourg parce que les transports sont gratuits, ça permet de faire beaucoup d'économies et c'est proche des Pays Bas»

Tijmen espère avoir du soleil ce weekend à Wiltz pour sa prochaine étape au Luxembourg. © PHOTO: Luc Deflorenne

A quelques pas de là, Wolfgang a lui aussi opté pour le même mode d'hébergement. «Ma tente est étanche, la pluie ne m'a pas tellement dérangé, ça pourrait être pire. Je reste encore une nuit, après tout sera déjà bien mouillé», explique cet Allemand venant de Hanovre. Il a choisi de s'arrêter au camping de Kockelscheuer après s'être rendu à Maastricht. A Luxembourg-ville, il dit vouloir visiter notamment le MUDAM au Kirchberg.

Derrière le coin restauration, des personnes viennent se brosser les dents près des lavabos installés. C'est le cas de Martin. Ce Slovaque voyage avec sa femme et ses deux enfants en Interrail. «Nous avons préféré dormir dans quelque chose de fixe. C'est pour ça qu'on a choisi le tonneau de vin et ça tombe bien. Avec la pluie, c'est mieux que de dormir dans une tente.»

1 / 3 Reportage Camping Kockelscheuer © PHOTO: Luc Deflorenne

2 / 3 Reportage Camping Kockelscheuer © PHOTO: Luc Deflorenne

3 / 3 Reportage Camping Kockelscheuer © PHOTO: Luc Deflorenne







Munie d'une bassine, Christine se dirige vers les lavabos pour laver sa vaiselle avant de reprendre la route vers les Flandres. Elle a passé deux jours au camping de Kockelscheuer. «Comme cadeau d'anniversaire pour mes 60 ans, mon mari m'a offert un repas au restaurant Léa Linster». Un événement prévu depuis plus d'un an, pour cette Allemande originaire de la région de Stuttgart venue avec sa caravane. «Mercredi, il a plu jusqu'à 15 heures et après on a fait un tour à vélo à Luxembourg, c'était super! Il ne pleut jamais toute la journée, seulement pendant quelques heures», sourit Christine.

Quel impact a la pluie sur les réservations de ce camping de la capitale? «Parmi ceux qui viennent avec des tentes, certains annulent, que voulez-vous faire avec ce temps? Mais il faut dire que pour la plupart des voyageurs, cela ne pose pas de problème. On a peut-être une annulation par jour, mais elle est tout de suite compensée par une nouvelle arrivée. Par rapport aux dernières années, il y a beaucoup plus de voyageurs sur la route. Et cela tombe bien car nous sommes près de l'autoroute», observe la gérante Margo Struik.

Plus de campeurs depuis la pandémie La responsable du camping de Kockelscheuer constate qu'il y a plus de voyageurs et de néo-campeurs depuis la pandémie. Selon les chiffres du Statec, 217.000 voyageurs ont opté pour le camping au Luxembourg en 2022 contre 165.500 en 2019. Le Grand-Duché dispose de «70 campings répartis sur le territoire, qui offrent la possibilité à plus de 38.000 personnes de séjourner au Luxembourg». «Depuis le covid, nous constatons que nous réalisons une meilleure pré-saison et les vacanciers restent plus longtemps. Notre fréquentation est en hausse de près de 8% par rapport à l'année dernière», analyse Alain Goedert, président du Syndicat d'initiative qui gère le camping de Grevenmacher.

Une autre clientèle au bord de la Moselle

Jeudi après-midi 15 heures. Le soleil fait son apparition dans le ciel au dessus du Camping de la route du Vin à Grevenmacher. A l'entrée de celui-ci, les gouttes de pluie sur les toits de voitures garées sont encore visibles. Contrairement au camping de la capitale, celui de la Moselle dépend plus d'une clientèle de long séjour que de personnes venant pour quelques nuitées avant de poursuivre leur voyage. «Ceux qui sont là sont arrivés quand il faisait encore beau, on a la chance. Cette semaine et la semaine dernière, nous n'avons eu heureusement aucune annulation», sourit le gérant Serge Schumacher. Actuellement, ce site de 135 places affiche même complet.

Serge Schumacher, gérant du camping et Alain Goedert, président du Syndicat d'initiative. © PHOTO: Sibila Lind

Avec la pluie et l'orage, la tente bougeait beaucoup. On a seulement pu dormir vers 4 heures du matin Danielle campeuse venue de Belgique

Avec le temps maussade, les campeurs doivent adapter leurs activités à la météo. «On n'a pas fait grand chose ce mercredi et jeudi à cause du temps. Ma femme va plutôt faire des mots croisés ou lire un livre, moi je suis plutôt magazine», raconte Jean-Pierre, 64 ans. La météo ne l'a pas découragé à venir faire du camping. «On s'habitue un peu en Belgique, ce n'est pas mieux qu'ici. En plus, en été, ici il fait toujours deux ou trois degrés de plus que chez nous au sud de Bruxelles», précise ce retraité belge. Son épouse Danielle relativise également, malgré une nuit compliquée: «On apprécie le soleil qui perce de temps en temps, donc ça va. Mais la nuit de mercredi, il a beaucoup plu, la tente bougeait énormément et on a seulement pu dormir vers 4 heures du matin ce jeudi.» Son mari a dû sortir à quelques reprises pour s'assurer que leur tente installée à côté de leur caravane soit bien stabilisée.

1 / 5 Danielle et Jean-Pierre avec leur chien Ralph. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 5 Une tente avec un bon confort pour Ingrid et Paul © PHOTO: Sibila Lind

3 / 5 Le couple néerlandais espère le e retour du soleil. © PHOTO: Sibila Lind

4 / 5 Paul utilise un parapluie pour garder la chaleur de la cuisson à cause du vent © PHOTO: D.R

5 / 5 Théo, un campeur atypique. © PHOTO: Sibila Lind











Une nuit compliquée aussi pour ce couple néerlandais. Ingrid et Paul dorment dans une tente où ils ont aménagé literie et rangement. «C'est difficile de dormir avec la pluie et le vent, ça fait beaucoup de bruit et il faut vérifier que tout soit bien fixé.» «Nous espérons le retour du soleil!», prie Ingrid qui campe pour la première fois sous la pluie. «La première nuit, j'ai dit à Paul ''on rentre à la maison'', mais le lendemain nous sommes restés, on doit s'adapter à la météo». Son mari dit consulter les prévisions tous les jours: «La semaine prochaine ça devrait aller mieux!»

À côté de leur tente, séjourne un campeur atypique. Théo, retraité luxembourgeois de 68 ans, habite à Noertzange. Depuis la pandémie de covid en 2020, il installe sa tente de 38 mètres carrés au Camping de la Route du Vin. «C'est ma deuxième maison, je suis là de mars à septembre. Il y a plus de places ici pour accueillir les petits-enfants». La météo peu clémente des derniers jours n'a donc pas perturbé ses plans. «Ces derniers jours, la forte pluie a endommagé une barre de ma tente. Si jamais il pleut trop, ma femme préfère rentrer à la maison et moi je reste ici.»

Faire du camping, c'est avoir un sentiment de liberté et être au contact de la nature selon les campeurs rencontrés. Et ressentir cette sensation ne semble pas avoir de prix, même si le temps peut venir jouer à certains moments les trouble-fêtes...