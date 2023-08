Les CFL également en selle pour le Vëlosummer

Share this with email

La quatrième édition du Vëlosummer a été lancé le week-end dernier, samedi 29 juillet, et se poursuit jusqu'au dimanche 27 août. Au programme: douze itinéraires cyclo-touristiques à parcourir en divers endroits du Luxembourg, dont quatre nouveaux circuits cette année. Tous les détails sont disponibles sur le site de l'événement.

Afin d'accompagner au mieux les cyclistes qui souhaitent emprunter ces circuits, et afin de promouvoir la mobilité combinant train et vélo, les CFL mettent en place des services supplémentaires durant ce mois d'août.

Trains et effectifs supplémentaires

Ainsi, «une cinquantaine de trains supplémentaires» circuleront sur la ligne du Nord - la ligne 10 Luxembourg-Troisvierges-Gouvy - chaque samedi, dimanche et jours fériés jusqu’au 20 août, de 8h à 18h, annoncent les CFL dans un communiqué.

Par ailleurs, «une trentaine de collaborateurs supplémentaires des CFL seront mobilisés chaque week-end pour assister les clients cyclistes à l’embarquement et au débarquement dans 14 gares et arrêts ferroviaires et à bord des trains avec le soutien d’agents de sureté dans les trains».

Ce renforcement des effectifs se fera selon le calendrier suivant, pour les itinéraires et gares énumérés ci-dessous :

VeloViaNorden: 5-6 août (Clervaux et Troisvierges) et 12-13 août (Clervaux, Troisvierges et Kautenbach) sur la ligne 10 du Nord;

Draï Dëller Tour: 19-20 août (Ettelbruck) sur la ligne 10 du Nord;

Sauer-Musel Tour: 26-27 août (Wecker et Wasserbillig) sur la ligne 30 Luxembourg-Wasserbillig-Trier;

Mamerdall Tour: 26-27 août (Mamer et Mersch) sur la ligne 50 Luxembourg-Kleinbettingen-Arlon.

Enfin, des emplacements vélos supplémentaires ont été aménagés dans certaines automotrices, et une signalétique a été mise en place dans les gares.