Les chômeurs sont toujours plus nombreux au Luxembourg

Alors que les faillites se multiplient, et touchent notamment le secteur de la construction et celui du nettoyage, le nombre de demandeurs d'emplois poursuit sa croissance au Luxembourg. Se stabilisant à 5,2% pour le mois de juillet 2023, le taux de chômage n'avait pas été aussi haut depuis le mois de décembre 2021.

Pour rappel, ce taux est repassé au-dessus du seuil des 5% en mai dernier, mettant ainsi fin au «plein emploi» au Luxembourg, une situation dans laquelle le chômage se situe à un taux inférieur à 5%. Mais si le taux de chômage est stable en juillet 2023 par rapport au mois précédent, le nombre total de demandeurs d'emploi enregistrés à l'Agence de développement pour l'emploi (Adem), lui, augmente.

Ainsi, au 31 juillet 2023, 16.111 demandeurs d'emploi résidents disponibles étaient inscrits à l'Adem, soit 778 personnes supplémentaires par rapport à la fin du mois précédent. Si l'on compare ce chiffre à celui enregistré douze mois auparavant, les chômeurs sont 13% plus nombreux qu'au 30 juin 2022, soit 1.852 demandeurs d'emploi supplémentaires.

Plus de 2.500 nouvelles inscriptions

Cette hausse du nombre de chômeurs concerne toutes les durées d'inoccupation, à l'exception des personnes dont la durée d'inscription est supérieure à douze mois. Dans le détail, les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans, ainsi que les personnes les plus qualifiées, c'est-à-dire diplômées de l'enseignement supérieur, accusent des plus fortes hausses, note l'Adem.

Certaines professions sont également plus sujettes à une augmentation du nombre de demandeurs d'emplois. C'est le cas du secrétariat et de l'assistance, de la production culinaire et des services en restauration, de la comptabilité et gestion, et des travaux du gros œuvre et du second œuvre. Ces mêmes corps de métier connaissent une hausse de leur taux de chômage sur les trois derniers mois.

Cette tendance à la hausse se vérifie par ailleurs du côté des nouvelles inscriptions. En juillet 2023, 2.549 résidents ont poussé les portes de l'Adem, ce qui représente une augmentation de 13,2% ou 298 personnes par rapport à juillet 2022. À noter que parmi ces nouvelles inscriptions figurent 86 réfugiés venant d'Ukraine. En juin, 88 réfugiés ukrainiens s'étaient inscrits à l'Adem.

9.500 emplois disponibles

À l'instar du mois précédent, la plus forte hausse enregistrée par l'agence correspond au nombre de demandeurs d'emploi résidents bénéficiant de l'indemnité de chômage complet. Ces derniers sont au nombre de 8.515, soit 1.483 personnes ou 21,1% de plus qu'il y a un an.

Le nombre de postes vacants déclarés, lui, ne connaît toujours pas de hausse. Comme en juin, le nombre d'annonces déposées à l'Adem enregistre une baisse de 17% par rapport à l'année précédente. Du 1er au 31 juillet, les employeurs luxembourgeois ont déclaré 3.289 postes vacants. Ainsi, au 31 juillet 2023, le nombre de postes disponibles au Luxembourg s'établissait à 9.513, soit un recul sur un an de 27%. Parmi les professions les plus recherchées par les sociétés luxembourgeoises, figuraient l'audit (224 offres), les études et le développement informatique (142 offres), la comptabilité (120 offres) ou encore le secrétariat (107 offres).

Selon l'agence, cette baisse concerne «presque tous les secteurs d'activité», mais certaines branches, à l'image de l'hébergement et de la restauration, de l'information et de la communication, des activités financières et d'assurance ou encore des activités de service administratif et de soutien. Cette dernière catégorie englobe notamment les agences intérimaires qui sont très actives dans les métiers de la construction, un secteur à l'arrêt au 31 juillet, du fait du congé collectif.