Les cinq bus offerts par Luxembourg-Ville en partance pour l'Ukraine

En avril dernier, la Ville de Luxembourg faisait don de cinq de ses autobus pour les besoins scolaires du gouvernement ukrainien. Elle avait en effet répondu favorablement à la campagne de solidarité «Des bus scolaires pour l'Ukraine» organisée par la Commission européenne. Les anciens bus des AVL doivent ainsi contribuer à garantir la sécurité du transport scolaire des enfants dans la région de Kherson située au sud de l'Ukraine, une ville gravement touchée lors de l'invasion russe.

La Commission européenne ne dit pas autre chose. Elle parle de 5,7 millions d'enfants en âge scolaire qui ont été touchés lors de l'agression russe, ajoutant que des milliers d’écoles et d’installations ont été endommagées. Cette même Commission qui annonce, ce mercredi, qu'au total, plus de 300 bus sont déjà en route depuis l’UE et ses États membres vers l'Ukraine, dont les bus luxembourgeois.

C'est d'ailleurs ces derniers que l'on peut apercevoir dans une récente publication de la Commission européenne. On y voit notamment les anciens bus, habitués à sillonner les routes de la capitale luxembourgeoise, au sein de la plate-forme logistique du mécanisme de protection civile de l'UE située à Siret, en Roumanie. L'ensemble des bus offerts gracieusement par le Luxembourg, de même que la Suède, font l'objet d'une dernière vérification. Les bus sont ensuite embarqués sur des poids lourds avant d'être emmenés à la frontière ukrainienne.

En mars dernier, on apprenait que les contributions luxembourgeoises pour soutenir l'Ukraine allaient atteindre les 100 millions d'euros. Plus récemment, on apprenait que le Benelux (regroupant donc la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) allait prochainement faire don à l'Ukraine de véhicules blindés d'infanterie M113.