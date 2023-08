Les cours d'eau luxembourgeois souffrent moins cette année qu'en 2022

Share this with email

60 kilos de poissons morts. Cette image a bouleversé de nombreux passants à la mi-juillet sur le Dipbech à Esch-sur-Alzette. Même s'il s'est finalement avéré qu'une pollution était à l'origine de la mort des poissons, les conditions climatiques, c'est-à-dire les températures élevées ainsi que le faible niveau de l'eau, ont été soupçonnées au début d'en être la cause.

De tels cas se sont en effet déjà produits par le passé au Luxembourg, même s'ils étaient rares, comme l'explique Carole Molitor de l'Administration de la gestion de l'eau dans un entretien avec le Luxemburger Wort. En raison du changement climatique, de tels scénarios pourraient toutefois se multiplier à l'avenir, tout comme les ruisseaux asséchés ou les inondations, car le changement climatique menace également les cours d'eau luxembourgeois.

La situation est plus détendue cet été qu'en 2022

Cet été, la situation des ruisseaux et des rivières n'est toutefois pas aussi dramatique que les années précédentes. «Ces dernières semaines, nous avons eu des niveaux d'eau très bas. Comme il a tout de même plu davantage ces derniers jours, la situation s'est à nouveau calmée pour le moment», explique Claude Schortgen, de l'Office de gestion des eaux. «C'est loin d'être aussi grave qu'en 2022, où la situation était vraiment dramatique», rapporte-t-il, au vu de l'été sec de l'année précédente. Il admet toutefois que «seules des précipitations généralisées pourraient à nouveau détendre la situation».

Des informations sur les niveaux d'eau sont disponibles en ligne Des informations actualisées sur les niveaux des eaux au Luxembourg sont disponibles sur le portail Internet www.inondations.lu. Les données des différentes stations de mesure des rivières et ruisseaux au Luxembourg et dans la région frontalière proche peuvent y être consultées.

Il est cependant difficile d'évaluer dans quelle mesure des phases de sécheresse comme celle de l'année dernière sont effectivement dues au changement climatique. «Comme les données ne nous permettent pas de regarder suffisamment loin dans le passé, il est difficile de le dire», explique Claude Schortgen, qui ajoute toutefois : «Nous remarquons toutefois que chaque année, nous avons une longue phase pendant laquelle les niveaux d'eau sont relativement bas. La tendance générale montre qu'il n'y avait souvent pas beaucoup d'eau dans les ruisseaux de ce pays au cours des étés précédents».

Carole Molitor et Claude Schortgen travaillent pour l'Administration de la gestion de l'eau. © PHOTO: Chris Karaba

Ainsi, en 2022 au Luxembourg, certains ruisseaux se sont asséchés sur certains tronçons, parfois pour la première fois ou pour la deuxième fois depuis 2020, par exemple la Petruss près de Bertrange, le Béiwenerbaach ainsi que le Dirbech. Mais les conséquences de la sécheresse se sont également fait sentir dans d'autres cours d'eau. «Par endroits, l'Our n'a rarement été aussi sèche», rapporte Carole Molitor. Une tendance qui pourrait encore s'accentuer à l'avenir si les scénarios prévus pour le changement climatique se réalisent. Les phases de sécheresse et les inondations pourraient alors être plus fréquentes.

Les ruisseaux laissés à l'état naturel sont plus résilients

La rapidité avec laquelle un ruisseau peut se remettre d'un assèchement temporaire pendant les mois d'été dépend toutefois de plusieurs facteurs, selon Carole Molitor. «Cela dépend en premier lieu de l'état initial du ruisseau. Un cours d'eau qui était en bon état, proche de l'état naturel, avant le début d'une phase d'assèchement, se rétablira mieux qu'un ruisseau qui a déjà été fortement modifié par les activités humaines», poursuit-elle.

Au Luxembourg, il n'y a presque plus de ruisseaux à l'état naturel. Carole Molitor Administration de la gestion de l'eau

Il y a toutefois un gros problème à cet égard. «Au Luxembourg, il n'y a presque plus de ruisseaux à l'état naturel. Aussi bien dans l'Oesling que dans le sud du pays, les cours d'eau ont été fortement modifiés par l'activité humaine», rapporte Carole Molitor. Le Dipbech à Esch en est un exemple parfait : «C'est en fait un canal urbanisé qui n'a plus grand-chose à voir avec un écosystème naturel», explique-t-elle.

C'est pourtant le contraire qui serait idéal, car plus un cours d'eau est naturel, plus il est résistant. Ainsi, un ombrage par des arbres sur les rives ou une dynamique d'écoulement naturelle qui n'est pas perturbée peuvent déjà contribuer à ce qu'un ruisseau résiste mieux aux phases critiques de sécheresse qu'un cours d'eau modifié par des interventions humaines. «Même de petites mesures peuvent avoir de grands effets», explique Claude Schortgen.

Les renaturations sont la solution

La solution réside donc dans ce que l'on appelle des renaturations, c'est-à-dire des projets visant à ramener les cours d'eau le plus près possible de leur état naturel d'origine. Le projet le plus en vue dans ce contexte est peut-être celui qui se déroule actuellement dans la vallée de la Pétrusse, dans la capitale, où la Pétrusse est sortie de son lit de béton et rendue à son état naturel.

Même de petites mesures peuvent avoir de grands effets Claude Schortgen Administration de la gestion de l'eau

De tels objectifs sont également poursuivis sur d'autres sites, comme par exemple l'Alzette près de Steinsel, qui va retrouver son état naturel. Sur le Dumontshaff près de Schifflange, ce processus est déjà terminé.

«De telles renaturations sont extrêmement importantes, tant pour la flore et la faune de l'écosystème que pour la sécurité de l'homme», souligne Carole Molitor. D'une part, de nombreux êtres vivants dépendent du bon fonctionnement de l'écosystème autour des cours d'eau. Si un détail se dérègle, il peut rapidement y avoir un effet domino qui déséquilibre tout le système. Un scénario qui est malheureusement souvent devenu une réalité.

Les cours d'eau font partie des habitats les plus menacés

«Dans nos régions, les cours d'eau sont les habitats qui ont le plus reculé à cause de l'urbanisation. On parle beaucoup de la mer, mais les ruisseaux et les rivières font partie, du moins en Europe, des habitats les plus menacés», décrit Carole Molitor.

Mais les animaux et les plantes ne sont pas les seuls à souffrir d'un écosystème perturbé le long des rivières et des ruisseaux, l'homme en ressent également les effets lorsqu'après une longue période de sécheresse, par exemple, de fortes pluies se mettent à tomber et que des inondations se produisent, comme par exemple en 2021 au Luxembourg. Les renaturations sont également importantes pour éviter de telles catastrophes.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon