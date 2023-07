Les destinations de vacances préférées des Luxembourgeois

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Juste avant les grandes vacances, Google souhaite donner plus d'inspiration de voyages pour les habitants du Luxembourg». C'est ainsi que, fin juin, l'entreprise introduisait son communiqué de presse sur les recherches les plus fréquentes effectuées par les Luxembourgeois via son moteur de recherche. Ainsi, depuis janvier, les résidents jetteraient leur dévolu sur les voisins du Grand-Duché, à savoir la France, la Belgique et l'Allemagne. Mais, aussi sur l'Italie et l'Espagne, à travers les îles de Tenerife.

Ces observations du moteur de recherche confirment une tendance analysée par le Service central de la statistique (Statec) ces dernières années. En effet, 96% des voyages de loisirs étaient effectués en Europe en 2021, selon l'enquête trimestrielle de l'institut, dédiée au tourisme.

Lire aussi :Le last minute, moins économique mais toujours possible pour l’été 2023

Un effet du Covid ? Oui et non, car la tendance se confirme en comparant l'été 2019, le dernier avant la pandémie, avec l'été 2022. Entre ces deux dates, les séjours de vacances des Luxembourgeois ont ainsi augmenté de 20% vers l'Allemagne, d'environ 30% vers la France, l'Italie et l'Espagne, et jusqu'à 67% en Belgique.

Pourquoi ces destinations semblent-elles si attrayantes pour les touristes luxembourgeois ? Pour comprendre les principales caractéristiques de ces cinq pays et vous permettre de vérifier s'ils pourraient correspondre à vos attentes, nous avons résumé, pour chacun, les budgets moyens et temps de trajets à prévoir. Pour les découvrir, vous pouvez naviguer dans le module suivant en cliquant sur les éléments interactifs ou à l'aide des flèches latérales.

Ainsi, bien que cela paraisse moins exotique, partir dans un pays voisin peut être une bonne alternative pour les ménages ayant peu de congés ou un budget trop serré pour un long séjour à l'étranger. En effet, il est logique de rentabiliser son voyage dans un pays plus éloigné en y passant plus de temps. Mais, cela signifie aussi dépenser plus d'argent. Par exemple, la différence de prix par nuitée est faible entre la Belgique et le Portugal. 105 euros pour le premier, contre 102 euros pour le second, selon le Statec. Toutefois, le type de séjour effectué dans ces deux pays n'est pas le même. Les Luxembourgeois passent environ quatre jours chez leurs voisins belges pour un budget moyen de 369 euros. En revanche, ils restent plutôt deux semaines au Portugal, où ils se rendent majoritairement en avion, pour un budget moyen s'élevant donc à 1.385 euros.

Hors Europe, les Luxembourgeois lorgnent sur Dubaï

La ville des Émirats arabes unis, ultramoderne et tendance, fait figure d'exception. Là où les recherches Google au Luxembourg se concentrent, depuis janvier principalement sur l'Europe, Dubaï arrive en troisième place des villes les plus recherchées sur le moteur de recherche, derrière Paris et Bruxelles. Il faut dire que deux vols directs par semaine partent de l'aéroport de Luxembourg vers cette métropole des Émirats. Comptez 6h30 de trajet et un prix à partir de 499 euros, annonce la compagnie Luxair sur son site. La ville est notamment appréciée pour son faste, sa vie nocturne et ses plages. Toutefois, Dubaï vend plutôt une image et des services haut de gamme. Le budget à prévoir sera donc plus conséquent.

Mais, cet argument ne devrait pas se montrer rédhibitoire pour les touristes. En effet, Alain Krier, responsable presse du groupement d'intérêt Luxembourg for Tourism, souligne que les voyageurs sont prêts à dépenser plus cette année. «Les budgets globaux prévus pour les voyages en 2023 ont augmenté de 1.270 euros à 1.430 euros par séjour et par personne, avec une part importante de voyageurs qui continuent de faire valoir des effets de rattrapage post-Covid avec des niveaux d'épargne encore soutenus suite à la pandémie.» Et ce, malgré l'inflation.

Dubaï s'impose comme la métropole la plus importante des Émirats arabes unis. © PHOTO: AFP

Mais, cet argument ne devrait pas se montrer rédhibitoire pour les touristes. En effet, Alain Krier, responsable presse du groupement d'intérêt Luxembourg for Tourism, souligne que les voyageurs sont prêts à dépenser plus cette année. «Les budgets globaux prévus pour les voyages en 2023 ont augmenté de 1.270 euros à 1.430 euros par séjour et par personne, avec une part importante de voyageurs qui continuent de faire valoir des effets de rattrapage post-Covid avec des niveaux d'épargne encore soutenus suite à la pandémie.» Et ce, malgré l'inflation.

Reste à voir si les voyages vers d'autres continents vont augmenter en 2023. L'enquête sur le tourisme du deuxième trimestre 2023 vient justement d'être lancée par le Statec, début juillet. Toutefois, entre 2019 et l'été 2022, les séjours de vacances n'avaient augmenté que d'un pour cent.

Et si vous restiez au Luxembourg cet été ?

Au contraire, en 2021, 8,3% de voyages des Luxembourgeois ont été effectués dans leur propre pays. Si, comme eux, vous préférez découvrir ou redécouvrir le Grand-Duché cet été, pourquoi pas à vélo avec la quatrième édition du «Vëlosummer», vous pouvez prendre exemple sur les locaux. Tandis que les étrangers s'informent sur Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette ou encore Dudelange, les Luxembourgeois, eux, ont davantage recherché les villes de Pétange, Mondorf-les-Bains, ou encore le Kirchberg.

Lire aussi :Cinq endroits au Luxembourg pour échapper à la chaleur

Pour un séjour de plusieurs nuitées, le choix reste large au Luxembourg. En plus de quelque 223 hôtels, auberges et pensions, le pays compte près de 78 campings ou emplacements pour caravanes et camping-cars. Toutefois, mieux vaut ne pas trop tarder pour réserver un hébergement dans le mois à venir. «En termes de taux d'occupation, nous prévoyons actuellement un taux autour de 73 à 75% pour l'été», souligne Alain Krier de Luxembourg for Tourism. À vos réservations.