Les doubles têtes de liste 100% masculines du DP et CSV suscitent la polémique

Le LSAP et les Pirates n'ont pas manqué de critiquer la décision du DP et du CSV d'avoir des doubles têtes qui ne sont pas paritaires pour les élections législatives.

Un week-end très politique et une polémique. Les trois grands partis - LSAP, DP et CSV - ont tenu leur congrès ce week-end en vue des élections législatives du 8 octobre. A cette occasion, le DP et le CSV ont présenté la liste de leurs candidats. Et ces listes n'ont pas laissé indifférents les autres partis politiques. La raison? Les libéraux et les chrétiens-sociaux présentent, dans certaines circonscriptions, des doubles têtes de liste qui ne sont pas paritaires.

Pour le DP, c'est notamment le cas dans le sud du pays avec le duo composé du ministre de l'Education Claude Meisch et du nouveau ministre de la Famille Max Hahn. Le CSV se présente pour la première fois avec des doubles têtes régionales, avec à l'Est les deux députés-bourgmestres Léon Gloden (Grevenmacher) et Max Hengel (Wormeldange) et dans le Sud avec les députés-bourgmestres Georges Mischo (Esch-sur-Alzette) et Gilles Roth (Mamer).

«Quelle est la logique d'avoir un duo de tête, s'il n'est pas paritaire?», s'est interrogée la nouvelle conseillère communale d'Esch-sur-Alzette Liz Braz (LSAP) sur Twitter.

Un post qui a été liké par plusieurs socialistes, dont la ministre de l'Egalité Taina Bofferding, mais aussi par le député Pirate Marc Goergen. Son collègue à la Chambre Sven Clement n'a pas manqué de réagir également: «Deux grands partis ont si peu de considération pour l'égalité qu'ils font des doubles têtes de liste, mais qu'avec des hommes... et ça en 2023... non en 1923...»

Sur les ondes de 100.7, la secrétaire générale du DP Carole Hartmann a indiqué que les doubles têtes de liste «ne doivent, pour nous, pas être nécessairement paritaires, mais c'est un but à atteindre d'avoir autant d'hommes que de femmes engagés en politique» La nouvelle bourgmestre d'Echternach s'est dite «personnellement opposée à une parité imposée, je suis plutôt d'avis qu'il faut encourager les femmes à s'engager». Carole Hartmann a notamment cité sur la radio publique l'engagement de femmes politiques puissantes au DP comme la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer, l'ancienne députée Anne Brasseur ou encore l'ex-ministre de la Famille Corinne Cahen.

Sollicité par Virgule, Georges Mischo, co-tête de liste du CSV dans le Sud, considère également que la double tête de liste ne doit «pas être obligatoirement paritaire». «Gilles Roth et moi, nous formons l'expérience et le renouveau dans notre équipe. Et notre candidat Luc Frieden a trouvé que c'était la meilleure chose à faire.» Le CSV ne tient-il pas à mettre en valeur l'égalité? «Nous le faisons dans d'autres circonscriptions, dans le Centre et le Nord, mais pas partout, comme le DP.»

Le nouveau conseiller communal de l'ADR à Luxembourg-Ville Tom Weidig a pour sa part critiqué sur les réseaux sociaux la posture du LSAP concernant la parité. «Si votre parti souhaite faire quelque chose pour la parité, pourquoi prenez-vous "deux vieux hommes blancs" Jean Asselborn et Mars Di Bartolomeo? Ils devraient laisser leur place à une femme, ils ne bloqueront ainsi plus l'accès à la politique à des jeunes », a tweeté Tom Weidig en répondant à un post du socialiste Yves Cruchten.

«Oui, oui les nombreuses femmes politiques ADR connues... Comment ne pas les connaître», a répliqué le conseiller communal de Bascharage. L'ADR, comme les Pirates, ne sont représentés que par des hommes à la Chambre. «Nous prenons des personnes qui souhaitent s'engager et qui sont compétentes. Nous ne prenons pas en compte leur sexe. Cela n'a aucune importance. Les quotas, c'est du sexisme. En outre, il n'y a pas de quotas pour les handicapés, les personnes issues de l'immigration ou des quotas pour les professions?», a fait valoir celui qui est pressenti pour figurer sur la liste ADR dans le Centre.