Les élections communales révèlent un déséquilibre démocratique

Cela devait arriver : à peine les élections communales sont-elles terminées que se pose - une fois de plus - dans une commune à la proportionnelle la question de savoir à qui appartient le mandat. Au parti ? A la candidate ?

Le dernier cas de figure en date est celui de Christine Schweich, élue à Mondercange sur la liste du LSAP - sans avoir pu reconquérir la mairie perdue en 2017 et se retrouver ainsi sur la liste des socialistes se présentant dans le Sud - et qui, depuis le début de la semaine, a désormais la volonté de siéger en tant que conseillère DP au conseil communal. Ce qu'elle ne fera finalement pas, puisqu'un accord a été trouvé entre le CSV et le DP pour qu'elle siège en tant qu'indépendante.

Des situations similaires ont été vécues par les électeurs après 2017, notamment à Clervaux et à Echternach. La question de savoir à qui appartient le mandat n'est donc pas un cas isolé. C'est un chantier, politique et législatif, qui n'est pas le seul, loin de là. Les instances compétentes seraient donc bien inspirées de se pencher sur ces chantiers - et sur d'autres chantiers post-électoraux - car il s'agit aussi de prévenir une certaine désaffection des électeurs pour la politique.

Qui détient les droits sur le mandat ?

La question de savoir à qui appartient le mandat rappelle un peu celle de savoir qui était là en premier : la poule ou l'œuf. Le parti qui perd un élu argumente que le mandat lui revient et que c'est donc le/la prochain(e) élu(e) sur sa liste qui doit le remplacer. Le parti qui gagne un élu - si celui-ci ne reste pas au conseil communal en tant qu'indépendant - accepte ce renfort avec gratitude.

La loi électorale n'est d'aucun secours, l'article 254 dit simplement «Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages». Au regard de cette logique proportionnelle, il serait compréhensible d'ajouter que le mandat appartient à la liste - d'autant plus que cela garantit une stabilité politique et empêche que des majorités soient perdues suite à un changement de parti et que des coalitions soient rompues.

Habiter là, se présenter là ?

La clause de résidence est ancrée dans la loi mais fait régulièrement l'objet de discussions - comme récemment à Vianden. «Avoir sa résidence habituelle dans la commune, c'est-à-dire y habiter d'ordinaire», dit l'article 192 de la loi électorale. Toutefois, l'application de cet article - c'est-à-dire la preuve qu'un(e) candidat(e) n'habite pas dans la commune où il/elle se présente - est parfois laborieuse.

Un gentleman's agreement sans base légale

Le splitting n'est pas du tout réglementé par la loi. Si un poste de bourgmestre ou d'échevin est partagé entre deux (ou trois) conseillers, il ne s'agit rien de plus qu'un «gentlemen's agreement», comme on le souligne au ministère de l'Intérieur. Compte tenu de la popularité dont jouit cette méthode, qui rend souvent les coalitions possibles, des lignes directrices légales contraignantes s'imposent en fait.

75% de députés avec un double mandat

Les doubles mandats sont encore plus populaires que le splitting. Après les élections communales, 44 des 60 députés s'imposent la double charge entre l'engagement communal et national, que ce soit en tant que bourgmestre, échevin ou membre du conseil. Même si les partis se montrent sceptiques à l'égard des doubles mandats dans leurs programmes électoraux, ils n'ont jusqu'à présent pas réussi à se résoudre à les supprimer. La dernière tentative sérieuse des partis de jeunes (avec entre autres une pétition à ce sujet) a été victime de la pandémie il y a trois ans et demi.

Si l'on veut parvenir à une réglementation en vue de 2029 et des prochaines élections communales, celle-ci doit être initiée dès le début de la nouvelle législature. Enfin, la question d'une représentation institutionnalisée des élus locaux - par exemple par la revalorisation du Syvicol en tant que chambre professionnelle - et la question du mandat de bourgmestre à temps plein sont liées à cette question.

Politique locale et politique familiale

Dans le cas où deux ou plusieurs parents du premier ou du deuxième degré exercent le droit d'éligibilité et sont élus ensemble, la disposition légale est sans équivoque : l'article 196 de la loi électorale leur interdit d'être représentés ensemble au conseil communal. Comme la «politique familiale» fait partie intégrante des listes de candidats, notamment en raison de la faiblesse des effectifs, deux pistes d'action s'imposent.

D'une part, il faut que les électeurs soient informés qu'en cas d'une ou deux croix de vote pour deux ou plusieurs membres de la famille, une partie de ces voix est finalement perdue - même si dans une commune à la proportionnelle, la liste profite finalement de ces voix. Le 11 juin, cela a notamment été le cas à Mamer, où les familles Bernard et Schaaf ont occupé les places 1 à 4, pour trois sièges gagnés par les Verts. D'autre part, la question se pose de savoir si une ouverture légale est envisageable et réalisable : les membres d'une famille peuvent être représentés ensemble au conseil communal, mais pas ensemble au conseil échevinal.

En ce qui concerne le comportement électoral, des éclaircissements sont nécessaires.

Déséquilibre démocratique

Si l'on se base sur les chiffres des élections, il est nécessaire de faire la lumière sur le comportement électoral en général. Le nombre de bulletins nuls a augmenté de 30 % par rapport à 2017. Si l'on ajoute à cela les bulletins glissés «blancs» dans l'urne et la proportion de non-votants, on constate un déséquilibre démocratique presque inquiétant. Le nombre de «bulletins blancs» a augmenté de 25% et près d'un électeur sur six ne s'est même pas présenté aux urnes. Pourtant, au Luxembourg, le vote est obligatoire entre 18 et 75 ans et le non-vote est sanctionné par une amende de 100 à 250 euros (500 à 1.000 euros en cas de récidive), selon la loi électorale. Toutefois, l'article 90 n'est pas appliqué dans la pratique.

Le poids des étrangers et des femmes

La proportion de citoyens étrangers et de femmes fournit également des arguments en faveur d'un déficit démocratique - et donc d'une nécessité d'agir. Le 11 juin, 39% des candidats à un mandat politique local étaient des femmes. Cela correspond certes au quota que les partis doivent respecter lors des élections législatives. Mais c'est encore loin de la parité hommes-femmes que les partis aiment aujourd'hui afficher.

De leur côté, les concitoyens étrangers ne représentaient que 10% des candidats. Et les inscriptions sur les listes électorales restent gérables, bien que la clause de résidence n'ait plus joué en 2023 et malgré l'organisation d'une journée nationale d'inscription le 18 mars. L'augmentation de 28,4 % par rapport à 2017 ne fait que maintenir le taux d'inscription des étrangers à un peu moins de 20 %.

La recette du succès réside peut-être aussi dans le fait de ne pas s'occuper de l'électorat étranger potentiel seulement un jour ou quelques mois avant les élections, mais de commencer dès aujourd'hui pour 2029.

Cette résolution peut d'ailleurs également être adoptée par les partis établis s'ils souhaitent à nouveau s'afficher plus fortement dans les communes à la proportionnelle dans six ans. Les listes citoyennes, qui ont même obtenu la majorité absolue dans cinq communes, leur ont démontré lors de ce scrutin comment fonctionne l'enracinement local.

