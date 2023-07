Les élections législatives luxembourgeoises devraient être marquées par une vague de votes brésiliens

Plus de 27.000 Brésiliens ont acquis la nationalité luxembourgeoise et ils sont nombreux à vouloir voter aux élections du 8 octobre. La Brésilienne Roberta Züge se présente chez les Pirates.

C'est aujourd'hui que commence le délai pour les Luxembourgeois résidant à l'étranger pour demander un bulletin de vote afin de participer aux élections législatives d'octobre. Dans certains pays, comme le Brésil, on assiste à une forte mobilisation des Brésiliens de nationalité luxembourgeoise pour participer à ces élections.

Une étude d'opinion de la société américaine LuxCitizenship montre qu'«environ 24% des Luxembourgeois vivant au Brésil ont l'intention de voter», indique Daniel Atz, PDG de la société. «Se sentir membre de la société, s'intégrer dans le nouveau pays, se sentir citoyen luxembourgeois, être plus proche des décisions et choisir des représentants du pouvoir législatif qui regardent aussi les néo-Luxembourgeois», sont quelques-unes des raisons invoquées par les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête.

Une exigence contestée

Mais parmi les néo-Luxembourgeois qui veulent participer aux élections, seuls 11% possèdent un passeport luxembourgeois. Une exigence que le gouvernement du Grand-Duché présente comme nécessaire pour pouvoir voter aux élections du 8 octobre. Une exigence contestée par certains partis d'opposition. Sven Clement, chef de file des Pirates, affirme qu'«il suffit d'être considéré comme citoyen luxembourgeois et d'avoir une pièce d'identité pour voter, et qu'il n'est pas nécessaire de présenter un passeport luxembourgeois».

La tête de liste des Pirates a déclaré que «si quelqu'un ne reçoit pas de bulletin de vote parce qu'il n'a pas de passeport luxembourgeois ou de pièce d'identité, il peut contacter les Pirates qui déposeront une plainte auprès des tribunaux pour réclamer son droit de vote». «La Constitution luxembourgeoise prévoit que tous les citoyens luxembourgeois ont le droit de vote», souligne Sven Clement. Si nécessaire, le parti est prêt à aller devant la Cour constitutionnelle pour que ces néo-Luxembourgeois puissent voter. Mais il y a un autre obstacle: «le temps que mettent les autorités luxembourgeoises au Brésil à délivrer les passeports luxembourgeois», souligne-t-il.

Une difficulté puisque «le temps d'attente pour obtenir un passeport à l'ambassade du Luxembourg à Brasilia atteint neuf mois», ajoute Daniel Atz.

Pour défendre les intérêts de ces nouveaux Luxembourgeois du Brésil, le parti des Pirates vient d'annoncer une candidate brésilienne sur sa liste de candidats dans le centre du pays. La vétérinaire brésilienne Roberta Züge, qui a acquis la nationalité luxembourgeoise en 2018 et vit au Grand-Duché depuis trois ans, est l'un des nouveaux visages de la liste des Pirates présentée vendredi dernier.

Un exemple d'intégration

«Nous avons décidé d'inviter Roberta parce qu'elle est un exemple de la manière dont le processus d'intégration peut bien fonctionner au Luxembourg», explique Sven Clement. «Outre le fait qu'elle connaît les problèmes auxquels ces nouveaux Luxembourgeois doivent faire face, tels que les questions linguistiques et la reconnaissance des diplômes, elle est un bon exemple d'intégration dans la communauté luxembourgeoise, faisant même partie d'un groupe folklorique et d'une chorale luxembourgeoise», ajoute-t-il. «À l'avenir, nous devrions même envisager d'élire un député représentant la diaspora luxembourgeoise», souligne le leader des Pirates.

Lors de sa présentation en tant que candidate, qui a eu lieu à Colmar Berg, Roberta Züge a déclaré vouloir «être la voix de ceux qui n'ont pas de voix». «J'ai connu les difficultés d'être une immigrée, même si je suis une citoyenne luxembourgeoise, et je crois que le Luxembourg devrait mieux utiliser les fruits de sa diaspora». Lorsqu'elle a reçu l'invitation, elle a été «flattée, mais en même temps indécise à cause de la responsabilité qu'implique le fait d'être député européen». La décision d'accepter a été prise lorsqu'un ami brésilien lui a dit «cette invitation n'est pas la tienne, c'est la nôtre». Sa fille Fernanda Züge s'est également exprimée sur cette décision, affirmant que «l'on ne regrette que ce que l'on ne fait pas».

Roberta, dont l'anniversaire tombe le 8 octobre, espère recevoir son élection en cadeau.

Il y a plus de 41.000 néo-Luxembourgeois rien qu'en Amérique

Les indicateurs montrent que depuis 2018, plus de 41.000 personnes vivant aux États-Unis et au Brésil ont acquis la nationalité luxembourgeoise. Selon les derniers chiffres, environ 28.000 Brésiliens ont obtenu la nationalité luxembourgeoise dans le cadre du processus d'acquisition de la citoyenneté parce qu'ils descendent d'anciens migrants luxembourgeois arrivés au Brésil au XIXe siècle.

Si vous résidez à l'étranger et que vous êtes citoyen luxembourgeois, vous devez demander l'envoi d'un bulletin de vote. Vous pouvez le faire via le portail myguichet.lu si vous avez un token actif. Sinon, vous devrez en faire la demande par lettre adressée à la commune de Luxembourg si vous n'avez jamais habité au Grand-Duché. La demande peut être faite depuis le 16 juillet et jusqu'au 29 août 2023. Le gouvernement luxembourgeois exige que la demande soit accompagnée d'une copie de la carte d'identité ou du passeport, sans mentionner la nationalité du document.

En réponse, la commune doit envoyer le bulletin de vote rempli, qui doit arriver au Luxembourg au plus tard le 6 octobre.

Pour remplir le bulletin de vote, vous avez deux possibilités comme pour les élections communales: soit vous votez pour un parti politique, soit vous choisissez les candidats individuellement et vous pouvez mettre jusqu'à deux croix sur chacun d'eux.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin