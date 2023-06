Les emballages plastiques superflus pour les fruits et légumes, c'est bientôt fini !

Ces derniers mois, plusieurs mesures du paquet de lois «déchets et ressources» sont entrées en vigueur. Celles-ci visent bien évidemment à atteindre l'objectif du «zéro déchet» dans le cadre d'une économie circulaire luxembourgeoise. La restauration et l'Horesca sont particulièrement concernés par ce paquet de lois.

Lire aussi :Fini les récipients à usage unique dans la restauration

Pèle-mêle, depuis le 1er janvier, les repas et les boissons consommés dans l'enceinte d'un établissement doivent être servis dans des récipients réemployables. Les moyens de fermeture et les couverts doivent aussi être réutilisables. Par ailleurs, l'obligation de servir les boissons et les aliments dans des récipients réutilisables lors d'événements publics est aussi d'application depuis le 1er janvier dernier.

Une nouvelle étape franchie dès le 1er juillet

Cette fois-ci, à partir du 1er juillet prochain, le Luxembourg franchira une nouvelle étape dans sa lutte contre la pollution plastique avec la réduction des emballages plastiques pour les fruits et les légumes dans les supermarchés. Concrètement, on parle d'une interdiction de conditionnement en plastique pour certains fruits et légumes de moins de 1,5 kg. Cela veut dire qu'un bon nombre de fruits et légumes frais seront dès lors vendus en vrac ou dans des emballages ne contenant pas de plastique. «Pensez donc à vos sacs réutilisables lors de vos prochaines courses», rappelle le ministère de l'Environnement dans un communiqué. «La vente en vrac permettra au client non seulement de produire moins de déchets, mais aussi d’acheter les quantités dont il a réellement besoin», assure-t-il.

Lire aussi :Les résidents ont réduit leurs déchets de 16% en quatre ans

L’administration de l’environnement encourage les consommateurs et consommatrices à soutenir activement cette initiative environnementale en utilisant des alternatives respectueuses de l'environnement, telles que les sacs réutilisables comme le Superbag™. A noter, par ailleurs, que cette disposition s’appliquera aux fruits et légumes frais non transformés. Les fruits et légumes prédécoupés ne sont pas visés par cette interdiction. Les salades de fruit, coupures de bouts d’un haricot, légumes découpés pour soupes ne sont donc pas concernés.

Lire aussi :Une usine de biorecyclage unique au monde va ouvrir aux portes du Luxembourg

Aussi, il est important de noter que tous les fruits et légumes ne sont pas visés, bien que les plus «populaires» fassent effectivement partie de cette liste. On y retrouve, entre autres, l'ananas, l'abricot, la banane, le citron, la mangue, la pêche, la pomme ou encore le raisin. Même chose du côté des légumes où les emballages superflus seront interdits pour l'ail, le brocoli, la carotte, le chou-fleur, le concombre, la courgette, l'oignon, le poivron, le potiron, la pomme de terre ou encore la tomate.

Vous trouverez plus d'informations sur les fruits et légumes concernés par cette mesure qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain sur le site du ministère de l'Environnement.