Les employeurs luxembourgeois envisagent de mieux payer leurs salariés en 2024

Comment attirer, mais aussi retenir les talents? Cette question, de nombreux employeurs se la posent, dans un contexte de marché du travail difficile et d'inflation élevée. L'une des pistes est d'offrir un salaire attrayant.

Justement, pour 2024, les employeurs luxembourgeois prévoient d'augmenter leur budget d'augmentation salariale de 3,4 %, selon une enquête réalisée par le cabinet de conseil WTW auprès de 179 entreprises luxembourgeoises. Même s'il est difficile à l'heure actuelle de prédire de quoi 2024 sera fait, après les années de crises successives que nous venons de traverser, l'heure semble donc à l'optimisme du côté des employeurs, malgré un marché du travail tendu.

Ceux-ci sont donc prêts à payer plus leurs salariés, qu'ils soient résidents ou frontaliers. Même si cette augmentation de 3,4% est inférieure à l'augmentation moyenne réelle constatée en 2023 (3,8%), près d'un tiers (30%) des entreprises ont déclaré que leur budget salarial était désormais supérieur à ce qu'elles pensaient.

«Bien que les augmentations salariales prévues pour l'année prochaine soient moins importantes, elles restent bien supérieures à celles observées au cours des dix dernières années. Cela montre que les entreprises s'efforcent de rester compétitives dans un climat de travail dynamique», a déclaré Mary Cloosterman, senior director, WTW, dans un communiqué.

L'inflation fait augmenter les budgets salariaux

L'enquête réalisée par l'une des principales sociétés de conseil, de courtage et de solutions à l'échelle mondiale révèle aussi que 77% des employeurs augmentent leurs budgets salariaux en raison de la pression inflationniste et 46% déclarent en réaction à un marché du travail plus serré.

Les perspectives économiques ne semblent donc pas si sombres que ne pourraient le laisser croire certains événements récents, comme la faillite de l'entreprise de construction Manuel Cardoso. Même si la situation varie d'un secteur à l'autre, évidemment. Le secteur du bâtiment, en souffrance, ne pourra sans doute pas se permettre cette augmentation de budget.

Parmi les entreprises luxembourgeoises sondées, 14% d'entre elles prévoient d'augmenter leur effectif total au cours des 12 prochains mois. Parmi les professions les plus recherchées, sept employeurs sur dix (68%) prévoient de recruter des informaticiens, 50% veulent plus de commerciaux et 49% embaucheront des ingénieurs d'ici l'été 2024.