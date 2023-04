Les faits de délinquance ont battu tous les records en 2022

Sécurité

Cambriolages, vols, ou encore violence domestique, les statistiques policières font état d'une augmentation de la délinquance sous toutes ses formes en 2022.

Un nombre d'infractions en hausse de 27%, et une augmentation de 25% du nombre d'affaires: en 2022, les policiers n'ont pas chômé. Au Luxembourg comme en Europe, les faits de délinquance se sont multipliés, à la fois contre les biens et contre les personnes. Un phénomène que les agents attribuent notamment à la fin des restrictions sanitaires, ayant entraîné un effet de rattrapage.

Lors de la présentation de ces statistiques policières à la presse, ce mercredi 19 avril, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox (déi Gréng), s'est voulu rassurant. «Nous ne sommes pas surpris par l'augmentation du nombre d'infractions après la fin des restrictions», a déclaré le membre du gouvernement, qui a tenu à souligner que le Luxembourg «continue d'être un pays sûr».

Durant l'année 2022, la police a enregistré 37.864 affaires. C'est 7.651 de plus que qu'en 2021. Le nombre d'infractions constatées en 2022, lui, se situe à 54.552, ce qui représente 11.677 infractions supplémentaires par rapport à l'année précédente. «Dans une affaire, plusieurs infractions peuvent concourir», a indiqué Pascal Peters, directeur central de la police administrative, pour expliquer cet écart entre les deux données. Ainsi, le nombre moyen d'infractions constatées par affaire est, lui aussi, en augmentation, et se situe à 1,44 pour l'année 2022.

Des évolutions sociétales

Parmi les affaires enregistrées par les agents de la police luxembourgeoise, les vols simples (11.324 affaires), les escroqueries et tromperies (4.689) et les destructions (4.297) ont été particulièrement nombreux. Les cambriolages dans des maisons habitées (2.958 affaires) et les coups et blessures volontaires sans incapacité de travail (2.643) complètent le top 5. Là aussi, l'évolution par rapport à l'année précédente est particulièrement marquée. La police a par exemple constaté 3.536 vols simples supplémentaires par rapport à 2021, ou encore 2.390 escroqueries de plus.

Plusieurs hypothèses ont été avancées par les fonctionnaires pour justifier cette évolution. La manière de déclarer certains types d'infraction, à l'image des vols simples, via l'e-commissariat, semble booster le nombre de plaintes déposées, qui est en croissance. Le basculement de certains faits sur le vecteur informatique, de son côté, parait faire augmenter le nombre d'affaires.

Vol, coups et blessures, ou encore cambriolage, chaque infraction est catégorisée par la police en fonction de sa cible: les biens ou les personnes. Ainsi, 66,6% des infractions répertoriées en 2022 ont porté atteinte à des biens, tandis que 17,4% visaient des personnes. Les 16% restants, catégorisés comme «divers» comprenaient notamment le trafic de stupéfiants ou encore l'ivresse publique.

Les vols représentent plus d'un quart de toutes les infractions enregistrées par la police grand-ducale en 2022. Qu'il s'agisse de vols à l'étalage, de vols domestiques ou de vols à la tire, cette catégorie regroupe tous les faits qui n'incluent pas de recours à la violence. Au total, 16.452 vols ont été recensés, soit 5.404 de plus qu'en 2021, ce qui représente une augmentation de 48%. Derrière ce chiffre inquiétant se cache une autre réalité: l'augmentation des déclarations de vols d'essence à la pompe, qui se fait de plus en plus en ligne. En effet, 44% des plaintes déposées sur l'e-commissariat concernaient ce motif.

Plus de 1.500 cambriolages

Les vols avec violences, eux, sont passés de 505 à 591. Une hausse qualifiée de non significative par Pascal Peters. Cependant, la médiatisation de ces méfaits a pu entraîner une augmentation du sentiment d'insécurité, souligne l'agent. Parmi les auteurs de ces vols avec violences, les jeunes de moins de 25 ans sont surreprésentés.

Du côté cambriolages, une hausse a également été constatée. Une statistique non surprenante, au regard des différentes vagues de cambriolages qui ont touché le pays. Au total, 1.565 affaires concernant des maisons habitées ont été enregistrées en 2022, ce qui représente une évolution de 11,5% de cambriolages en plus par rapport à 2019, année de pré-pandémie. Suite à ces affaires, 126 personnes ont été arrêtées, tandis que 217 auteurs ont été identifiés.

L'augmentation des infractions constatées contre les personnes a été particulièrement dopée par l'augmentation des affaires d'escroqueries et de tromperies. En raison du développement de la cybercriminalité, qui comprend aussi bien les tentatives de phishing que les appels de choc, ce type d'infraction est le plus courant (+2.390 par rapport à 2021).

Plus de 3.300 cas de coups et blessures volontaires ont été relevés par la police au cours de l'année 2022. Un chiffre qui «confirme la tendance de ce phénomène sociétal», fait remarquer l'institution, tout en notant que 80% des incidents n'entraînent pas d'incapacité de travail.

Alors que trois meurtres avaient été commis en 2021, neuf personnes ont été tuées en 2022: six assassinats et trois meurtres. Si cette statistique peut inquiéter, la police rappelle qu'il s'agit de «cas isolés où un certain lien existe entre l'auteur présumé et la victime». À noter que toutes les affaires de meurtres ou assassinats ont été élucidées par les agents, qui ont réussi à identifier «au moins un suspect» dans chaque affaire.

Ce n'est pas le cas de l'ensemble des faits de délinquance enregistrés en 2022. En effet, le taux policier d'élucidation est en baisse, se situant à 45,9% des infractions, contre 53,2% en 2021 et 56,7% en 2020. Si les policiers arrivent à identifier au moins un suspect dans plus de 90% des cas d'infractions contre les personnes, les infractions contre les biens font l'objet d'un taux d'élucidation inférieur à 25%.