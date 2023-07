Les «faux bitumeurs» sévissent aussi au Grand-Duché

Share this with email

Ce genre d’affaires à déjà connu une recrudescence certaine aux quatre coins de la France en avril dernier.

Côté grand-ducal, il a récemment été signalé dans le nord que des personnes parlant anglais se sont déplacées et ont proposé aux habitants de refaire le goudron de leur cour ou de l'accès à leur maison pour une somme modique, notamment à Heiderscheid et Grosbous.

Le pitch est toujours le même, le goudron aurait soi-disant été laissé en surplus sur d’autres chantiers et devrait être traité rapidement. En bout de piste, c’est une facture exorbitante qui est alors présentée aux personnes lésées.

La police déconseille d’accepter de tels travaux ou de verser des acomptes et invitent les propriétaires qui ont été victimes de ce type d'escroquerie à contacter impérativement leur commissariat de police local pour porter plainte.

Les mêmes arnaqueurs qu’en France?

Si la police luxembourgeoise n’a pas fournie plus d’indications sur le profil des arnaqueurs, le modus operandi semble en tout point être le même qu’en France et d’autres pays européens, où il s'agirait des «Irish Travellers» .

Derrière ce nom, une communauté de gens du voyage originaire d’Irlande, issue d’un seul et unique clan: les Rathkeale Rovers. D’après nos confrères, cette communauté serait très fermée et mais surtout reconnaissable à un dialecte qui lui est propre, le shelta, sorte de mélange de gaélique et d’anglais.

Ils sont d’ailleurs souvent méprisés par le reste de la population irlandaise, qui les surnomme les «Gucci Travellers», pour leur goût du luxe.