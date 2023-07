Les frontaliers belges et allemands gagnent bien plus que les frontaliers français

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le Statec vient de livrer son étude annuelle concernant l'impact des frontaliers balances des paiements pour l'année 2021. Il en ressort que les rémunérations des salariés frontaliers entrant sur le sol luxembourgeois s'élevaient à 14,1 milliards d'euros alors que les rémunérations reçues par les frontaliers sortants s'élevaient à 2 milliards d'euros entraînant ainsi un déficit de 12,1 milliards d'euros dans la balance des paiements.

Lire aussi :L'accord-cadre sur le télétravail des frontaliers enfin signé par la France

Véritable pôle d’attraction du travail transfrontalier, le Grand-Duché se classe en 2021 au 3ème rang en Europe en ce qui concerne le montant des rémunérations transfrontalières versées, derrière la Suisse et l’Allemagne, ce qui était déjà le cas lors de l'analyse de l'année 2020. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne, le nombre d'actifs traversant quotidiennement la frontière luxembourgeoise pour y travailler ne cesse d'augmenter. «Entre 2005 et 2021, le nombre de frontaliers entrant au Luxembourg a augmenté en moyenne de 3,8% par an. Après un ralentissement de la hausse du nombre de frontaliers en 2020 dû à la pandémie, une progression légèrement supérieure à la moyenne a été observée en 2021 avec 3,9%», précise le Statec.

Une majorité en provenance de France

En tout et pour tout, il y a 212.288 frontaliers salariés au Luxembourg, dont une majorité en provenance de France (53%), une donnée en constante augmentation. La part des frontaliers en provenance d’Allemagne a également augmenté depuis 2005 pour atteindre 23,7% en 2021. Les frontaliers de résidence belge ont quant à eux vu leur part relative diminuer depuis 2005 pour s’établir à 23,3% en 2021.

Lire aussi :Qui sont ces travailleurs frontaliers français, dont la population explose?

En ce qui concerne les salaires, ceux-ci varient grandement en fonction du pays d'origine des travailleurs frontaliers. Ainsi, en 2021, les frontaliers français touchaient en moyenne environ 53.100 euros par an, soit 11.700 euros de moins que leurs homologues belges et 12.000 euros de moins que leurs homologues allemands. Cette disparité s’explique par la «spécialisation» des frontaliers dans des secteurs se caractérisant par des différences en matière de salaire. Par rapport aux frontaliers belges et allemands, les frontaliers français sont surreprésentés dans des activités moins bien rémunérées comme par exemple le secteur de l’Horeca, ou le commerce. «De plus, ils ont une structure d’âge plus jeune, ce qui peut également contribuer aux écarts constatés», indique le Statec.

Enfin, sur les 13.762 frontaliers sortants, 12.179 travaillent pour des institutions européennes au Luxembourg, une donnée également en augmentation. Il convient de noter que les flux de rémunération de ces employés ne sont pas pris en compte dans la balance des paiements du Luxembourg car il s’agit de transactions entre entités non résidentes. Par ailleurs, les institutions internationales et européennes constituent une particularité statistique en ce qui concerne la provenance des frontaliers: bien que physiquement implantées dans un pays, elles ne sont pas considérées comme faisant partie de l’économie nationale de ce pays, car elles sont généralement exemptées des lois ou règlements nationaux. Ainsi, ces institutions forment des «pays» à part et leurs employés sont considérés comme des frontaliers sortant de leur pays d’accueil.