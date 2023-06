Les fumées des méga-feux canadiens vont-elles atteindre le Luxembourg?

Elles ont traversé l'Atlantique à la vitesse de l'éclair. Les fumées des méga-feux de forêt canadiens, qui enveloppent Montréal dans un épais nuage, arrivent en Europe. Le phénomène a été prédit par plusieurs météorologistes au cours du week-end. Début juin, les fumées des incendies qui ont déjà ravagé plus de six millions d'hectares depuis le mois de janvier avaient déjà touché la Norvège.

Lire aussi :Les Luxembourgeois s'inquiètent de la qualité de l'air

Cette fois-ci, c'est l'Europe de l'Ouest qui sera concernée. «C'est le même principe qu'avec les poussières du Sahara. Les fumées, qui sont constituées d'air très chaud, plus léger que l'air froid, montent dans l'atmosphère et sont ensuite portées par des vents d'altitude très forts», décrypte Luca Mathias, météorologiste chez MeteoLux.

Visibles depuis l'espace

Au-dessus du Canada, mais également de l'Atlantique, les flux d'ouest en est sont particulièrement puissants actuellement. «C'est ainsi que ces fumées sont montées à une altitude comprise entre cinq et huit kilomètres et ont été transportées vers l'Europe», poursuit le spécialiste.

Ces masses d'air responsables d'une forte dégradation de la qualité de l'air Outre-Atlantique, notamment à Montréal, mais également aux États-Unis, vont-elles atteindre le Luxembourg? «Les aérosols de ces fumées vont surtout toucher l'Irlande, le Royaume-Uni, l'ouest de la France et la péninsule ibérique, selon les modélisations actuelles», rassure Luca Mathias, qui précise que la situation pourrait évoluer.

Lire aussi :Le Canada s'enfume, les États-Unis toussent

Visibles depuis l'espace sur différentes images satellites partagées sur les réseaux sociaux, les poussières transportées par ces fumées se situent donc en altitude, et non près du sol, comme c'est le cas au Québec. À Montréal, la concentration en particules fines a poussé la ville à fermer certaines installations extérieures au public, à l'image des infrastructures sportives et des parcs, mais aussi à annuler les activités culturelles en plein air.

Beaucoup d'incertitudes

En Europe, de telles mesures devraient largement pouvoir être évitées. «Les modélisations n'affichent pas de fortes concentrations en particules fines liées à ces fumées pour ces prochains jours en France», poursuit le météorologiste luxembourgeois. L'alerte sera en revanche donnée à l'ouest du Portugal, avec une augmentation des concentrations en particules fines dans la nuit de mardi à mercredi, à mesure que ces fumées viendront assombrir le ciel de la péninsule ibérique.

Si l'arrivée de ces fumées dans le ciel européen a donc été confirmé par différentes modélisations, beaucoup d'interrogations subsistent autour du phénomène, note Météo France. Le prévisionniste français fait notamment état de «beaucoup d'incertitudes en termes de concentrations, d'altitude exacte de vol des particules, mais aussi de leur capacité à modifier la couleur du ciel». La durée de cet événement est en revanche connue par Météo France, qui indique que ces particules fines émises par les incendies ont abordé la France ce lundi 26 mai et concerneront le pays «jusqu’à ce que la perturbation qui passera jeudi provoque un lessivage de l’atmosphère grâce aux nuages et à la pluie».

Lire aussi :La pollution de l'air fait encore 1.200 jeunes victimes chaque année en Europe

Si les images satellites de ces épaisses fumées peuvent provoquer une inquiétude en raison de la taille importante de ces masses d'air, Luca Mathias rappelle que leur visibilité est normale. «Qu'il s'agisse de la poussière du Sahara ou de fumées émanant de feux de forêt, ces phénomènes sont toujours bien visibles sur les images satellites.»

Ce qui reste exceptionnel en revanche, c'est l'envergure des feux qui touchent actuellement le Canada. Pas moins de 470 feux actifs, dont 244 étaient considérés comme «hors de contrôle» étaient recensés sur l'ensemble du pays par le Centre interservices des feux de forêt au Canada, ce dimanche 25 juin. 81 de ces incendies ravageaient la province du Québec.