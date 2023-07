«Les gars se piquent ou fument du crack devant l'école !»

La rue de Strasbourg et ses alentours sont gangrenés par le trafic de drogue. Reportage au cœur d'un quartier où riverains et commerçants en ont ras-le-bol.

Il est 11h et sur les tables des terrasses dressées le long de la rue Joseph-Junck, le «petit blanc» côtoie le «petit noir». Étroite, et à sens unique, bordées de jardinières, rien n'y fait: l'atmosphère y est devenue, dit-on, irrespirable.

Derrière son comptoir, notre serveuse n'a «pas trop le temps de parler». Prudente et peu diserte, elle confie toutefois: «Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait agresser par un gars qui n'avait pas sa "dose". Il était 9h... C'est simple, ici c'est l'enfer!» Ou le paradis blanc. «C'est vrai, la légende du quartier n'est plus à faire...»

Coincée entre la gare et la rue de Strasbourg, et longue de 777 mètres, cette artère est arpentée du matin au soir par les dealers. En marche, postés, ou sur des vel'OH!, ils interpellent le chaland. Sans même se cacher. «Ils enchaînent les allers-retours. En toute impunité...» Originaire de Bari, Sandro débarque, en 2019, à Differdange. Rue de la Liberté. «Il y avait à peu près les mêmes problèmes: trafic de drogues, bagarres, mais ici, c'est quand même un autre niveau...»

Souvent, les femmes qui arrivent ici n'osent même pas sortir de la voiture. Elles me disent : ''Mais où est-ce que je suis tombée ?'' Sandro Chauffeur de taxi

Six mois plus tard, ce chauffeur de taxi de 43 ans met le cap sur la rue de Strasbourg: «J'avais entendu parler de sa réputation mais pour mon métier, c'est idéalement situé: proche de la gare, des bars et discothèques, mais aussi de l'autoroute...» La semaine, ses courses se résument à des va-et-vient entre le Findel et le centre-ville. «Souvent, les femmes qui arrivent ici n'osent même pas sortir de la voiture. Elles me disent : ''Mais où est-ce que je suis tombée ?'' Alors, je les rassure, leur dis que tout va bien se passer, que moi-même j'habite le quartier...» Bref, il fait semblant. Il a beau louer un «studio de 44m2 pour 1.350 euros», Sandro ne dort pas sur ses deux oreilles.

Il y a deux ans, en sortant de chez lui, une femme sous l'emprise de stupéfiants lui assène un coup de poing au visage. Interpellée et conduite au poste de police, «elle y est restée quatre heures avant d'être relâchée...» Quelques semaines plus tard, il la retrouvera au pied de son immeuble accompagnée de trois hommes. «Il ne s'est rien passé, mais m'ont menacé...» À sa plainte, déposée le 4 août 2022, le Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg l'informe le 25 janvier 2023 que «le dossier a été classé sans suite pénale». La raison ? «L'état mental de l'auteur ne permet pas de le traduire en justice.» Un verdict au goût amer. «Je travaille et paie des impôts, mais ne suis pas protégé....»

Dans le quartier, la présence policière semblait plus importante à l'approche des élections communales et de la victoire de Lydie Polfer. Or, Sandro l'assure, ici ça va de mal en pis: «Il y a de plus en plus de dealers, mais aussi de toxicos et de SDF. Les policiers, eux, ne sont peut-être pas assez nombreux, et quand ils interviennent, ils prennent des pincettes. Je comprends, avec ce qui se passe en France, ils ont peut-être peur de la ''bavure'' ou d'être accusés de ''violence policière''...»

Pour mieux illustrer le quotidien qui est le sien, Sandro dégaine son smartphone. Sur la vidéo, un homme hurle et en poursuit un autre pour lui flanquer des coups de bâton. «Regardez, toutes les nuits, c'est pareil, bagarre sur bagarre...» Un restaurateur acquiesce: «C'est simple, parfois je ne ferme même pas l'œil de la nuit... Et le matin, sur les escaliers, je retrouve des élastiques, des seringues, du vomi ou de l'urine. Bref, mes escaliers, je les lave tous les jours. Et même plusieurs fois par jour...»

Des spectres fantomatiques

Si certains préfèrent la fraîcheur des parkings souterrains pour se faire leur «shoot», d'autres ne prennent plus la peine de se cacher. Sur une autre vidéo, assis devant l'entrée de son immeuble, un homme sort une pipe à crack. En pleine rue. En plein jour. À la vue de tous. «On ne voyait pas ça avant...» Ces drôles d'oiseaux ne se cachent même plus pour se détruire. Hagards, certains déambulent, vocifèrent et font de ce quartier une étrange volière.

Ces spectres fantomatiques impressionnent. Inquiètent aussi. Un restaurateur, qui vit depuis huit ans dans le quartier, se veut philosophe. «Je suis de nature très calme et je prends le temps d'écouter.» Comme d'autres confrères, il fait l'aumône. «Comment peut-on refuser de donner à manger à quelqu'un qui est à la rue ? Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, je file des pâtes, des sandwichs... Bon, si le gars a fait le tam-tam toute la nuit et qui rapplique le lendemain, je ne lui donne rien. Et généralement, il n'insiste pas, il sait pourquoi...»

Un homme entre dans le restaurant et me dit "vous n'auriez pas des ciseaux ? C'est pour mon copain...'' Une patronne de restaurant

S'il dit ne pas avoir peur, le commerçant préfère garder l'anonymat. Quand vient le week-end, sa fille connaît la règle: «Si elle veut sortir, elle doit rentrer en taxi. Hors de question qu'elle traverse à pied la rue Joseph-Junck...» Faut dire que lui et sa femme, qui ne se couche jamais avant son retour («c'est malheureux, mais on ne sait jamais qui sera devant la porte»), ont déjà assisté à d'improbables incartades. «Un jour, alors qu'il est en train de se battre avec un autre gars, un homme entre dans le restaurant et me dit "vous n'auriez pas des ciseaux ? C'est pour mon copain...''» . Pour peu, avec le recul, ça la ferait presque sourire...

L'envie de rire, beaucoup l'ont perdue. La présence quotidienne de dealers et de toxicomanes devant l'école, rue du Commerce, par exemple, en agace plus d'un. «Pourquoi personne ne fait rien?», demande Sandro. «Ils sont là tous les jours ! Je ne suis pas policier, pourtant vous les voyez comme moi, non? Les gars se piquent ou fument du crack devant l'école !» Quelques minutes plus tard, devant l'enceinte, un homme et trois femmes sortent les seringues avant de se les planter dans le creux du bras. Le tout sous le regard du vendeur, veste en jean fermée jusqu'au ras du col malgré les 25°C...

Sous la plaque, une planque ?

«C'est malheureux, on a la chance de vivre dans un quartier populaire où se mêlent de nombreuses cultures On a tout à portée de main !», déclare Sandro qui voit parfois certains clients lui demander de baisser la fenêtre pour acheter «local». «Ça, c'est hors de question! S'il veut faire son marché, il descend de ma voiture mais n'y remonte pas...»

Plus loin, au pied d'un immeuble inhabité, une plaque métallique posée sur un trottoir, devant une fenêtre de sous-sol obstruée par une planche en bois. Un voisin certifie avoir vu «plusieurs dealers la soulever et descendre». «Ça doit donner accès aux caves, dit-il. Qu'y font-ils ? Ont-ils accès aux appartements ? Je ne sais pas...»

Quand l'un d'eux débarque, je préfère anticiper et lui filer à manger, ça évite qu'il aille agresser quelqu'un dehors... Mohamed Patron d'un restaurant marocain

Dans ce coin de la capitale, une fois la nuit tombée, les restaurants se vident. «C'est simple, au déjeuner, on fait plus d'une quarantaine de couverts. Le soir, on tourne à quinze...», dit Mohamed, propriétaire avec son frère d'un restaurant marocain. «Les gens préfèrent se faire livrer... Parfois, on est obligé de raccompagner des clientes jusqu'à leur voiture.» Ce problème de la drogue, cet originaire de Bondy dans le «93» dit bien le connaître. «Surtout, déclare le quadragénaire, il ne faut pas se montrer agressif. Quand l'un d'eux débarque, je préfère anticiper et lui filer à manger, ça évite qu'il aille agresser quelqu'un dehors...»

Echanges de petits paquets marrons

À l'intersection des rues de Hollerich et de la Fonderie, une poignée d'individus s'échangent des signes, des mots, et des petits paquets marrons. Au lieu d'assister à ce balai incessant, bien des riverains aimeraient voir les autorités faire le «ménage». «Franchement, conclut un de nos interlocuteurs, vous trouvez normal que l'on ait besoin d'hommes en vert (Ndlr : de l'association À vos côtés) pour nous permettre de traverser le quartier en sécurité ?»

Retour rue Joseph-Junck. À côté du Monoprix, un renfoncement. Il est 15h et un agent de nettoyage d'une société privée ramasse papiers et mégots. Pas d'aiguilles. «Non, c'est rare. Généralement, une fois qu'ils ont fait leur petite affaire, ils les jettent dans les poubelles», déclare le jeune employé.

De l'autre côté de la voie, une feuille d'aluminium et un briquet en main, une femme sans âge et «sans dents», jette un regard derrière elle, puis s'engouffre dans le hall d'entrée qui surplombe une salle de sport. Direction le sous-sol. «On a bien un maître-chien qui surveille les entrées, et le parking, confie un salarié, mais il commence sa journée à 16h...»