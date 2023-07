Les grandes enseignes et les commerçants désertent le quartier de la gare à Luxembourg

Share this with email

Autrefois des rues commerçantes florissantes où les grands et petits magasins attiraient dans la capitale une clientèle venue des quatre coins du pays, l'avenue de la Gare et celle de la Liberté font désormais pâle figure. Les bonnes années des artères commerçantes semblent être terminées. Le conseil que l'employée d'une boutique de souvenirs prodigue à un touriste et à sa famille est exemplaire du phénomène qui se répand dans le quartier de la gare: «Prenez le tram en direction de la ville haute. Là-bas, vous pourrez faire des achats».

De lourdes grilles grises sont abaissées devant les portes, des signes «À Louer» sont disposés sur les fenêtres et la seule chose qui s'accumule dans les vitrines est la poussière. En flânant entre l'avenue de la gare et celle de la Liberté, il est possible d'admirer des surfaces commerciales vides qui se multiplient, de part et d'autre de la chaussée. Au total, environ 35 établissements sont vacants.

L'employée du magasin de souvenirs y travaille depuis cinq ans. Une période qui lui a permis d'observer le déclin des deux artères commerçantes. «C'est triste. Il n'y a tout simplement plus rien ici», déplore-t-elle. Même les grandes chaînes comme H&M, C&A et tout récemment Maisons du Monde ont fermé leurs portes.

Un stationnement limité

Lorsque l'on échange avec les commerçants qui se maintiennent à flot dans le quartier de la gare, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent: il y a d'abord eu les travaux de construction du tramway, puis la pandémie, la baisse du sentiment de sécurité dans le quartier de la gare, et les prix des loyers. Les travaux de construction de la ligne de tram sont certes terminés depuis longtemps, mais la clientèle ne reflue que lentement vers le quartier de la gare

Le fait que le parking des martyrs soit fermé depuis l'automne 2019 en raison d'un incendie ne contribue pas à améliorer la situation. Le manque de places de stationnement pour les personnes qui ne se déplacent pas facilement ou qui souhaitent transporter leurs achats semble être un sujet de préoccupation général pour les commerçants du quartier.

Un centre-ville en mutation

Alors que le propriétaire d'un magasin de décoration parle lui aussi du manque de places de parking dans le quartier de la gare, une femme s'apprête justement à sortir de sa boutique. Cherchant à reprendre des forces, elle demande au propriétaire de l'aider à transporter l'étagère qu'elle vient d'acheter jusqu'à sa voiture. «Vous voyez?», dit-il, en expliquant que ce genre de situation n'est pas rare. Malgré le tram, les clients ne peuvent plus transporter facilement leurs achats chez eux

Selon les commerçants encore actifs, les gens n'auraient plus vraiment de raison de se rendre dans ce quartier de la capitale. «L'offre ne correspond pas à la demande. Nous sommes confrontés à la mutation d'un centre-ville. Le quartier manque de dynamisme», confie le gérant d'une boutique en contemplant la rue d'en face, où les magasins vides se succèdent.

J'ai déjà été agressée sur le chemin du travail. Employée d'une boulangerie

Depuis 15 ans, le magasin Extrabold est installé avenue de la Liberté. En septembre, Antoine Weber ne renouvellera pas son bail. Le déménagement de son commerce vers un autre emplacement est donc imminent. Selon lui, c'est la plus belle avenue de la capitale, mais les loyers sont trop chers. «C'est une tragédie», dit-il. Les changements mettent du temps à se concrétiser, les politiques ne s'attaquant au problème qu'avec hésitation.

Il évoque également la situation sécuritaire de la capitale. Au cours des cinq dernières années, le quartier de la gare a changé de visage. Alors que pendant deux ans, un chantier se déroulait juste devant la porte de la boutique afin que le tram puisse aller jusqu'à la gare, le magasin a ensuite été cambriolé douze fois.

Tous les commerces ferment un à un et très peu rouvrent. C'est également l'avis d'une employée d'un magasin de vêtements de l'avenue de la Gare. D'après elle, la première cause de cette vacance inédite se cache derrière le prix des loyers.

Une dégradation constante

Deux employées d'une boulangerie évoquent pour leur part le sentiment d'insécurité. Pendant la journée, le problème n'est que partiellement perceptible. Mais lorsqu'elles doivent se rendre tôt le matin sur l'avenue de la Liberté pour travailler, le quartier se montre sous un jour que beaucoup ignorent. «J'ai déjà été agressée sur le chemin du travail», raconte l'une d'elles. Si la situation est particulièrement problématique le matin et le soir, la sécurité semble également poser problème pendant la journée. Elles racontent l'histoire d'une femme qui prenait son café sur l'une des petites tables situées devant la porte de la boulangerie et qui a remarqué peu après que son sac avait disparu.

Cela fait respectivement 15 et 12 ans qu'elles travaillent dans le quartier de la gare, mais ces trois dernières années, elles ont toutes deux remarqué une évolution négative de la sécurité. L'employée d'un magasin de journaux partage cette expérience: «La qualité de vie du quartier se dégrade et les gens ne se sentent plus à l'aise». Selon les différentes personnes interrogées, la ville ne ferait que peu d'efforts pour y remédier.

Dans un magasin de vêtements, le signe «Liquidation totale» indique que la boutique appartiendra bientôt au passé. À travers l'entrebâillement de la porte, une femme qui vient de baisser le rideau explique que le magasin déménagera sur un site en dehors de la capitale. Cette enseigne de l'avenue de la Gare deviendra donc un énième local aux vitres poussiéreuses et aux portes fermées.

