Les igloos de Beaufort font de plus en plus d'adeptes

Lindsey Rollé (44 ans) passe la nuit pour la première fois dans un igloo à Beaufort avec ses deux fils, Nono (12 ans, à gauche) et Jule (9 ans). Les nouveaux refuges pour dormir sont de plus en plus populaires. © PHOTO: Caroline Martin

Françoise Bonert rayonne de fierté. Les «Iglu Huts» n'existent que depuis deux ans sur le terrain du camping park de Beaufort. Mais ces cabanes en bois en forme de dôme attirent le regard et ont déjà conquis de nombreux clients, comme le rapporte la présidente du Syndicat d'initiative et du tourisme (SIT).

Elle passe devant les trois igloos sur un petit chemin et ouvre les portes de l'une de ces cabanes en bois situés près de la forêt, presque en bordure du camping. «Cet igloo est destiné aux couples seuls, il est actuellement vide. Les deux autres sont occupés.» Pour le syndicat, il était important d'installer les nouveaux hébergements à cet endroit précis: «Ici, c'est calme, on est en pleine nature, dans une zone sans voitures», s'enthousiasme la présidente du SIT.

1 / 11 Le Camping Park Beaufort propose depuis deux ans un nouveau type d'hébergement : les igloos. © PHOTO: Caroline Martin

2 / 11 Ces cabanes en bois sont originaires d'Estonie et sont fabriquées en bois d'épicéa naturel provenant de Scandinavie. © PHOTO: Caroline Martin

3 / 11 Les igloos font partie du concept de glamping et offrent un confort total. © PHOTO: Caroline Martin

4 / 11 Une douche et des toilettes privées ainsi qu'une cuisine avec un réfrigérateur, une télévision et des lits confortables font partie de l'équipement intérieur. © PHOTO: Caroline Martin

5 / 11 En collaboration avec le parc naturel et géologique de Mëllerdall, des parterres d'arbustes sauvages indigènes ont été aménagés près des igloos. © PHOTO: Caroline Martin

6 / 11 A l'avant, il y a des "haies gourmandes" avec des framboisiers et des mûriers. © PHOTO: Caroline Martin

7 / 11 Les igloos ont remporté en juillet le "Luxembourg Tourism Award" dans la catégorie "campings" pour leur rapport avec la nature. © PHOTO: Caroline Martin

8 / 11 Outre les igloos, sept tentes tipi font partie de l'offre d'hébergements locatifs hors du commun. © PHOTO: Caroline Martin

9 / 11 Elles sont aménagées de manière spartiate, expliquent les responsables. À part des lits et une table avec des chaises, il n'y a rien d'autre. © PHOTO: Caroline Martin

10 / 11 Le prochain grand projet du syndicat d'initiative est un bâtiment avec de nouveaux blocs sanitaires et des appartements de vacances près de la piscine en plein air. © PHOTO: Caroline Martin

11 / 11 L'année dernière, le SIT a enregistré 38.522 nuitées, le camping park est surtout apprécié par les touristes hollandais, belges et allemands. © PHOTO: Caroline Martin























Le glamping, un jeu de mots entre glamour et camping, est de plus en plus populaire au Luxembourg. Qu'il s'agisse de tonneaux pour la nuit, de flotteurs, de "kabaisercher" ou de tentes safari, la diversité des hébergements créatifs pour dormir est grande. De nombreux exploitants de camping souhaitent faire ériger des auberges de luxe. «Nous sommes probablement les premiers dans le pays à proposer des igloos», suppose Françoise Bonert. Pour le SIT, l'idée ne s'est pas imposée d'elle-même: «Nous voulions investir dans quelque chose de nouveau et d'exceptionnel. Puis, nous avons découvert les igloos lors d'un salon du tourisme en Allemagne et nous nous sommes renseignés à leur sujet.»

Une idée durable

Les igloos ont finalement trouvé leur place dans le concept : avec ce nouveau type d'hébergement, le SIT peut établir un lien avec les esquimaux et la patinoire située à côté, explique Françoise Bonert. Il a fallu deux ans pour passer de l'idée à la réalisation. Le syndicat a investi 190.000 euros dans les nouveauxw hébergements, la Direction générale du tourisme a pris en charge 20% des coûts. Les igloos ont, en outre, remporté en juillet le «Luxembourg Tourism Award» dans la catégorie «campings» pour leur rapport avec la nature.

Françoise Bonert (à droite), la présidente du Syndicat d'initiative, et la collaboratrice Alexandra van Poppel se réjouissent de l'affluence dans les nouveaux igloos. © PHOTO: Caroline Martin

D'où viennent ces cabanes en bois douillettes? Les igloos viennent d'Estonie, ils sont fabriqués en bois d'épicéa naturel de Scandinavie: «C'est une tradition séculaire. L'idée de durabilité joue un rôle important chez nous», explique la présidente du SIT. Le camping a reçu cette année une distinction de la SuperDrecksKëscht et veille à une gestion écologique des ressources.

En collaboration avec le parc naturel et géologique du Müllethal, des parterres de plantes sauvages indigènes ont été créés près des igloos, et il y a également des «haies gourmandes» avec des framboisiers et des mûriers. «Les igloos sont mignons et entièrement équipés, avec leur propre cuisine, une salle de bain avec douche et WC, un réfrigérateur et des ustensiles de cuisine. Les lits sont très confortables», explique Alexandra van Poppel, une collaboratrice du syndicat d'initiative qui s'occupe des hébergements et qui se précipite justement vers les igloos. En effet, deux clients qui ne parlent que le néerlandais sont assis devant une cabane : Alexandra peut servir d'interprète.

«Dans l'igloo, nous avons un vrai luxe»

«Nous nous plaisons énormément ici», dit Lindsey Rollé, confortablement installée sur la terrasse d'un igloo, en train de faire des mots croisés. «Nous aimerions bien revenir.» Cette femme de 44 ans, originaire des environs d'Anvers, a réservé pour la première fois un igloo sur le camping. Avec ses deux fils Nono et Jule, elle profite des jours qui lui restent avant la rentrée scolaire en Belgique. Il y a trois ans, elle avait passé la nuit dans une tente à Befort avec une amie. Avec des enfants, il est plus facile pour elle d'opter pour un logement: «Dans l'igloo, nous disposons d'un vrai luxe. Il y a beaucoup d'espace privé», s'enthousiasme la campeuse.

Les nouveaux hébergements sont très demandés par les clients néerlandais, belges et allemands. © PHOTO: Caroline Martin

Lindsey Rollé a également choisi l'hébergement de luxe pour une autre raison: «Le camping se trouve à proximité de la piscine en plein air, les enfants n'aiment pas trop se promener», explique la Belge en montrant de la main en direction du parc aquatique. Dans cette piscine extérieure chauffée, les enfants peuvent aussi se défouler lors des journées d'été plus fraîches.

Plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires

Les nouveaux igloos sont particulièrement demandés pendant les mois d'hiver, souligne Françoise Bonert. L'année dernière, le syndicat a enregistré une augmentation de près de 64% des réservations d'hébergement par rapport à l'année précédente. Mais le syndicat peut aussi se réjouir de nombreuses évolutions positives des années précédentes. L'exploitation du parc de camping, que le SIT gère avec la patinoire, la piscine en plein air et l'office de tourisme, se déroule bien.

Nous aimerions revenir. Lindsey Rollé, de Belgique, parle de ses vacances dans un "Igloo Hut".

«La période covid a dynamisé le site. Cette année, nous avons même légèrement dépassé notre chiffre d'affaires de l'année précédente», rapporte Bonert. Les hébergements locatifs hors du commun ne sont pas étrangers au succès du site. Outre les igloos, sept tentes tipi en font partie à Beaufort. 300 emplacements, dont 100 pour les campeurs permanents, sont disponibles. En outre, les hôtes peuvent passer la nuit dans deux mobil-homes et trois cabanes de randonnée.

Au cours des trois dernières années, le syndicat a investi plus de deux millions d'euros dans la modernisation du camping. © PHOTO: Caroline Martin

Plus d'un million d'euros ont été encaissés en 2022, le SIT a investi plus de deux millions d'euros dans la modernisation du camping au cours des trois dernières années. La piscine a été remise en état et les installations sanitaires du camping ont été renouvelées, des vestiaires rénovés sont désormais disponibles près de la patinoire. Le prochain grand projet du syndicat est la construction d'un bâtiment avec de nouveaux blocs sanitaires et des appartements de vacances près de la piscine en plein air. Les travaux de construction battent leur plein et les sanitaires devraient être prêts pour Pâques 2024.

Réserver un igloo en ligne Les prix des nouveaux igloos varient en fonction du nombre d'hôtes et de la durée, entre 949 et 1.049 euros par semaine en haute saison. Il faut réserver au moins deux nuits. En basse saison et en avant-saison, le prix d'une nuit dans un igloo est de 119 euros pour deux personnes et de 129 euros pour quatre personnes. Les hébergements pour dormir peuvent être réservés en ligne via le site Internet du camping www.campingpark-beaufort.lu.

Adaptation: Pascal Mittelberger