Les infractions à la règle de la distance d'1,5 mètre sont rarement sanctionnées

Près de 40 fois en cinq ans, des usagers de la route ont été poursuivis pour avoir dépassé un vélo de manière dangereuse. Et ce, sur 25.000 contrôles routiers par an.

Les règles sont claires : lors d'un dépassement en agglomération ou hors agglomération, il faut respecter une distance de 1,5 mètre avec un cycliste. Celui qui ne respecte pas cette règle doit payer une amende de 74 euros. C'est ce que prévoit l'article 125 du code de la route. Dans la pratique, la situation est différente. Au quotidien, les cyclistes sont régulièrement confrontés à des manœuvres de dépassement dangereuses.

Le ministère de la Mobilité en est également conscient. Il y a trois mois, la campagne d'information «Gesäis de mech ? Iwwerhuelen 1,5 m Ofstand» (Est-ce que tu me vois? Restez à plus de 1,5m de distance). L'effet de cette campagne reste en fin de compte incertain. Selon une porte-parole du ministère de la Mobilité, il n'est pas d'usage de dresser un bilan formel après de telles campagnes. «Dans l'ensemble, la campagne a été bien accueillie par le public. De nombreux cyclistes l'ont remerciée».

L'action était axée sur la prévention. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu de contrôles spécifiques, comme on le dit du côté de la police. «Les contrôles spécifiques qui ne concernent que ces infractions ne vont pas dans le sens d'une surveillance efficace du trafic», souligne une porte-parole.

Pas de contrôles spécifiques

D'une manière générale, de tels contrôles seraient difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. Les infractions ne sont visibles que pendant un court instant. Il faudrait donc qu'un policier se trouve au bon endroit au bon moment, poursuit la porte-parole. De plus, la constatation se base uniquement sur l'évaluation d'un agent. Il doit évaluer la distance à l'œil nu dans un court laps de temps et sous le bon angle. Actuellement, il n'existe pas non plus d'outil technique approprié pour ces contrôles.

Les manœuvres de dépassement dangereuses ne sont donc sanctionnées que dans le cadre de contrôles routiers quotidiens normaux. Mais sans grand succès : en cinq ans, 39 infractions ont été constatées (situation en mai 2023), sur un total de 25.000 contrôles routiers par an. Pendant ce temps, le nombre de cyclistes réguliers s'est multiplié pendant cette période. Rien que dans la capitale, on a compté l'année dernière plus de 36% de trajets à vélo de plus qu'en 2021. Le nombre d'accidents de la route impliquant des cyclistes a également augmenté. Si 14 cyclistes ont été grièvement blessés en 2018, ce nombre est même passé à 35 en 2020. L'année dernière, 27 cyclistes ont été grièvement blessés dans des accidents.

Le ministère de la Mobilité n'envisage pas de modifier la réglementation sur la distance minimale, par exemple sous la forme de sanctions plus sévères. L'introduction de la loi il y a cinq ans a été une étape importante pour améliorer la sécurité des cyclistes là où ils doivent partager la route avec d'autres véhicules, explique une porte-parole. Mais de manière générale, l'objectif à l'avenir est plutôt de faire en sorte que cette situation se produise le moins possible. À long terme, les cyclistes devraient, dans la mesure du possible, pouvoir se déplacer sur une infrastructure séparée.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin