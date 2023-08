Les jeunes diplômés luxembourgeois ont plus de chances de trouver un emploi

Share this with email

Le Luxembourg est, avec les Pays-Bas, le pays de l'Union européenne (UE) qui affiche le taux d'employabilité le plus élevé (93 %) chez les jeunes fraîchement sortis de l'université ou de l'école secondaire, selon l'Office statistique européen (Eurostat).

L'année dernière, neuf jeunes sur dix âgés de 20 à 34 ans ayant terminé leurs études secondaires ou supérieures au Grand-Duché ont été intégrés au marché du travail, qu'ils soient indépendants ou salariés, selon Eurostat.

Sur le podium, on trouve également l'Allemagne et Malte, qui affichent respectivement un taux d'employabilité de 92 % et 91 %. En revanche, le bas du tableau est occupé par l'Italie (65%), la Grèce (66%) et la Roumanie (70%)

Globalement, 82 % des jeunes diplômés âgés de 20 à 34 ans avaient un emploi en 2022, ajoute l'office statistique. Au cours de cette période, le taux d'employabilité a atteint un nouveau sommet, après avoir atteint 81 % en 2018.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon