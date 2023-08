Les jeunes Luxembourgeois manquent d'éducation financière

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le constat peut sembler ironique, alors que le Luxembourg est bien souvent considéré comme une plaque-tournante de la finance mondiale: les jeunes résidents du pays semblent, pour beaucoup, déconnectés de ces questions.

Lire aussi :

La pauvreté des enfants au Luxembourg: ce que personne ne veut voir

C'est en effet ce qui ressort d'une étude récemment publiée par Quest, une société d'études de marché. Selon les données recueillies auprès d’un échantillon aléatoire de jeunes citoyens, une forte majorité de 85% désire une meilleure compréhension des concepts financiers personnels. De plus, plus d'un tiers des jeunes (38 %) avouent se sentir dépassés par les questions financières, avec un pourcentage encore plus élevé de 50 % parmi les jeunes femmes. «Une autre interprétation suggère que cette disparité pourrait être due à une surestimation de leurs connaissances financières par les jeunes hommes», relève l'étude.

Qui est le responsable?

Pour Quest, ces statistiques «soulignent la nécessité pressante d'améliorer l'initiation des jeunes aux concepts de finances personnelles».

Lire aussi :

Le coût de la vie est-il plus cher pour les femmes ?

Mais à qui rejeter la faute ? L'éducation ? Les parents ? La société pense savoir que les responsabilités sont partagées. «Une majorité des jeunes semblent acquérir leurs premières notions d'épargne et de gestion financière grâce à leurs parents. Cependant, il est troublant de constater que la majorité absolue des parents ne parvient pas à enseigner à leurs enfants les concepts fondamentaux de l'investissement, élément crucial pour la construction d'un avenir financier stable. L'école, qui devrait jouer un rôle essentiel dans la préparation des jeunes à la vie, semble largement absente de cet apprentissage».

Une plus grande propension à contracter des crédits

Seulement 21% des jeunes, soit un peu plus d'un sur cinq, estiment être correctement préparés par l'école à la gestion de leurs finances personnelles. «Ce constat révèle un échec flagrant dans le système éducatif, qui devrait s'efforcer de mieux préparer les jeunes à des compétences aussi fondamentales pour leur avenir. Les résultats du sondage montrent également une tendance préoccupante des jeunes en ce qui concerne l'utilisation du crédit».

Lire aussi :

Légère baisse pour les taux d'intérêt fixes, mais pas pour les taux variables

Ce n'est pas tout puisque plus de 40% des jeunes répondants considèrent le crédit comme un moyen pertinent pour acquérir des biens d'équipement, et un jeune sur cinq estime acceptable de contracter un crédit pour financer des vacances. «Cette propension à utiliser le crédit est plus prononcée parmi les citoyens les plus jeunes».

Carlo Kissen, associé de Quest, réclame des initiatives éducatives plus robus. «A la fois à l'école et à la maison, afin de doter les jeunes des compétences financières essentielles pour leur avenir. Nous enseignons beaucoup de futilités. Investir dans l'éducation financière des jeunes, c'est investir dans un avenir plus stable, plus informé et plus autonome».