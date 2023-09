À la Schueberfouer: «On gagne bien sa vie, mais c'est 20 jours de travail non-stop...»

Ils ont entre 18 et 21 ans. Ils sont à l'université ou terminent leurs études secondaires. Certains vivent au Luxembourg, mais d'autres sont venus exprès du Portugal. Ils veulent économiser de l'argent et ont trouvé le job d'été idéal à la plus grande foire du pays. Ou presque. Le salaire est bon, disent-ils, mais ils travaillent de longues heures et n'ont pas un jour de congé pendant trois semaines.

Lorsque José Ribeiro a entendu parler de la possibilité de travailler à la Schueberfouer, il n'a pas hésité à acheter un billet Lisbonne-Luxembourg. Ce jeune homme de 21 ans est venu du Portugal pour gagner de l'argent à la plus grande foire du pays. Il a eu l'occasion de le faire grâce à une connaissance qui vit au Grand-Duché. «J'ai un ami ici et je lui ai demandé s'il pouvait me trouver du travail pendant l'été», raconte-t-il. Pendant les trois semaines de l'événement, jusqu'au 7 septembre, le Portugais sert des boissons au bar du restaurant Friture Henriette.

C'est la première fois que José travaille à la Schueberfouer, mais il est déjà venu au Luxembourg. «C'est la deuxième fois. La première, je travaillais en cuisine. Je suis beaucoup mieux payé ici qu'au Portugal. J'y travaille un peu, mais pas tout le temps. Ici, c'est constant», explique le jeune homme, qui en 2017 avait déjà visité la foire. Cette année, il est arrivé une semaine avant le début de l'ouverture des festivités pour aider à la mise en place.

José Ribeiro, 21 ans, est venu de Lisbonne pour travailler au bar d'un restaurant pendant les trois semaines de la foire. © PHOTO: Anouk Antony

C'est la deuxième année que je viens travailler au Luxembourg. Je suis beaucoup mieux payé ici qu'au Portugal. José Ribeiro

À Amadora, José s'apprête à entamer sa dernière année d'université. Au Luxembourg, il n'est pas en terre inconnue. Plus jeune, il y est venu à plusieurs reprises, rendre visite à un ami d'enfance, originaire de Sertã - sa ville natale. «Jusque-là, je venais quelques semaines sans même penser à travailler. Et puis, là, l'occasion s'est présentée et j'en ai profité.» De Beaufort, où réside son ami, il lui faut une heure de transport (bus et tramway) pour rejoindre la Schueberfouer.

Les horaires varient en fonction de l'affluence du jour. «Dimanche, par exemple, je suis arrivé à 10 heures et je suis reparti à minuit. Il y avait beaucoup de monde. Mais les horaires sont flexibles. Parfois, nous pouvons rentrer plus tard et nous prenons des pauses». Mais pas de jours de congé. En tout, c'est 20 jours de travail non-stop. Pour José, ce n'est pas un problème. «Ce qui est le plus agréable, c'est d'être toujours actif. Je préfère ne pas avoir trop de pauses, parce que le temps passe plus vite». Le pire, avoue-t-il, c'est d'avoir «peu d'heures de sommeil» car il perd deux heures dans les transports.

Avec ses collègues, le jeune homme s'exprime presque toujours en anglais. «Mais j'ai déjà quelques notions de français», précise-t-il. Des personnes de différentes nationalités y travaillent, de la France à l'Éthiopie, et c'est quelque chose qu'il apprécie. «Peut-être qu'un jour je viendrai vivre ici. Si ce n'est pas au Luxembourg, ce sera dans un autre pays européen. Je ne veux pas rester au Portugal.»

Il a tellement envie de rester qu'il n'a même pas encore acheté son billet de retour. «Je dois voir quand l'université commence. J'aimerais encore rester une semaine ou deux pour faire du tourisme.»

Le plaisir devient travail

Le cas de José est différent car il ne vit pas au Luxembourg, mais la Schueberfouer attire également de nombreux autres jeunes d'origine portugaise qui ont toujours vécu dans le pays et ont décidé d'essayer la «Fouer» en tant que saisonnier. Vânia Mota, 19 ans, a des souvenirs d'enfance de la fête avec sa famille. Elle y allait chaque année, deux ou trois fois, «surtout pour les jeux». Mais cette année, elle a décidé d'y aller pour travailler. «J'avais besoin de gagner de l'argent pour partir en vacances et une amie m'en a parlé, alors j'ai postulé.»

La jeune femme est vendeuse au stand Cook Life, spécialisé en ustensiles de cuisine. Le fait de parler cinq langues (portugais, luxembourgeoise, français, allemand et anglais) lui confère un avantage certain auprès d'un public qu'elle juge «très sympathique».

Vânia Mota, 19 ans, travaille au stand Cook Life, qui vend toutes sortes d'ustensiles de cuisine. © PHOTO: Anouk Antony

C'est la première fois que je travaille à la Schueberfouer. On gagne très bien sa vie. L'argent que je gagne ici, je l'utiliserai plus tard dans l'année. Vânia Mota

Vânia a terminé l'école secondaire cette année et va étudier le marketing dans la capitale. «Je suis déjà partie en vacances, alors maintenant je suis venue travailler jusqu'à ce que je commence l'école.» De Differdange, où elle vit avec ses parents, il lui faut prendre le train et le tram pour rejoindre la «Fouer». Tout comme pour ses autres comparses, ses horaires de travail varient. «De 12 h à 18 h, parfois de 18 h à minuit. Les vendredis et samedis, je reste jusqu'à 1 heure du matin. Nous travaillons tous les jours pendant ces trois semaines. Il n'y a pas de jours de repos.»

L'intensité du travail varie également en fonction de l'affluence. «Cela dépend du jour. Les vendredis et samedis, il y a plus de monde. Le dimanche soir, il n'y en a pas autant et pendant la semaine, c'est plus calme», dit-elle. Pour la jeune Portugaise, la hausse des prix des animations et de la restauration aient augmenté cette année ne semble pas avoir influencé l'esprit des visiteurs. «Ça a un peu augmenté, mais les gens continuent à venir et à acheter.»

Pour Vânia, le meilleur aspect du travail à la Schueberfouer est le salaire. «On gagne très bien sa vie. L'argent que je gagne ici, je l'utiliserai plus tard dans l'année», dit-elle. Mais tout n'est pas parfait. «Le pire, c'est que je dois parfois rester debout jusqu'à une heure du matin. Mes parents doivent venir me chercher. À minuit, il y a encore des transports, mais à une heure du matin, il n'y en a plus». «Je ne sais pas si je travaillerai encore ici l'année prochaine, parce que je vais étudier. Mais c'est une bonne expérience que je pourrais vouloir renouveler.»

L'autre côté de la fête

Comme Vânia, David Duarte a terminé ses études secondaires cette année et a décidé de travailler à la Schueberfouer. Avant d'entrer à l'université et de faire des études d'éducateur, il voulait économiser de l'argent «pour payer l'appartement, faire des courses et pour que ses parents ne paient pas tout». À 20 ans, il travaille financier ses «vacances», mais aussi l'université et «mettre un peu d'argent de côté».

Au Kugener Lounge Bar, il aide le barman à préparer des cocktails. «C'est la première fois que je travaille dans un bar. Je n'avais pas d'expérience concrète, mais j'aime beaucoup ce travail. Je suis toujours en mouvement et en contact avec les gens». Le jeune homme admet que c'est beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine pour l'argent qu'il reçoit. «Ici, on gagne en trois semaines ce qu'une personne gagne en un mois, au moins. Mais il y a des gens qui parviennent à gagner beaucoup plus grâce aux pourboires.»

David Duarte, 20 ans, a trouvé un emploi au Kugener Lounge Bar et aide le barman à préparer des cocktails. © PHOTO: Anouk Antony

On gagne en trois semaines ce qu'une personne gagne en un mois. Mais certains gagnent beaucoup plus grâce aux pourboires. David Duarte

David a deux horaires de travail. Certains jours, il est au bar de 11 heures à 23 heures et d'autres jours de 11 h 30 à 1 heure du matin, avec une pause d'environ trois heures entre les deux. «Cela représente environ 9 heures et demie ou 10 heures de travail par jour. Mais cela dépend de l'état du service. Parfois, nous n'avons pas beaucoup de monde jusqu'à 15 heures, mais à partir de l'après-midi, les gens semblent se réveiller de leur sieste et c'est plein de monde. Le vendredi et le samedi, nous avons beaucoup à faire, mais le dimanche soir, il n'y a presque personne parce que les gens doivent travailler le lendemain.»

Pour les jeunes Portugais, il n'y a pas non plus de jours de repos pendant ces trois semaines. «Nous travaillons tous les jours. C'est fatigant car je ne dors que cinq ou six heures, ce qui est peu. Mais le corps s'habitue et, pour ce qu'ils me donnent, ça vaut la peine de faire ce travail», avoue-t-il, se disant satisfait de l'expérience. «Comme ce n'est qu'une fois par an, je suis motivé par le fait de voir les gens et de les faire rire. Ils complimentent les cocktails. J'adore ça. Je suis sûr que je reviendrai l'année prochaine».

Cependant, être de l'autre côté de la fête «c'est différent», compare David. «De ce côté-ci, on voit le stress de la préparation de la foire, le dur labeur de l'installation des jeux et des tentes. On ouvre les yeux et on se rend compte que les gens travaillent vraiment dur. Cela vous donne une autre vision de la Schueberfouer». Le pire, selon lui, c'est «le travail que les gens ne voient pas», le nettoyage tard dans la nuit et la préparation le matin. «Le meilleur moment, c'est quand j'ai beaucoup de travail et que je dois faire des cocktails sous pression et que les gens les aiment», conclut-il.

De nombreuses heures debout et peu de sommeil

Telma Pinto a 18 ans et est encore en dernière année d'école secondaire. Elle a vu une annonce sur Facebook où le stand de la Crêperie bretonne recherchait des étudiants pour travailler dans la restauration à la Schueberfouer. «J'ai décidé de venir faire un essai. C'est ma première fois. C'est beaucoup d'heures et c'est très fatigant, mais c'est une nouvelle expérience.». Son travail consiste à préparer les crêpes et à ajouter les garnitures, ce qu'elle apprend avec la pratique. «Je n'ai pas encore compris grand-chose, mais je commence à m'améliorer avec le temps.»

La jeune femme vit avec ses parents près d'Esch et ils l'emmènent tous les jours à la foire. Elle commence à 12h ou 14h et finit vers 22h ou 23h. Contrairement à d'autres travailleurs, elle a deux jours de congé pendant les trois semaines, un samedi et un jeudi. L'environnement de travail est excellent, dit-elle. «Tout le monde est très amical. Ils nous expliquent beaucoup de choses et nous apprenons aussi. Nous parlons français la plupart du temps, mais nous avons des gens qui viennent d'Italie, de Belgique, de France, du Monténégro et de Roumanie.»

Telma Pinto, 18 ans, aide à préparer les crêpes et à les garnir au stand de la Crêperie bretonne. © PHOTO: Anouk Antony

C'est quelque chose que je ne pense pas refaire un jour, parce que c'est beaucoup d'heures. Je rentre tard, je dors peu et je dois me lever tôt pour repartir. Telma Pinto

Ses souvenirs d'enfance ont également influencé sa décision de travailler à la Schueberfouer. «Quand j'étais petite, je venais toujours ici avec mes parents le week-end. J'ai toujours vu des gens travailler à l'âge que j'ai maintenant et c'est pour cela que j'ai décidé d'essayer», dit-elle en assurant qu'elle y gagne mieux sa vie que dans d'autres emplois. «Je vais utiliser cet argent pour payer mes études plus tard. Je veux étudier l'anglais et l'histoire en Allemagne.»

Pour Telma, l'argent qu'elle recevra est le meilleur aspect du travail à la foire. Cependant, elle dit qu'elle ne veut pas répéter l'expérience. «C'est quelque chose que je ne pense pas refaire, parce que c'est beaucoup d'heures. Je rentre tard, je ne dors pas beaucoup et je dois me lever tôt pour repartir. C'est très fatigant. C'est le pire, c'est beaucoup d'heures passées debout, presque toute la journée», dit-elle.

La Schueberfouer est ouverte sept jours sur sept, de midi à une heure du matin, sur le Champ du Glacis, jusqu'au 7 septembre. Le dernier jour de la foire, les tickets pour les attractions seront à moitié prix et la fête se terminera par le traditionnel feu d'artifice.

Adaptation : Charles Michel