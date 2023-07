Les jours d'astreinte ne seront bientôt plus considérés comme du télétravail

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les frontaliers belges ne sont pas sans savoir qu'ils disposent d'un quota de jours de télétravail de 34 jours par an sans être imposé dans leur pays de résidence. Seulement voilà, le mode de calcul utilisé pour ces jours de télétravail ne fait pas les affaires des travailleurs frontaliers travaillant dans des métiers nécessitant des jours d'astreinte. Rappelons qu'il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail, mais sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. On parle donc également de «permanence». Ces jours d'astreinte, comptés dans le quota des jours de télétravail, concernent principalement les travailleurs du secteur informatique et ceux des soins de santé.

Lire aussi :Les frontaliers belges et allemands gagnent bien plus que les frontaliers français

Mi-mai, le député fédéral belge Benoît Piedboeuf, bourgmestre de Tintigny et chef de groupe des libéraux francophones à la Chambre, interrogeait le ministre des Finances belge Vincent Van Peteghem sur la question. Le député déplorait «que l'administration considère les jours d’astreinte des IT ou des infirmiers comme des jours de télétravail effectif». De son côté, le ministre confortait la position de l'administration, en indiquant que celle-ci considérait que «les jours de permanence à domicile doivent entrer en ligne de compte pour le calcul de la limite des 34 jours, prévus dans l’avenant à la convention préventive de la double imposition conclue avec le Luxembourg».

Une application frustrante de la loi

Bref, une application stricte de la loi qui peut s'avérer frustrante pour les personnes concernées. Néanmoins, il semblerait que le ministre soit revenu sur sa position initiale il y a quelques jours.

Lire aussi :Qui sont ces frontaliers belges, de plus en plus nombreux?

En effet, Benoit Piedboeuf et Josy Arens, député-bourgmestre de la commune d'Attert, lui aussi très attaché à la défense des frontaliers belges, ont à nouveau interrogé le ministre Van Peteghem. Cette-fois ci, ces derniers ont été heureux d'apprendre que l'administration belge semble avoir pris conscience du problème. Josy Arens explique même que cette dernière va prendre contact avec «l'administration luxembourgeoise dans le but de travailler à une interprétation commune des termes "jour d'astreinte"». «Ceux-ci pourront être clarifiés ultérieurement par le biais d'une circulaire», note le député-bourgmestre.

Dans la réponse parlementaire, le ministre explique que son administration est consciente du contexte du travail frontalier et qu'il est «très important que les différentes administrations aient la même interprétation des termes», confirmant ainsi travailler à une interprétation commune du terme «jours d'astreinte».

Une très bonne nouvelle pour les nombreux travailleurs frontaliers concernés. Rappelons que la Belgique reste le seul pays voisin du Luxembourg à appliquer cette règle. «Ce qui s'avère handicapant sur le terrain. Des institutions bancaires luxembourgeoises vont commencer à réduire les engagements des frontaliers belges soumis aux astreintes», alertait Benoît Piedboeuf en mai dernier.