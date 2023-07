Les Luxembourgeois Hervé et Zaiah Amann, champions du monde de dégustation de vins à l'aveugle

Le couple de passionnés vivent et ressentent le vin comme personne. Véritables encyclopédies vivantes du «sang de la terre», ils reviennent sur leurs récents exploits et sur les défis à venir.

Si Bacchus avait eu à élire ses meilleurs disciples, il aurait sans aucun doute désigné Hervé et Zaiah Amann. Les deux Luxembourgeois d'adoption devenaient, en octobre dernier, les champions du monde de dégustation de vins à l'aveugle, au nez et à la barbe des plus grandes nations productrices du précieux breuvage! Si la victoire de l'équipe luxembourgeoise, composée de cinq personnes (le coach Daniel Poos, Guy Bosseler, Jules Hoffelt, Zaiah et Hervé Amann), est pour le moins atypique, l'histoire de ce couple marié depuis 1987 l'est tout autant, si ce n'est plus.

En octobre dernier, le Luxembourg devenait champion du monde de dégustation de vins à l'aveugle. © PHOTO: D.R.

Comme le début de chaque belle histoire, elle commence par une rencontre. «On s'est rencontré sur les bancs de l'école à Dieuze. C'était en 1983. On ne s'est plus jamais quitté depuis», narre le couple. À l'époque, Hervé décide de créer un club d'échecs dans cette petite commune de Moselle. Le club comptait à l'époque une cinquantaine de membres, dont sa femme. «Cela m'a permis de rencontrer pas mal de monde d'horizons différents et notamment des personnes qui s'intéressaient au vin», se remémore-t-il.

Une passion née autour d'une partie d'échecs

Un soir, à l’occasion d’une soirée chez Daniel Manzi, un membre du club, un professeur de français, nommé Jean Risse, avait ramené une bouteille de vin. A la fin de la partie d'échecs (jouée à l'aveugle au passage, comme quoi rien n'arrive par hasard!), Hervé remarque que son verre est rempli. «Je l'ai senti, je l'ai goûté et j'ai probablement dû attendre deux à trois minutes avant de pouvoir prononcer quelque chose. Je me suis ensuite exclamé "c'est merveilleux, si on peut faire quelque chose comme ça dans le vin, je change de métier"». C'est également ce soir-là que la passion de Zaiah, la femme d'Hervé, pour le vin se révélera. «Pour la petite histoire, il s'agissait d'un Côte-Rôtie "La Mouline" 1984».

Bref, aux mots, Hervé joindra le geste et décidera de s'inscrire au centre de formation professionnelle et de promotion agricole à Beaune. «A la base, j'avais en tête de produire du vin. J’ai obtenu un brevet de technicien agricole en viticulture et œnologie. Ensuite, j'ambitionnais de partir en Bourgogne. Mon objectif était d'y travailler pour un vigneron». Seulement voilà, la naissance de leur fils, Romann, a quelque peu bousculé les plans initiaux.

Zaiah trouvera un emploi dans un institut médicoéducatif tandis que Hervé se formera à nouveau, cette fois-ci dans la commercialisation internationale du vin. Une fois sorti, il trouvera un emploi à Nancy, dans le magasin de gros Metro où il s'occupera du rayon vins et alcool. Il atterrira ensuite du côté du Grand-Duché, au City Concorde de Bertrange. «J'ai tenu cette incroyable vinothèque pendant trois ans. Le magasin contenait vraiment de très bons vins, des cuvées prestigieuses», se souvient-il. Hervé Amann, qui entretemps déménage au Luxembourg avec sa femme, fait donc ses armes et continue d'approfondir ses connaissances au quotidien.

Nos vacances, nous les passons toujours dans des endroits où il y a des vignerons.

Il travaillera ensuite pour diverses sociétés spécialisées dans les vins haut de gamme avant d'arriver chez Pitz-Schweitzer, à Hosingen Vins & Spiritueux, un importateur et distributeur de vins et de spiritueux, où il officie depuis lors en tant que responsable commercial. A ce moment-là, le couple baigne dans le vin au quotidien. «Nos vacances, nous les passions toujours dans des endroits où il y a des vignerons», sourient-ils.

Un premier concours en 1999

D'accord, mais les concours de dégustation à l'aveugle dans tout cela? «Pour ma part, j'ai fait mon premier concours en 1999, juste après avoir quitté la vinothèque du City Concorde. C'était à Anvers, en Belgique. J'ai participé, avec un ami, Thierry Meyer, dans la catégorie "professionnelle". Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai terminé premier de ma catégorie, sachant que je n'avais aucune formation de sommelier, juste des connaissances au niveau de la production». C'est là que débutera le goût de la compétition pour le Mosellan d'origine. «Je me suis ensuite plongé dans le monde des dégustations à l'aveugle via, Oenomed, un groupe de médecins amateurs de cette pratique.»

Ambitieux, Hervé et son ami, Guy Bosseler, s'inscrivent pour la première fois aux championnats de France de dégustation à l'aveugle, qui se dispute en équipe de deux. «Sur 28 équipes, on a fini 22e, ça nous a remis à notre place», rigole-t-il. Mais loin de se décourager, il réitéra l'expérience en équipe, améliorant son classement chaque année. Il écumera ensuite les championnats d'Europe puis du monde où, contrairement au championnat français, les participants sont testés sur des vins du monde entier.

En tant que femme, j'ai dû m'imposer car c'est un milieu très masculin. Zaiah Amann

C'est en 2010, après la disparition de son nouveau coéquipier et ami, William Wégria, qu'il proposera à sa femme, devenue assistante de direction à la Brasserie Abtei, la brasserie de l'Abbaye de Neumünster, de faire équipe lors des différentes compétitions. «On visitait les vignobles ensemble, on faisait des dégustations à la maison et on avait acquis de très bonnes connaissances. Bref, c'était la partenaire idéale.» Elle a toutefois dû faire ses preuves, le milieu étant très masculin. «J'ai dû m'imposer car j'étais très sous-estimée», dit-elle.

«Un bingo, c'est comme marquer un but en finale de coupe du monde» Être capable de reconnaître un vin à 100%, du cépage au producteur en passant par le millésime, l'appellation et la cuvée, on appelle cela un «bingo» et la chose est très rare. «Pour vous donner un exemple, faire un bingo au Mondial, c'est comme marquer un but dans une finale de coupe du monde de football», compare ainsi Hervé Amann. Ce qui n'a pas empêché Hervé de réaliser plusieurs fois un exploit de ce type. «Le dernier en date, c'était en 2021 à Avignon, au Palais des Papes, dans le cadre du championnat du monde, qui se dispute en équipe de quatre. Il s'agissait d'un vin espagnol très difficile à trouver. Même mes collègues n'y croyaient pas. Après plusieurs minutes de discussions, j'ai eu un déclic. Selon moi, le vin venait d'un domaine situé à 300 kilomètres à l'ouest de Barcelone et le millésime datait de 2018. En tant que capitaine d'équipe, j'ai pris mes responsabilités et tout s'est confirmé par la suite.»

En 2019, c'est une première consécration pour le couple, désormais rodé aux différentes épreuves, qui remporte une première place lors d'un concours très relevé du championnat de France de dégustation de vins à l'aveugle, et en survolant l'épreuve, rien que ça!

Et ils se permettent un nouvel exploit en octobre 2022, il y a quelques mois donc. «Nous étions en pleine forme ce jour-là», rigole Hervé Amann. «Concrètement, nous devions retrouver une douzaine de vins, six blancs et six rouges. Il fallait retrouver le pays d'origine, l'appellation, le cépage principal, le millésime ainsi que le producteur. Nous avions droit à dix minutes par vin et le classement évoluait en temps réel en fonction des résultats».

Autant dire que découvrir l’identité de douze vins, sans aucune indication d’origine, représente un sacré défi qui demande des entraînements réguliers, une incroyable mémoire olfactive, presque encyclopédique, de même qu'une solide patience! Et pour cause, dans une équipe composée de quatre personnes et d'un coach, difficile parfois de se mettre d'accord. «Nous avions notre propre tactique afin de ne pas perturber notre concentration individuelle. Nous avons commencé à la 11e place et petit à petit, nous avons grimpé dans le classement jusqu'à atteindre la première place».

Le classement final du dernier championnat du monde de dégustations de vins à l'aveugle. Des nations du monde entier étaient présentes. © PHOTO: D.R.

«C'est d'abord le nez qui parle» Déguster du vin, c'est tout un art ! Et il suffit d'entendre parler Hervé et Zaiah Amann pour s'en rendre compte. «C'est le nez qui parle beaucoup», lance le couple, d'une seule et même voix. «L'idée est de retrouver les arômes typiques de certains cépages. Par exemple, on retrouvera des arômes de pomme et de poire dans de nombreux les cépages blancs, et d'autres odeurs qui sont propres à chacun. On peut quelquefois déterminer le terroir d'origine au nez.» Ensuite, le jugement est conforté ou infirmé par la bouche, en goûtant le vin. «On analyse l'équilibre, l'acidité, l'amertume et c'est comme cela que l'on va essayer de définir un cépage.» Hervé Amann ajoute d'ailleurs que pour ressentir les arômes avec suffisamment d'intensité, il faut quelquefois attendre que le vin monte en température ou que son contact avec l'oxygène par l'aération dans le verre dure un certain temps. «Les saveurs et leur équilibre, les arômes en bouche quand le vin est à 37°, nous permettent d'affiner notre recherche, confirmant ou non nos premières idées. La couleur, les reflets et l'intensité de la robe, nous informent sur l'âge du vin et sur la vinification. L'ensemble de ces sensations donne une combinaison, un profil à partir desquels nous essayons de reconnaître l'identité du vin».

Bref, la prouesse était de taille, sachant que le grand favori était l'équipe belge. «C'était un aboutissement pour nous», note le couple, dont l'expertise n'est désormais plus à prouver.

Un autre défi de taille à venir

Mais loin d'en avoir fini avec les dégustations à l'aveugle, Hervé et Zaiah se sont lancés dans un autre défi de taille: participer au concours «Vila Viniteca» en Espagne. «Le concours réunit 120 équipes de deux avec au programme: sept dégustations le matin pour se qualifier et sept autres vins durant la finale qui a lieu l'après-midi. Ce sont à chaque fois de très grands vins qui sont proposés, dont une majorité d'appellations espagnoles». Le concours espagnol est d'ailleurs aussi exigeant que le mondial, si ce n'est plus. «Il faut retrouver, pour chaque vin, le pays, la région, l'appellation, tous les cépages, le millésime, le producteur, la cuvée et rédiger un descriptif».

1 / 5 Le couple a déjà participé au concours espagnol. © PHOTO: D.R.

2 / 5 Le couple a déjà participé au concours espagnol. © PHOTO: D.R.

3 / 5 Le couple a déjà participé au concours espagnol. © PHOTO: D.R.

4 / 5 Le couple a déjà participé au concours espagnol. © PHOTO: D.R.

5 / 5 Le couple a déjà participé au concours espagnol. © PHOTO: D.R.











Et qu'on se le dise, le couple ne s'y rendra pas pour y faire de la figuration. «Si on y va, c'est pour gagner», déclarent-ils, tout en confirmant l'adage qu'un vin cher n'est pas forcément gage de qualité.