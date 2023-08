Les Luxembourgeois sont champions d'Europe de l'épargne

Share this with email

L'épargne d'urgence des Luxembourgeois est la plus élevée de toute l'Europe. C'est en tout cas ce que met en avant la dernière enquête Eurobaromètre flash. Réalisée entre les mois de mars et avril 2023, cette étude, dont les résultats ont été publiés en juillet, nous apprend que 48% des résidents luxembourgeois sont en mesure de couvrir leurs frais de subsistance pendant six mois ou plus s'ils venaient à perdre leur source de revenus.

Ce score les place en tête de l'ensemble des pays de l'Union européenne, et largement au-dessus de la moyenne, située à 33%. À ces 48% de résidents disposant d'assez d'épargne pour leur éviter de déménager ou de demander de l'aide à leurs proches pendant au moins six mois, se rajoutent les 19% d'épargnants qui affirment avoir assez de fonds pour subvenir à leurs besoins durant au moins trois mois. Ainsi, seuls 7% de Luxembourgeois n'ont pas d'épargne d'urgence contre 8% à l'échelle du Vieux Continent.

Dans la Grande Région, les Belges et les Allemands font également mieux que la moyenne, avec respectivement 39% et 34% de résidents indiquant avoir assez d'argent de côté pour couvrir leurs dépenses pendant 6 mois, tandis que la France se situe au niveau de la moyenne européenne, avec 33%.

Un niveau de connaissances hétérogène

Au-delà de sonder les Luxembourgeois et les autres citoyens de l'UE sur leurs habitudes d'épargnes, cet Eurobaromètre flash visait avant tout à s'enquérir du niveau de connaissances financières des européens. Pour évaluer leurs connaissances en la matière, les répondants étaient invités à répondre à cinq questions portant sur l'inflation, la compréhension du lien entre les taux d'intérêt et les prix des obligations, ou encore la valeur de la diversification dans l'investissement.

À ce jeu-là, les Luxembourgeois n'ont pas, non plus, à rougir de leur résultat. Un tiers (33%) des ressortissants interrogés ont obtenu un score élevé, correspondant à quatre ou cinq réponses justes, 43% ont enregistré un score moyen avec deux à cinq réponses correctes, tandis que 24% ont eu un score faible avec aucune à une réponse valide. À l'échelle de l'UE, seuls 26% des sondés ont justifié de connaissances élevées dans le domaine de la finance.

Si seulement environ un quart des 26.139 répondants ont su répondre correctement à au moins quatre des cinq questions qui leur étaient proposées, la plupart d'entre eux (65%) ont montré qu'ils disposaient de connaissances sur l'impact de l'inflation et ses conséquences potentielles sur le pouvoir d'achat. Le fonctionnement des intérêts composés est moins maîtrisé parmi les européens, avec seulement 45% des personnes interrogées disposant de connaissances sur le sujet, malgré l'importance de ce concept sur la gestion des finances personnelles et l'atteinte des objectifs à long terme. Mais le sujet le moins maîtrisé par les ressortissants européens reste l'influence des taux d'intérêt sur les prix des obligations. Seulement 20% des répondants ont répondu juste à cette question.

Également interrogées sur leurs habitudes, les personnes interrogées par l'Eurobaromètre flash ont été une majorité (51%) à indiquer qu'elles se demandaient si elles pouvaient se permettre une dépense avant de la réaliser. Une proportion similaire (49%) a affirmé qu'elle suit et surveille ses dépenses tandis que sept répondants sur dix ont dévoilé se fixer des objectifs financiers à long terme et souligné qu'ils s'efforçaient de les atteindre.

Les Luxembourgeois friands des placements

L'épargne d'urgence n'a pas été le seul produit financier à intéresser les enquêteurs de cette étude. Ainsi, les répondants ont été sondés sur leur consommation de différents produits et placements financiers au cours des deux dernières années. À ce sujet, les résidents luxembourgeois s'illustrent une fois de plus en s'avérant se positionner au-delà de la moyenne européenne pour chaque produit, de l'assurance-vie (39% des résidents luxembourgeois) à l'hypothèque ou le prêt immobilier (42%) en passant par les fonds privés de pension (41%).

Les Luxembourgeois s'avèrent d'ailleurs être plus confiants que leurs compatriotes européens lorsqu'ils sont interrogés sur la planification de leur retraite. Ainsi, 15% des Luxembourgeois se disent être très confiants d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement pendant leurs années de retraite, tandis que 44% se disent «assez confiants». À l'échelle européenne, c'est plutôt le sentiment opposé qui prédomine: 22% des Européens interrogés ne se sentent «pas du tout confiants» et 32% «pas trop confiants» par rapport à leur niveau de vie pendant leur pension.