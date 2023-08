Les neuf coups de cœur de la rédaction à la Schueberfouer

Share this with email

Avec plus de 200 stands, il est souvent difficile de faire son choix à la Schueberfouer. Comment faire son choix ? Mais les rédacteurs de la rédaction locale ont leurs préférences.

1) Une balade tranquille pour les gourmands

(GlS) - Peu d'attractions symbolisent la Schueberfouer de manière aussi exemplaire que la grande roue Belle-Vue. Le colosse de 55 mètres de haut est déjà visible de loin et domine presque tous les autres manèges de la place du Glacis. Le soir, la grande roue s'illumine d'une robe colorée et attire ainsi tous les regards.

C'est surtout la nuit que la grande roue attire les regards. © PHOTO: Claude Windeshausen / LW-Archives

Mais ce qui est encore plus beau que la vue extérieure, c'est de s'aventurer soi-même sur la grande roue. Le trajet offre une vue à couper le souffle sur les toits de toute la capitale. Contrairement à d'autres manèges, la vue peut être appréciée plus longtemps que quelques secondes, car la grande roue se déplace à un rythme très tranquille. Ce manège n'est donc pas fait pour les accros à l'adrénaline, mais c'est quand même un endroit parfait pour les amateurs de sensations fortes.

2) Sur les toits de la capitale

(ela) - La tour illuminée et colorée se dresse dans le ciel et est, avec la grande roue, le point de mire par excellence de la Schueberfouer. Les amateurs d'aventure et les drogués de l'adrénaline trouveront leur compte dans "Hangover - The Tower". La nacelle, qui offre 24 places assises, s'élève lentement dans le ciel. À peu près au milieu de la tour, à 40 mètres, la gondole s'arrête brièvement et teste si les visiteurs sont prêts à faire face à une chute libre de deux fois la hauteur.

© PHOTO: Guy Jallay / LW-Archives

Arrivée tout en haut, à 85 mètres, l'attraction offre une vue à couper le souffle sur la ville de Luxembourg. En plus de toutes ces sensations fortes, un animateur de bonne humeur lance depuis sa cabine des répliques les unes après les autres pour amuser (voire effrayer) les visiteurs.

Les passagers peuvent profiter un instant de la vue sur la ville avant de retomber sur terre quelques instants plus tard à une vitesse de 90 km/h.

3) "Wilden Maus" et chevauchée sauvage

(dat) - J'avoue que je ne monte pas sur tous les manèges - j'ai trop peur. Mais chaque année, je fais un tour sur la "Wilden Maus".

Ce manège est une montagne russe classique. Mais c'est justement ce qui m'enthousiasme toujours. Pendant les deux minutes que dure le trajet, l'attraction atteint une vitesse de pointe de 60 km/h. Cela n'a l'air de rien, mais je suis toujours surpris de la vitesse à laquelle elle avance.

1 / 2 L'attraction atteint une vitesse de pointe de 60 km/h. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 2 Le trajet dure deux minutes. © PHOTO: Sibila Lind





Je n'ai pas encore vu le nouveau parcours avec des animations supplémentaires. Ce sera donc probablement le cas cette année. Il est peu probable que je me laisse tenter par l'expérience de la réalité virtuelle. Mais je ne manquerai pas de crier sur la "Wilden Maus".

4) Une balançoire géante

(fjä) - Commençons par la triste nouvelle : je ne suis plus capable de supporter les sensations fortes. Si, pendant des décennies, je n'ai jamais manqué un manège à la fête foraine - peu importe la hauteur, la vitesse, la férocité - j'ai atteint l'année dernière mon seuil de tolérance. Au lieu de l'ivresse des hauteurs, j'ai connu l'ivresse du vomissement. Le XXL est pourtant l'un de mes manèges préférés.

Dans la balançoire géante, jusqu'à 20 personnes sont soulevées jusqu'à 40 mètres de hauteur - et redescendent. Pendant que la nacelle se balance, les passagers sont plaqués sur leur siège avec quatre fois leur poids. De plus, la nacelle tourne, ce qui donne l'impression de flotter dans l'air. Pour moi, c'est le summum absolu.

La balançoire XXL n'a jamais déséquilibré mon estomac. Jusqu'à l'année dernière. © PHOTO: Sibila Lind

Mais avec l'âge, le corps ne semble plus voir les choses de la même manière. Ma collègue a également déploré cette évolution récemment dans la gazette. L'année dernière, j'avais déjà le vertige à mi-hauteur. Les rotations avec et contre le vent, d'habitude si appréciées, me semblaient soudain insupportables. En sortant de l'avion, j'avais mal aux yeux, mal à la tête et surtout, j'avais la nausée. Je n'avais pas d'autre choix que de courir dans le café le plus proche et de fermer la porte des toilettes derrière moi. Dehors, la file d'attente s'allongeait.

La bonne nouvelle, car il s'agit ici d'expériences positives de rédacteurs, c'est que je vais retenter ma chance cette année. Comme celle qui est tombée de cheval. Se relever et réessayer. Peut-être qu'à l'époque, j'étais simplement fatiguée ou que je n'avais pas assez de courage. Mais pour que la peur de vomir en public et en hauteur ne prenne pas le dessus, je vais prendre un sac avec moi. C'est sûr, c'est sûr.

5) Combien de barbes à papa puis-je manger?

(fjä) - S'il y avait un concours de «qui mange le plus de barbe à papa ?», je serais certainement en tête. Contrairement à bien des manèges, ma tolérance au sucre filé est indestructible depuis mon enfance. Je pourrais m'en gaver à l'infini.

Vous vous dites sûrement qu'elle exagère ! Mais je vais vous raconter une petite histoire. Elle se déroule au Pérou. J'étais en vacances et j'ai été invitée à un combat de coqs. Naïve comme je l'étais, mais aussi curieuse, j'ai accepté l'invitation. Je vous épargnerai ici les détails de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, j'étais tellement dégoûtée que j'ai pris la fuite et me suis dirigée vers un kiosque pour penser rapidement à autre chose. Quand j'ai vu la barbe à papa, mes yeux se sont illuminés.

Les fans de la "barbe à papa" ont suffisamment de choix. © PHOTO: Sibila Lind

Cette friandise collante au goût de nuage qui déforme toute la partie inférieure du visage - tout simplement délicieuse ! À ma grande joie, un "algodón" ne coûtait que 30 cents. L'événement s'est prolongé et je suis allée chercher une barbe à papa après l'autre. Il y avait aussi différentes couleurs et je voulais toutes les goûter.

Au final, j'avais dépensé à peine 3,30 euros. Lorsque la vendeuse, vêtue d'un poncho multicolore, m'a tendu la onzième portion, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Je l'ai probablement aidée à réaliser l'un de ses meilleurs chiffres d'affaires. C'est pourquoi un arrêt au stand de barbe à papa de la fête est pour moi un incontournable - comment pourrait-il en être autrement ? - jusqu'à aujourd'hui.

6) En route à toute vitesse

(fjä) - France, États-Unis, Autriche ou plutôt Italie ? Le choix du bobsleigh dans lequel on s'envole au virage dépend parfois de celui qui s'est assuré une place en premier. Cette année encore, la piste de bobsleigh à toute vitesse est présente à la Schueberfouer et je serai sans doute à nouveau un visiteur permanent.

1 / 3 Cette année encore, le légendaire Bayernkurve a sa place attitrée à la Schueberfouer. © PHOTO: Sibila Lind

2 / 3 Monter et descendre, toujours plus vite ! © PHOTO: Sibila Lind

3 / 3 Accrochez-vous bien ! © PHOTO: Sibila Lind







Les différents wagons, qui roulent en chaîne les uns derrière les autres sur les rails, offrent beaucoup d'espace pour les jambes, ce qui s'avère très utile une fois que la piste de bobsleigh a pris son rythme de croisière : au début, elle avance tranquillement, mais ensuite la caravane accélère et fait quelques tours de cercle à une vitesse de singe, sans ralentir. Le virage est surélevé, si bien que l'on a l'impression de dévaler la piste comme dans un bobsleigh. Il ne reste plus qu'à bien s'accrocher ! Pour ceux qui ont besoin d'encore plus d'appui, il est également possible de monter à deux dans la voiture.

7) Poisson au four et pommes de terre frites

(j-ps) - J'aime tout ce qui a été frit. À mon avis, la friture est la manière la plus noble de préparer la nourriture - même si ce n'est pas la plus saine. Le poisson est sain. Le poisson peut être cuit à l'eau, à la vapeur ou frit dans de l'huile chaude. Le poisson frit est riche en graisses et en huiles, mais aussi en iode, en vitamine D et en précieux acides gras oméga-3.

Le matin, c'est encore calme, mais le soir, la file d'attente devant la "Friture Joslet" s'étend sur toute la place. © PHOTO: Chris Karaba

Contrairement aux autres spécialités de fougères comme la côtelette de porc ou la saucisse au mètre, le poisson cuit au four est comparativement sain. C'est pourquoi c'est mon plat préféré.

8) Le voyage en Heibleifskärchen

(SAM) - Voilà, c'est dit : je n'aime la Schueberfouer qu'en quantités très bien dosées. Chez les uns, l'anticipation monte déjà en flèche des semaines avant le début officiel de la fête, chez les autres, elle se développe dès que les stands sont installés et que l'odeur de la sueur d'angoisse et de la barbe à papa flotte dans l'air. Chez moi, l'enthousiasme est plutôt limité.

Même si je trouve formidable que cette tradition soit respectée depuis environ 680 ans, l'agitation est généralement trop forte pour moi. Des gens à perte de vue, de la musique à fond, des cris de peur provenant des montagnes russes - je ne suis malheureusement pas très à l'aise avec ça. Pourtant, il m'arrive de serrer les dents et de me laisser aller à l'agitation pendant un moment. Mais ce que je préfère ensuite, c'est le trajet en tram pour rentrer chez moi.

9) Parcours d'obstacles avec douche de confettis

(DL) - Aujourd'hui encore, les parcours d'obstacles font partie de mes attractions préférées à la Schueberfouer. Avec "One Man Show 2" et "Le Cirque Tépakap", deux d'entre eux sont à nouveau présents cette année sur le champ de Glacis.

On monte à l'étage supérieur en passant par un parcours équipé de toutes sortes d'obstacles, dont des plateaux tournants, des escaliers branlants et des tapis roulants beaucoup trop rapides. Du balcon, on fait un petit signe à ceux qui n'ont pas osé et qui sont restés en bas, pour ensuite redescendre tout en bas. Pour finir, le redoutable tube tournant nous attend avant de nous diriger vers la sortie avec une douche de confettis.

Un terrain de jeu pour les jeunes et ceux qui le sont restés, pour ainsi dire, et un passe-temps amusant non seulement avec les amis et la famille, mais aussi avec les collègues de bureau.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin