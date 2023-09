Les nouveaux paramètres sociaux depuis le 1er septembre

Le déclenchement de l'index au 1er septembre a pour conséquence la réévaluation à la hausse à nouveau de nombreuses prestations sociales. On fait le point.

Qui dit indexation dit hausse des paramètres sociaux. Quelques jours après l'officialisation du déclenchement d'une nouvelle tranche indiciaire au 1er septembre, la troisième en 2023, le ministère de la Sécurité sociale a communiqué les nouvelles valeurs des prestations sociales.

Les minima et maxima cotisables

Fin septembre, vos fiches de paie seront donc automatiquement revalorisées de 2,5%. Le calcul n'est pas très difficile: le salaire social minimum mensuel passe donc de 2.508,24 à 2.570,93 euros. Pour un employé non qualifié âgé de 18 ans ou plus, cela équivaut à un salaire horaire de 14,8609 euros bruts très exactement.

Le salarié qualifié majeur touchera désormais, à plein temps, une rémunération minimale de 3.085,11 euros, contre 3.009,88 euros en août. Chaque heure de travail lui donne donc droit à minimum de 17,8330 euros.

Depuis le début de l'année, ces rémunérations ont fait l'objet de trois indexations, qui représentent une croissance automatique de 7,7%.

Les pensions n'échappent évidemment pas à cette indexation, puisque le minimum cotisable s'établit désormais à 3.342,21 euros, contre 3.260,71 euros le mois dernier.

Les prestations familiales

Alors que l'inflation n'épargne pas les fournitures scolaires, les familles aux revenus modestes verront tout particulièrement d'un bon œil la hausse des allocations familiales. Celles-ci tutoient désormais les 300 euros par enfant chaque mois: 299,86 euros précisément, contre 292,54 euros en août.

Cette allocation est majorée à hauteur de 22,67€ par enfant âgé de 6 à 11 ans (22,11€ auparavant) et à hauteur de 56,57€ par enfant âgé de 12 ans et plus (55,19€ auparavant). Vous pouvez consulter l'intégralité du barème dans le document ci-dessous.