Les partis politiques clarifient leurs positions en vue des législatives

Pour les uns, les vacances d'été commencent. Pour les autres, c'est le début de la précampagne électorale en vue des législatives. Par exemple pour la CGFP : avant le début des vacances, celle-ci donne encore à ses membres un sujet de réflexion sous forme de questions électorales. Du logement à la politique fiscale en passant par le service public, le syndicat des fonctionnaires a posé des questions aux partis sur les thèmes politiques les plus urgents de la campagne électorale.

Un questionnaire qui permet aux 38.000 membres de la CGFP d'y voir un peu plus clair et un réservoir d'électeurs non négligeable pour les partis. «Nous ne donnons toutefois pas de recommandation de vote», a précisé mercredi le président de la CGFP, Romain Wolff. Ce n'est pas nécessaire. Les réponses des partis «parlent d'elles-mêmes».

Système d'évaluation dans l'armée

En feuilletant l'édition spéciale de juillet du journal syndical, épaisse d'une quarantaine de pages, dans laquelle les questions électorales sont présentées aux membres de la CGFP, on peut y voir une hiérarchisation claire. En page trois, le premier thème : «Nouvel accord salarial pour la fonction publique». En page 37 : «Politique climatique et environnementale». Il n'est guère étonnant que l'accord salarial soit actuellement le sujet de discussion au sein de la CGFP : lorsque l'accord a été signé en décembre, le gouvernement s'était engagé à supprimer le système d'évaluation dans la fonction publique. Toutefois, lors de la dernière semaine de la législature à la Chambre, un texte de loi a passé l'obstacle du vote : la loi sur l'armée. Et donc la réintroduction «par la petite porte» du système d'évaluation dans l'armée, comme l'a dénoncé la CGFP dans un communiqué de presse.

Et ce bien que tous les partis aient annoncé dans les sondages électoraux ne pas vouloir réintroduire le système d'évaluation. C'est maintenant la rupture : le 18 juillet, le comité national de la CGFP a décidé à l'unanimité d'engager immédiatement une procédure de conciliation contre le gouvernement.

«La CGFP n'est pas prête à accepter une rupture de contrat», déclare Romain Wolff, président de la CGFP, qui reproche au ministre de la Défense, et par principe de l'armée, François Bausch (Déi Gréng), d'avoir jonglé avec de fausses informations lors de son intervention au Parlement lors du vote de la loi sur l'armée la semaine dernière. «Des fake news à la Chambre. C'est du mauvais style politique et de la désinformation complète. Si les décideurs ne respectent pas les traités, comment peut-on encore croire les politiques ?»

«La CGFP n'est pas prête à accepter une rupture de contrat», déclare Romain Wolff, président de la CGFP, à propos de la réintroduction du système d'évaluation dans la loi sur l'armée. © PHOTO: Gerry Huberty

Comment les partis veulent-ils moderniser la fonction publique ?

Quelle est maintenant la valeur de la parole des partis pour la CGFP ? Surtout si le syndicat publie ses sondages électoraux plus d'une semaine après la décision d'introduire une procédure de conciliation contre le gouvernement : «Si les partis ne se souviennent pas de ce qu'ils ont indiqué après le 8 octobre, la CGFP ne manquera pas de le leur rappeler», annonce Romain Wolff. Surtout s'il s'agit de la fonction publique.

Car les réponses des partis devraient en fait faire naître un large sourire sur le visage du chef de la CGFP : tous, à l'exception de déi Lénk et du KPL, indiquent reconnaître le syndicat comme interlocuteur exclusif dans les négociations autour des intérêts des fonctionnaires.

Tous les partis s'accordent à dire que la fonction publique doit être modernisée et rendue plus attractive. Notamment en ce qui concerne la numérisation. Ainsi, tous les partis indiquent vouloir accélérer les procédures administratives grâce à la numérisation. Les avis sont toutefois partagés sur la question de l'attractivité. Alors que le LSAP souhaite rendre les conditions de travail des employés de l'État plus attrayantes en réduisant le temps de travail, le DP veut miser fondamentalement sur le développement des possibilités de formation continue.

Si, après le 8 octobre, les partis ne se souviennent pas de ce qu'ils ont indiqué, la CGFP ne manquera pas de le leur rappeler. Romain Wolff Le président de la CGFP

Déi Gréng se prononce en faveur de la parité dans les postes de direction et demande ainsi à l'État d'assumer ses responsabilités en matière d'égalité. L'État doit aller chercher des talents de manière proactive selon le CSV : dans les universités, les écoles et le public.

Les Pirates souhaitent une adaptation des différentes carrières au sein de l'État, tandis que l'ADR veut créer dans les écoles les conditions générales qui prépareront les futurs fonctionnaires aux tâches administratives. Déi Lénk veut surtout miser sur un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Steve Heiliger et Romain Wolff ont présenté mercredi les questions électorales de la CGFP, auxquelles neuf partis ont contribué. © PHOTO: Gerry Huberty

Les partis promettent tous une réforme fiscale

Il est clair qu'à l'avenir la CGFP va interpeller les partis sur la manière dont ils ont répondu en ce qui concerne l'accord salarial dans le secteur public. Entre autres, tous soutiennent la poursuite de l'augmentation linéaire de la valeur du point. Il en va de même pour l'application de l'accord salarial dans tous les établissements publics.

Seuls déi Lénk et Fokus nuancent leur propos. Ce qu'est exactement un «établissement public» n'est pas clarifié, dit Fokus. Déi Lénk critique le fait que l'accord salarial ne s'applique qu'à l'administration centrale, alors que les employés des établissements publics ne sont pas concernés. Le parti dénonce une «fragmentation de la fonction publique».

Outre la fonction publique, la CGFP a également interrogé les partis sur sept autres thèmes qui pourraient potentiellement devenir des sujets brûlants lors de la campagne électorale : le logement, la politique fiscale, la politique sociale, l'éducation, l'économie et la croissance, la santé publique et la politique climatique et environnementale.

Lors de la présentation des questions électorales, le syndicat a accordé une attention particulière aux questions de politique fiscale. Car il y a consensus entre les partis. Tous promettent, s'ils entrent dans un gouvernement, de mettre en place une réforme fiscale. La forme que doit prendre ce chemin vers une plus grande justice fiscale diffère toutefois d'un parti à l'autre. Entre autres sur la question de l'adaptation du barème fiscal à l'inflation. Le LSAP et déi Gréng ne veulent pas s'engager. Le parti Pirate dit clairement «non» à ce projet.

La majorité des partis se prononce en faveur de l'individualisation de l'imposition des personnes physiques. © PHOTO: dpa

En matière de politique fiscale, le LSAP met l'accent sur la non-imposition des revenus jusqu'au salaire minimum légal, tout en introduisant deux tranches d'imposition supplémentaires pour les revenus annuels supérieurs à 300.000 euros ou à 500.000 euros. Alors que le DP, Fokus et le parti Pirate imaginent une individualisation de l'imposition des personnes physiques, l'ADR s'y oppose.

Selon eux, cette mesure reviendrait à «abolir la famille». Déi Gréng aspire également à une individualisation. Le CSV n'est pas fermé au débat sur la suppression des tranches d'imposition, mais mise plutôt sur des allègements fiscaux ciblés pour les familles monoparentales et les veufs. L'objectif est avant tout d'alléger la charge fiscale de la classe moyenne.

Déi Lénk s'engage également pour une seule tranche d'imposition. Il s'agit de prendre en compte la capacité d'un contribuable à contribuer au financement des dépenses collectives. Autrement dit, toute personne sans revenu propre qui dépend financièrement du contribuable réduit sa charge fiscale par coefficient. Nous verrons après le 8 octobre si les partis tiennent leurs promesses.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol