Plus de 100 endroits sans passages piétons dans la capitale

Il s'agit de peinture blanche et rouge et de la sécurité des piétons dans la capitale. Dans son récent rapport, le «Centre pour la justice urbaine» s'est une nouvelle fois penché sur la sécurité des piétons dans la capitale. Les cinq membres de l'association ont mis l'accent sur les passages piétons à l'entrée des zones 30 de la capitale. Du moins sur ceux qui existent. Car dans au moins 108 cas, les passages piétons étaient totalement absents.

Dans la Montée de la Pétrusse, aucun passage piéton n'est visible de loin. © PHOTO: Gilles Kayser

Dans 131 autres cas, les passages piétons ne sont pas conformes à la loi. Lorsque l'on quitte une route nationale pour s'engager dans une zone à 30 km/h, un passage pour piétons doit en principe être souligné de rouge. C'est ce que prévoient les directives et règlements de l'État datant de 2013. Or, selon les analyses du collectif, cette règle n'est pas respectée dans 239 cas sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Ce serait bien si l'on faisait parfois plus que le strict minimum Federico Gentile, ZUG

Le collectif a publié sur son site internet une carte interactivequi représente graphiquement les passages piétons manquants ou défectueux dans la capitale. Elle doit permettre d'identifier les entrées des zones 30 où les piétons sont potentiellement en danger.

Renforcer le sentiment de sécurité des piétons

Dans une ville, les gens devraient être encouragés à se déplacer à pied, et surtout en toute sécurité. Mais la situation actuelle a plutôt un effet dissuasif. «Sans les passages rouges, les conducteurs peuvent ne pas remarquer qu'ils empruntent une telle zone. Cela rend la traversée de la rue non seulement dangereuse et désagréable pour les piétons, mais décourage également les déplacements à pied dans la ville en général», explique Federico Gentile, président du Centre pour la justice urbaine.

Federico Gentile s'engage pour une ville sûre pour tous. © PHOTO: Gilles Kayser

En tant que membre fondateur du Centre pour la justice urbaine, Federico Gentile a à cœur de rendre l'espace urbain agréable à vivre. Cet informaticien de 35 ans s'est beaucoup penché sur l'image urbaine de la ville de Luxembourg.

Nous nous considérons comme des citoyens actifs et ne voulons en aucun cas déclencher des querelles. Nous sommes favorables à un travail main dans la main et à une collaboration pacifique Federico Gentile, ZUG

Pour un partage équitable de l'espace urbain Le Centre pour la justice urbaine est une organisation à but non lucratif composée de cinq personnes engagées qui œuvrent pour un partage équitable de l'espace urbain. L'objectif est de rendre la capitale plus sûre, plus accessible et plus durable. Un partage équitable de l'espace urbain ne signifierait pas bannir complètement les voitures de l'espace urbain, mais plutôt le répartir de manière logique et surtout sûre pour toutes les parties concernées.

Les projets présentent des lacunes en matière de sécurité pour les piétons

Dès le premier projet, publié en octobre 2021, le Centre pour la justice urbaine s'était fixé comme priorité la sécurité des piétons. A l'époque, l'équipe avait constaté que sur 1.787 passages piétons dans la capitale, 475 n'étaient pas conformes au Code de la route. Selon ce code, les places de parking ne peuvent pas se trouver à moins de cinq mètres d'un passage piéton.

En effet, si des véhicules sont garés trop près d'un passage piéton, la visibilité de l'automobiliste qui passe est réduite et il ne remarque le piéton que très tard ou, dans le pire des cas, pas du tout. Pourtant, ce défaut de sécurité serait assez rapidement corrigé en dessinant des places de stationnement conformément à la loi, argumente le collectif.

«Ce serait bien si l'on faisait parfois plus que le strict minimum», déplore Federico Gentile. Ce deuxième projet du collectif montre toutefois que la ville continue de ne pas appliquer systématiquement les directives en matière d'infrastructures pour les piétons.

Une collaboration compliquée avec la ville de Luxembourg «Nous nous considérons comme des citoyens actifs et ne voulons en aucun cas déclencher des querelles. Nous sommes favorables à l'idée de travailler main dans la main et à collaborer pacifiquement», souligne Federico Gentile. Mais cela n'arrivera probablement pas, car la date de l'audience devant le tribunal administratif est déjà fixée à septembre 2024. Après la publication du premier projet du centre, la ville de Luxembourg a elle-même procédé à une analyse des passages piétons de la capitale et est arrivée à 37 passages qui ne seraient pas conformes à la loi. Comme les chiffres sont très différents, le collectif a voulu consulter l'analyse de la ville de Luxembourg. «Les données du premier et du deuxième projet ne seront certainement pas complètement exemptes d'erreurs», explique Federico Gentile - mais les deux chiffres seraient tout simplement trop différents pour être laissés sans commentaire. Mais il y a un manque de transparence de la part de la Ville de Luxembourg, c'est pourquoi la Commission d'accès aux documents (CAD) a été saisie. Celle-ci a annoncé au printemps 2022 que les documents de la Ville de Luxembourg étaient communicables. Depuis lors, rien n'a été fait, ce qui a entraîné l'intervention du tribunal administratif. «Ce n'était définitivement pas notre objectif et cela ne nous rend pas heureux», souligne Federico Gentile.

