Les premiers enseignements des listes des partis pour les législatives

Les premiers obstacles importants en vue des élections législatives ont été franchis : mercredi était la date limite pour le dépôt des listes de candidats et jeudi, les numéros des listes pour les bulletins de vote et les affiches ont été attribués. Si l'on regarde le nombre de listes, beaucoup se sentent appelés à siéger à la Chambre des députés après le 8 octobre. C'est l'une des premières constatations.

Trois nouveaux mouvements sur les rangs

Avec Fokus, Fräiheet et Volt, trois nouveaux mouvements sont en lice. Fokus et Fräiheet ont même réussi à présenter des listes complètes dans les quatre circonscriptions, et ce parfois en un temps record. Déi Konservativ, qui ne s'était présenté que dans le Sud en 2018, propose cette fois une liste dans le Nord. En revanche, les communistes ne sont plus représentés dans l'Oesling et, par rapport à 2018, Démocratie - le mouvement était présent dans le Sud et le Centre - a disparu de la scène. Leur ancienne tête de liste, Sonja Holper, a rejoint Fräiheet.

Pas de tête de liste nationale dans le Nord

On pourrait presque penser que Paulette Lenert (LSAP) évite la confrontation directe avec Xavier Bettel (DP), Luc Frieden (CSV) et Sam Tanson (Déi Gréng). Ce trio se présente au Centre et leur nombre de voix personnelles révélera le 8 octobre qui est en tête en termes de popularité auprès des électeurs. Dans le dernier sondage Politmonitor, il s'agissait du Premier ministre DP.

Paulette Lenert se présente dans sa circonscription d'origine en Moselle (Est), avec l'objectif de remporter un deuxième siège pour les socialistes - ce qui n'a pas été le cas depuis 1994 et qui suppose à peu près de doubler le résultat de 2018. Parmi les partis représentés à la Chambre, Fred Keup, tête de liste nationale pour l'ADR, se présente dans le Sud ; le pirate Sven Clement se présente également dans le Centre.

Une interprétation singulière des doubles têtes de liste

Les doubles têtes de liste ont été inventées dans le but de garantir ou de promouvoir la parité des sexes. Les Verts pratiquent ce modèle depuis de nombreuses années, le CSV et le LSAP l'ont récemment adopté et ont nommé leur chef de parti de manière paritaire.

Pour les élections de la Chambre, le CSV et le DP proposent une interprétation plutôt singulière : quatre de leurs doubles têtes de liste régionales sont exclusivement masculines. Chez les libéraux, le duo Fernand Etgen et Marc Hansen au Nord et le duo Max Hahn et Claude Meisch au Sud ; chez les chrétiens-sociaux, les binômes Georges Mischo et Gilles Roth au Sud ainsi que Léon Gloden et Max Hengel à l'Est. Là, on aurait pu imaginer un binôme CSV exclusivement féminin, pour ainsi dire en compensation du duo masculin de la Minette : Octavie Modert et Stéphanie Weydert.

Les doubles mandats sont maintenus

57 des 60 députés sont candidats à un nouveau mandat. Alors qu'Ali Kaes n'a pas été retenu sur la liste Nord du CSV, Nathalie Oberweis (Déi Lénk), en tant que conseillère communale dans la capitale, et Jean-Marie Halsdorf (CSV), en tant que bourgmestre à Pétange, veulent se concentrer entièrement sur leur mandat communal. 44 des 57 candidats députés, dont onze bourgmestres, devront faire le grand écart entre la politique nationale et la politique communale après le 8 octobre - à condition qu'ils soient réélus. La fin des doubles mandats n'est pas (encore) en vue, malgré toutes les déclarations contraires des partis et des hommes politiques.

Les médecins sont les nouvelles célébrités

Si, lors des précédentes élections à la Chambre, les partis faisaient volontiers appel à des visages connus de la culture, du sport et des médias pour attirer les voix, le facteur "célébrité" reste limité en 2023. Seul le PD propose deux ex-sportifs à succès, la joueuse de tennis Mandy Minella (Sud) et le nageur Raphaël Stacchiotti (Centre).

En revanche, le secteur de la santé est cette fois bien représenté, ce qui, dans le cas de Jean-Claude Schmit (LSAP, Centre), qui a guidé sa ministre Paulette Lenert à travers la pandémie en tant que directeur de la Santé, et de l'infectiologue Gérard Schockmel (DP, centre), est avant tout dû à leur notoriété suite à la crise du covid-19. Deux directeurs d'hôpitaux, Romain Nati (LSAP, Centre) et Jean-Marc Cloos (Déi Gréng, Centre), sont également candidats, ainsi que le président de l'Ordre des pharmaciens, Alain De Bourcy (Centre), pour le CSV.

Le lieu de résidence ne signifie pas la circonscription électorale

Contrairement aux élections communales, il n'y a pas de clause de résidence, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de se présenter dans la circonscription où l'on habite ou réside. Ce sont surtout les petits et nouveaux partis qui utilisent cette clause lors de la constitution de leurs listes et font ainsi de la publicité quasi indirecte pour une seule circonscription électorale.

Mais les partis établis ont également recours à cette possibilité, par exemple le LSAP avec Francine Closener et Déi Gréng avec Djuna Bernard : lors des élections communales, les deux co-présidents du parti se sont présentés à Mamer, et maintenant ils se présentent aux élections à la Chambre dans le Centre.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.