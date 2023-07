Les prix de la construction progressent, mais moins rapidement

Share this with email

La crise de la construction s'aggrave, mettant toute la branche dans l'incertitude la plus totale. Rappelons que le nombre de faillites dans ce secteur a connu une augmentation de 117%, soit 102 cas sur le premier semestre de 2023, contre 47 en 2022.

Et face à cette crise, consécutive de l'inflation galopante et de la hausse du coût des matières premières, les prix des logements, qui étaient déjà très hauts, continuent de s'envoler. Selon les dernières données du Statec, l'indice des prix de la construction a progressé de 5,2% entre les mois d'octobre 2022 et d'avril 2023, marquant un nouveau ralentissement par rapport au semestre précédent (+6,8% entre avril et octobre 2022).

Un niveau toujours très élevé

Sur un an, les prix dans la construction résidentielle se sont donc renchéris de 12,3%. Le taux de variation annuel recule ainsi pour la première fois depuis avril 2021, mais reste à un niveau très élevé. «Ce résultat s'inscrit dans le contexte inflationniste général, avec l'augmentation continue du prix de certains matériaux et du coût de la main-d'œuvre début 2023», rappelle ainsi le Statec.

Mais chaque corps de métier n'est pas logé à la même enseigne. Ainsi, le gros œuvre, qui présente la plus forte pondération dans l'indice, accuse une hausse semestrielle de 4,8%. De plus, l'augmentation conséquente du prix du ciment et de ses dérivés au cours du dernier semestre a pesé sur les prix des travaux de maçonnerie avec une hausse de 5%. L'évolution plus contrastée d'autres matériaux de construction, notamment la baisse des armatures de fer a permis de légèrement freiner cette progression. Suite au recul du prix du diesel, les travaux de terrassement (+3,7%) sont des prestations dont les prix ont le moins évolué en un semestre.

La toiture, seule exception

Avec une augmentation de 4,6%, les prix des travaux de toiture progressent de nouveau moins vite que l’indice général. La toiture est le seul corps de métier dont les prix évoluent de moins de 10% sur un an, mais ces travaux furent fortement impactés en 2020 et 2021 (+29,8% entre 2020 et 2021) par la flambée du prix du bois, qui tend à se stabiliser, voire à reculer sur le dernier semestre.

Aussi, les prix des toitures ont toutefois été dopés par les travaux de couverture (5,5%) et notamment les fenêtres et coupoles en toiture (+8,3%), des évolutions quelque peu contrebalancées par ceux des charpentes (+3,1%).

Les prix des travaux de façade prennent 5,4%

Du côté de la fermeture du bâtiment, qui comprend les fenêtres avec les dispositifs de protection solaire, les portes de garages et les façades, on constate une progression des prix de 6,1% entre octobre 2022 et avril 2023. L'augmentation du prix des matériaux isolants et de la main-d'œuvre a fait grimper la facture pour les travaux de façade de 5,4% en un semestre, alors que les maîtres d'ouvrages doivent même débourser 6,6% de plus pour la menuiserie extérieure d'une construction résidentielle. Cette hausse est notamment à mettre en relation avec une tendance à la hausse du prix du verre.

De plus, bien que les prix de certaines fournitures aient tendance à se stabiliser, des hausses continues et soutenues ont été relevées au niveau des installations techniques (+4,2%). La hausse du coût de main-d'œuvre a par contre impacté tous les corps de métier, que ce soient les installations sanitaires (+5), de chauffage/ventilation (+3,6%), ou encore les installations électriques (+4,8%).

Le carrelage et la marbrerie, des secteurs dynamiques

L'augmentation du coût de la main-d'œuvre et de certaines fournitures (carrelage, portes intérieures, …) s'est également fait ressentir au niveau du parachèvement (+6,1%), un corps de métier fortement pondéré dans l'indice des prix de la construction. L'évolution des prix des prestations en relation avec le carrelage (+6,9%), la marbrerie (+8,3%) et la menuiserie intérieure (+6,7%), mais également la peinture (+6,5%) et le revêtement de sol (+6,2%), sont ainsi parmi les plus dynamiques sur le dernier semestre.