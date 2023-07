Les prix des maisons et des appartements continuent de baisser, les loyers augmentent

De plus en plus de personnes se tournent vers le marché locatif en raison de la hausse des taux d'intérêt. © PHOTO: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

La tendance a été amorcée au début de l'année et se poursuit. Les prix de l'immobilier continuent de baisser au second trimestre, selon les données fournies par deux agences immobilières. Dans le même temps, les prix des loyers grimpent en flèche, signe supplémentaire que les taux d'intérêt hypothécaires élevés dissuadent les candidats acquéreurs d'acheter un bien.

Selon les chiffres d'atHome, qui confirme ses premières estimations de début juin, les prix des maisons et des appartements ont chuté de 7,5% par rapport à la même période en 2022. A l'opposé, les prix moyens des loyers ont bondi de 11,5% en 2023.

La plus forte baisse a été enregistrée dans les immeubles résidentiels de la capitale et du centre du pays. Les maisons ont été vendues 12,6% moins chères que l'année précédente. Les appartements ont un peu mieux résisté, mais ont également changé de mains pour un prix moyen qui est 5,3% plus bas. Le prix au mètre carré de 9.880 euros reste toutefois de loin le plus élevé.

En ce qui concerne les appartements, la plus forte baisse des prix a été observée dans l'ouest du pays. Dans cette région, les appartements ont changé de mains pour 13,7% de moins en moyenne. Les maisons se sont vendues à 8,8% de moins. C'est dans l'est du pays que les prix ont été les plus stables, avec des baisses de seulement 4,5% pour les appartements et 5,1% pour les maisons.

Un ensemble distinct de données publié mercredi par l'agence immobilière Immotop a également montré un ralentissement des prix au cours de l'année écoulée. Le coût moyen d'une propriété par mètre carré au Luxembourg était de 8.700€ au deuxième trimestre, contre 8.870€ il y a un an.

La capitale - qui est considérée comme une zone distincte dans les données d'Immotop - a été la seule région à connaître une augmentation des prix, le prix moyen d'une propriété s'élevant à 12.475€ le mètre carré au deuxième trimestre, contre 12.406€ un an plus tôt.

Avec la hausse des taux d'intérêt, un certain nombre d'acquéreurs sont contraints de reporter leur projet de construction. De plus en plus de monde se tourne donc vers le marché de la location. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque cela fait exploser les loyers, qui ont augmenté en moyenne de 11,2% l'année dernière, et même de 13,4% en ce qui concerne les maisons. C'est à l'Est que l'augmentation a été la plus forte : selon atHome.lu, les locataires ont dû débourser 19,8% de plus pour louer une maison. Le loyer moyen dans la région centre, qui comprend la ville de Luxembourg, est désormais de 2.179 €, selon les données de l'agence immobilière.

Le portail Immotop.lu a également publié mardi de nouveaux chiffres sur le marché immobilier luxembourgeois. On y constate que la classe énergétique d'un bien immobilier a un impact croissant sur le prix de vente. Ainsi, les maisons de classe énergétique A se vendent en moyenne 9.621 euros le mètre carré, celles de classe énergétique G, 7.470 euros.