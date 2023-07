Les résidents luxembourgeois pourront cultiver du cannabis à partir du 21 juillet

Share this with email

Ils pourront cultiver des plants de cannabis chez eux. À partir du vendredi 21 juillet, les résidents luxembourgeois disposeront d'un peu plus de liberté quant à leur culture et leur consommation de cannabis récréatif. Votée le 28 juin à la Chambre, la nouvelle loi relative à la culture domestique du cannabis a été publiée au Journal officiel en date du lundi 17 juillet.

Quatre jours plus tard, le 21 juillet, il deviendra donc légal de fumer du cannabis en privé lorsque l'on est majeur. Mais pas seulement. Il sera également possible de cultiver jusqu'à quatre plants de cannabis par foyer à condition d'être majeur, et de cultiver ces plantes à partir de graines ou de semence.

Une réduction des sanctions

Ces dernières pourront être commandées sur internet dès l'entrée en vigueur de la loi. À noter qu'une filière de production et de commercialisation luxembourgeoise doit par la suite se mettre en place. S'il sera possible pour les résidents de cultiver leur cannabis en extérieur comme en intérieur, les propriétaires devront s'assurer que les plants plantés dans leur jardin ne soient pas visibles de l'extérieur.

Au-delà de légaliser la culture et la consommation privée du cannabis, cette nouvelle loi prévoit la réduction des sanctions encourues pour la détention de petites quantités de cannabis. Ainsi, les personnes se trouvant sur la voie publique avec une quantité inférieure à 3 grammes pourront encourir un simple avertissement de 145 euros. Les quantités supérieures feront, elles, l'objet d'une poursuite pénale et engendreront une comparution devant un juge d'instruction pour leur détenteur.

Consommer du cannabis sur la voie publique, de même que prendre le volant sous l'emprise de stupéfiant resteront interdits, même après le vendredi 21 juillet.