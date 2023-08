Les résidents sont de plus en plus nombreux à quitter le Luxembourg pour vivre en France

Share this with email

Ils sont surnommés «frontaliers atypiques», car ils constituent un flux migratoire en sens inverse: ils arrêtent de vivre au Luxembourg et partent dans les pays voisins, tout en continuant à travailler au Grand-Duché. Bien que marginal, le phénomène s'est accentué ces dernières années, et les Portugais sont nombreux à participer à cet exode vers la France. La raison? Le prix des logements.

En 2022, ce sont les Portugais et les Luxembourgeois qui ont été les plus nombreux à quitter le Grand-Duché pour s'installer dans les pays voisins, pesant pour près de 60% de ces nouveaux frontaliers atypiques, révèle un rapport de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) du Luxembourg.

Au total, 3.647 personnes ont quitté le pays en 2022, pour s'installer aux frontières, tout en continuant à dépendre de la sécurité sociale luxembourgeoise. Parmi elles, 1.082 sont luxembourgeoises (30 %), 994 sont portugaises (27 %) et 911 sont françaises (25 %), selon les données de l'IGSS. En dix ans, cette migration a bondi de 75 %.

16.000 néo-Lorrains en 10 ans

Si les «frontaliers atypiques» portugais préfèrent la France, les Luxembourgeois choisissent principalement l'Allemagne comme nouveau pays de résidence. Sur les 994 Portugais qui ont quitté le Grand-Duché, 722 se sont installés dans des villes frontalières françaises, toujours selon le rapport de l'IGSS.

«Entre 2012 et 2023, on estime qu'environ 16.000 résidents luxembourgeois se seront installés dans le nord de la Lorraine», fait savoir Michael Vollot, directeur des études à l'Agence d'urbanisme et de développement durable du nord de la Lorraine (Agape). Une population qui a plus que doublé entre 2018 et 2023, par rapport à la période précédente, précise l'expert.

Ce nouveau phénomène migratoire est principalement dû au coût très élevé du logement au Luxembourg. «C'est la raison invoquée par les élus locaux pour expliquer l'installation de ces nouveaux résidents, en particulier des Portugais, dont le nombre est en augmentation ces dernières années», explique-t-il.

Michael Vollot, directeur d'études à l'Agape, est l'auteur d'un rapport inédit sur les résidents du Luxembourg qui s'installent dans le nord de la Lorraine. © PHOTO: D. R.

Le «flux résidentiel», c'est ainsi que l'on définit l'exode du Grand-Duché. De ce côté-ci de la France, les villes de Longwy, Villerupt, Thionville, Metz, Val de Briey et Bouzonville accueillent de plus en plus de résidents luxembourgeois.

Je pense que lorsque nous réaliserons une nouvelle étude dans trois ans, les Portugais pourraient même être la principale nationalité arrivant du Luxembourg. Michael Vollot Directeur des études à l'Agence d'urbanisme et de développement durable du nord de la Lorraine (Agape)

«Ce flux migratoire en provenance du Luxembourg augmente, et la communauté portugaise est de plus en plus présente dans cette région. À côté des Portugais qui arrivent du Luxembourg, il y a aussi des Portugais qui arrivent directement du Portugal pour travailler au Grand-Duché», souligne Michael Vollot, co-auteur d'une étude inédite sur le sujet.

«Je pense que lorsque nous réaliserons une nouvelle étude dans trois ans, les Portugais pourraient même être la principale nationalité arrivant du Luxembourg», estime le chercheur en sciences sociales. Et si en 2013, ce sont surtout les Français qui ont quitté le Grand-Duché pour cette région, en 2018, la tendance s'est inversé pour laisser place aux Luxembourgeois et aux Portugais.

Des goûts différents en matière de logement

De ce côté-ci de la frontière, les logements restent beaucoup plus abordables qu'au Luxembourg. Ceux qui n'ont plus les moyens de payer au Grand-Duché se retrouvent forcés à s'installer en France. D'autres déménagent dans le but d'acheter une maison plus grande et moins chère en Lorraine.

Lorsqu'il s'agit de choisir un logement dans leur nouveau pays de résidence, les Portugais se distinguent des Luxembourgeois. «Les Portugais achètent des maisons plus petites qui ne sont plus neuves, alors que les Luxembourgeois optent pour des maisons neuves et plus grandes», explique Michael Vollot. Cette différence réside dans le fait que les Portugais ont des salaires et des revenus inférieurs à ceux des Luxembourgeois.

S'il s'agit d'un flux migratoire «très hétérogène», selon l'expert, de grandes tendances se dégagent tout de même. Ainsi, les ex-résidents luxembourgeois sont une population active, plus jeune que celle des villes où ils s'installent, généralement plus éduquée -environ 30% d'entre eux sont diplômés- et ils gagnent des salaires plus élevés que leurs voisins.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Laura Bannier