Les saisonniers pour les vendanges 2023 appelés à se manifester

Si l'Adem et l'Institut viti-vinicole organisent un jobday ce vendredi pour commencer à constituer une réserve de vendangeurs pour les exploitations viticoles, les personnes intéressées ont encore du temps devant elles pour candidater.

L'année dernière avait été particulière pour les propriétaires de vignes. Et pour cause, le calendrier des vendanges avait commencé le 22 août, soit très en avance sur la saison, en raison d'un ensoleillement record et de la sécheresse.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la main-d'œuvre n'avait pas manqué pour l'occasion, puisque d'après Ern Schumacher, président de l'Organisation professionnelle des vignerons indépendants, «beaucoup de frontaliers et de résidents» avaient déposé des candidatures, «du jamais-vu».

Pour cet été 2023, l'Adem et l'Institut viti-vinicole (IVV) collaborent donc à nouveau, en remettant en place un service de recrutement de vendangeurs saisonniers, pour les entreprises viticoles le long de la route du vin luxembourgeoise déjà à la recherche de candidats.

Quelques prérequis à respecter

De son côté, L'IVV prospecte les exploitations viticoles à la recherche de saisonniers, tandis que de l'autre, l'Adem se charge de contacter et de présélectionner des candidats motivés. Rendez-vous est d'ailleurs donné ce vendredi 28 juillet à l'Institut viti-vinicole à partir de 13h aux personnes intéressées pour un jobday.

Une après-midi de rencontres qui constituera ainsi une belle occasion pour les vignerons de rencontrer les candidats présélectionnés et d'échanger avec eux lors de séances de type speed dating.

Contactée, l'Agence pour le développement de l'emploi explique qu'en termes de prérequis, il s'agit avant tout de «comprendre au moins l'une des langues du pays, être motivé et être en bonne condition physique pour effectuer les travaux manuels dans les vignobles».

Et que les personnes qui ne seront pas en mesure de se rendre au jobday et qui ne sont pas inscrites à l'Adem se rassurent, elles sont invitées à contacter les agents de l'Adem Lisa Haunert et Mario Settanni, «qui les mettront ensuite en contact avec les exploitations viticoles qui ont signalé des besoins en personnel».