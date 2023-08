Les salariés de Fuchs & Associés Finance privés de plan social équitable

Share this with email

Le ciel s'assombrit encore un peu plus pour les salariés de Fuchs & Associés Finance. L'entreprise, qui avait fait l'objet d'un contrôle de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) début 2022, avait d'abord dû s'acquitter de deux premières amendes en mai 2022. D'un montant de 537.498,80 euros et de 125.000 euros pour abus de marché et pour violation de déclaration de transactions sur les marchés financiers, ces deux amendes avaient été suivies d'une troisième, se chiffrant à plus d'un milion d'euros.

Quelques mois passent, pendant lesquels la société ne parvient pas à convaincre la CSSF, qui conjoint, en février 2023, Jean Fuchs à démissionner de ses mandats dans les entités régulées. Ce dernier avait jusqu'au 1er août pour trouver un repreneur pour 90% de ses parts.

Une vente qui n'aura jamais lieu, la société ayant été prononcée en liquidation par le tribunal de commerce de Luxembourg le 18 juillet dernier, entraînant l'activation du fonds d'indemnisation de la CSSF. Celle-ci s'est engagée dans un processus de buy out de la société depuis un an, avait annoncé la CSSF dans un communiqué.

Une «mauvaise volonté»

Le mard 22 août, c'est également par voie de communiqué que l'Aleba et le LCGB annoncent cette fois-ci l'échec de plan social pour les salariés de Fuchs et Associés Finance. La délégation du personnel de l'entreprise était jusqu'ici en négociations avec le liquidateur afin d'indemniser correctement les salariés suite à la mise en liquidation de la société.

«Malgré les efforts combinés des deux syndicats, et même après une intervention de l'Office national de conciliation, les parties n'ont pas pu parvenir à un accord», regrettent les deux syndicats. Un échec que ces derniers attribuent uniquement à «la mauvaise volonté et à l'intransigeance du liquidateur alors même qu'un plan social était économiquement, socialement et juridiquement possible». Les salariés de Fuchs & Associés Finances n'ont désormais d'autre choix que de faire valoir leurs droits individuellement.