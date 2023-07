Les salariés luxembourgeois coûtent plus cher, mais travaillent moins

Share this with email

Il y a quelques jours, la Banque centrale européenne (BCE) relevait son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis mai 2001, tout en laissant planer l'incertitude pour la suite alors que l'effet du resserrement monétaire se fait sentir sur l'économie. Pour résumer très brièvement, le relèvement des taux directeurs a pour but de ralentir le taux d’inflation en zone euro, tout en freinant la demande via quatre canaux principaux: les prix des actifs financiers, le taux de change, les taux d'intérêt et les anticipations.

Au Luxembourg, ces hausses successives se font clairement ressentir sur l'activité globale. À commencer par le secteur financier. En effet, les relèvements des taux directeurs ont été répercutés par les banques sur les taux d’intérêt des prêts, provoquant une baisse drastique de la demande de crédits et des investissements immobiliers, ainsi qu’une hausse des mensualités pour les emprunteurs à taux variables

Des prêts de moins en moins intéressants

Mais il ne s'agit pas du seul secteur impacté par cette situation. Au Luxembourg, le taux d’intérêt moyen des prêts immobiliers a augmenté de 2.3 pts de % sur un an en mai (+2.5 pts de % en zone euro), impactant significativement le marché immobilier et l’activité dans la construction. Les perspectives d'activité se détériorent et ce n'est pas la récente faillite annoncée du géant de la construction Manuel Cardoso qui rassurera les plus pessimistes.

Et puis, si on pourrait se réjouir de la baisse de prix de l'immobilier, notamment pour les appartements neufs, n'oublions pas que la demande est, elle aussi, en berne. Le Statec rappelle que les transactions immobilières ont chuté de 50% sur un an au début de 2023, avec, comme pour les prix, un recul plus fort pour les appartements en construction, qui atteignent un niveau historiquement faible avec 174 transactions au 1er trimestre 2023, contre 632 un an auparavant.

Moins d'heures prestées qu'en 2015

Autre constat interpellant soulevé par le Statec: les salariés luxembourgeois coûtent plus cher, mais travaillent moins. En moyenne, un salarié au Luxembourg a presté 33 heures (-2,2%) de moins en 2022 qu’en 2015. Ce repli est moindre qu’en Allemagne (-42 heures), mais supérieur à la moyenne de la zone euro (-24 heures). Les branches qui alimentent ces baisses sont similaires à travers les pays avec en tête, le secteur de l'industrie (-71 heures au Luxembourg depuis 2015), le commerce, le transport et Horeca (-55 heures), construction (-43) et secteur public (-29).

Cela dit, la durée moyenne du temps de travail demeure plus élevée au Luxembourg que dans les pays voisins, ce qui découle non seulement de la durée légale mais aussi d’autres facteurs, comme un moindre recours au temps partiel.

Ceci, alors que le coût salarial moyen (CSM) ne cesse de s'accélérer, de 6,5% sur un an au 1er trimestre 2023. L’indexation a grandement contribué à la croissance du CSM au Luxembourg au début d’année, via les tranches d’avril 2022 et de février 2023. Par ailleurs, le coût salarial est impacté à la hausse par de moindres congés de maladie qu’un an auparavant, alors que, comme sur les trimestres précédents, la modération des primes et gratifications l’influencent à la baisse.

Nouvelle flambée des prix de l'alimentation à prévoir?

Concernant les prix de l'alimentation, qui ne cessent de croître de mois en mois, malgré une baisse de l'inflation, le Statec ne se veut guère rassurant. «La réapparition du phénomène El Niño cette année, qui tous les 5 à 7 ans perturbe le climat et l’agriculture partout sur la planète, pourrait toutefois redynamiser la flambée des prix alimentaires mondiaux, tout comme l’aggravation des tensions géopolitiques affectant les exportations de céréales ukrainiennes», estime l'institut. Aussi, les prix de l'électricité et du gaz ont reculé considérablement depuis leur pic en 2022, se stabilisant toutefois à des niveaux au-dessus des prix d’avant-crise au second trimestre 2023.

À noter que les recettes liées aux droits d’accises sur le tabac et sur l’essence sont reparties à la hausse au 2e trimestre, contrairement à celles liées aux ventes de diesel (-5.5% sur an au 1er semestre). De même, au premier semestre 2023, les encaissements d’impôts affichent une progression de 6.4% sur un an. Les impôts sur les ménages sont encore en nette hausse et constituent le principal moteur de croissance (contribuant à près de la moitié de la hausse des recettes).