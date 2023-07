Les scolytes provoquent à nouveau des dégâts dans les forêts du Luxembourg

Share this with email

Entre les multiples crises qui ont secoué le Grand-Duché au cours de ces dernières années, il y en a sûrement une qui a quelque peu été éclipsée par les conflits géopolitiques ou alors une pandémie mondiale. En effet, on mésestime souvent les ravages qu'ont causés les scolytes aux forêts d'épicéa du Luxembourg, en particulier dans le nord du pays. En effet, dès 2018, les autorités observent une accumulation d'essaims de scolytes de l'épicéa. Rappelons que ces insectes pondent sous l'écorce des arbres et leurs larves se nourrissent de la sève. Ce qui peut mener à la mort de l'arbre.

Le scolyte pond ses œufs sous l’écorce des arbres affaiblis ou fraîchement abattus. Il prolifère ensuite pour s’attaquer aux arbres sains. © PHOTO: Guy Jallay

En 2019, l'ancienne ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg alertait que «plus de 50 % des forêts d’épicéas» étaient infectées par un ou plusieurs foyers de scolytes. La faute à une chaleur et une sécheresse qui ont indirectement, mais encore plus gravement, impacté les forêts d'épicéas. «De très nombreux peuplements d'épicéas ont dû être coupés à blanc. Cela a permis d'éviter une perte de valeur du bois infesté et une propagation encore plus importante des insectes nuisibles», rappelle le ministère de l'Environnement.

Les années passent et les problèmes persistent. «La surface exacte des peuplements décimés par les scolytes n'est pas connue, car il n'existe pas de chiffres au Luxembourg concernant les peuplements dévastés par les scolytes dans les forêts privées. La plupart des peuplements dévastés se trouvent dans le nord du pays, car la proportion de peuplements d'épicéas est particulièrement élevée dans cette région du pays», poursuit le ministère.

La météo à venir n'augure rien de bon

Puis viennent les années 2021 et 2022, l'été maussade, ponctué par de nombreux épisodes pluvieux ont permis de ralentir la prolifération des scolytes. Seulement voilà, les récentes vagues de chaleur qui ont traversé le pays, de même que la canicule qui s'annonce dans les semaines à venir, n'augurent rien de bon, ce type de météo étant propice au développement de ces insectes ravageurs. Le ministère de l'Environnement ne dit d'ailleurs pas autre chose.

Le scolyte d’épicéa (Ies typographus ou Bostryche typographe pour être exact, NDLR) est en effet toujours présent dans les forêts luxembourgeoises. «Certes, une diminution de la population de typographes a été observée en 2022 en raison des mauvaises conditions météorologiques de l'été, mais depuis, la population s'est rétablie et des dégâts plus importants sont à nouveau observés dans les forêts d'épicéas».

Le problème va s'aggraver

De l'aveu même du ministère, avec le temps sec et chaud, le problème des scolytes dans nos forêts va à nouveau s'aggraver. «Lors des longues périodes de temps sec et chaud, les épicéas souffrent de la chaleur et du manque d'eau, ce qui les rend moins résistants aux agresseurs. Les scolytes s'attaquent alors aux épicéas stressés et y trouvent de bonnes conditions, ce qui leur permet de se reproduire en masse. De ce fait, les dégâts causés par les scolytes dans les forêts d'épicéas augmentent à nouveau fortement», explique-t-il.

Et il n'existe malheureusement pas de solution miracle contre ce fléau hormis une vigilance de tous les instants et une évacuation rapide hors de la forêt des arbres attaqués récemment. Une telle situation est la hantise des propriétaires forestiers. Toutefois, il est important de noter qu'en mars 2022, un nouveau règlement grand-ducal instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers a été adopté.

Déjà 25 propriétaires forestiers soutenus

Celui-ci prévoit, entre autres, le soutien des propriétaires forestiers dont les peuplements d'épicéas ont été détruits par les scolytes et qui ont dû par la suite procéder à une coupe d'urgence dans leurs peuplements. «Depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement grand-ducal, 25 propriétaires forestiers totalisant 25,5 hectares de forêt ont reçu une aide financière pour compenser la perte de revenus due à une coupe d'urgence suite aux dégâts causés par les scolytes», apprend-on de la part du ministère.