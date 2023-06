Les secteurs du transport fluvial et du fret aérien luxembourgeois se replient

La pandémie de covid-19 semble désormais derrière nous. Tout le monde s'en réjouira, à n'en point douter. Néanmoins, et aussi surprenant que cela puisse paraître, le virus avait grandement stimulé certains secteurs. Ce fut notamment le cas de la branche des transports luxembourgeois.

En effet, si la valeur ajoutée en volume de la branche avait enregistré une baisse de seulement 3% en 2020 (à comparer avec une chute de presque 20% dans la zone euro), le secteur avait ensuite enregistré un rebond de 14% en 2021. Ce résultat était en grande partie dû à la bonne tenue des résultats du transport aérien sur cette période, en particulier dans le domaine du fret. «Grâce notamment à l'acheminement de matériel médical ainsi qu'à la récupération temporaire du fret des compagnies spécialisées dans les vols de passagers», précise le Statec.

Une tendance baissière en 2023

Ces éléments transparaissent d'ailleurs dans les résultats du volume de fret recensé à l'aéroport du Findel (+6% en 2020, +20% en 2021). Toutefois, le phénomène n'a pas perduré en 2022 (-11%) et la tendance demeure plutôt baissière sur le début de 2023 (-20% environ sur un an au cours des cinq premiers mois de l'année, surtout du fait que les chiffres au début de 2022 étaient encore relativement élevés). Ce volume de fret aérien revient globalement, sur le début de l'année 2023, aux niveaux qui prévalaient avant l'éclatement de la pandémie.

Même constat du côté du transport aérien de passagers, la fréquentation relevée au Findel s'était réduite à peau de chagrin en 2020 (-70% par rapport à 2019, sous l’effet notamment de l'arrêt du trafic passagers entre la fin mars et la fin mai), avant de se redresser de manière progressive sous l’effet du relâchement des restrictions (+40% en 2021, +100% en 2022, des résultats très proches de ceux observés sur la même période dans les autres pays européens). Sur le début de 2023, le nombre de passagers recensés à l’aéroport de Luxembourg revient sur un niveau comparable à celui d'avant la crise sanitaire.

Un repli des volumes transportés dans le transport fluvial

Quid du transport fluvial? Les données de fret et de passagers s’arrêtent à 2022. Le Luxembourg affiche sur l’année passée une baisse de 7% pour le fret par rapport à 2021, un résultat plus faible que ceux de la France et de l'Allemagne. Pour les passagers, le Luxembourg affiche une hausse de 33%, entre la France (+26%) et l'Allemagne (+44%). Pour le transport de biens par route, sur le premier semestre 2022, le Luxembourg montre en revanche un résultat supérieur à celui de ses voisins. Enfin, pour le transport fluvial, l'année 2022 est marquée par un repli des volumes transportés au Luxembourg et dans ses pays frontaliers, sous l'effet notamment d'un très mauvais troisième trimestre où le faible niveau des cours d'eau lié à la sécheresse a considérablement handicapé l'activité.

Par ailleurs, malgré un certain repli constaté dans le secteur, l'évolution des effectifs des services de transports et entreposage continue sur une tendance favorable sur les premiers mois de l'année. L'emploi y montre une progression de 4,2% sur un an au premier trimestre 2023, supérieure à celle de l'emploi de l'ensemble de l'économie et qui, contrairement à ce dernier, ne montre pas de signes de ralentissement, grâce notamment à la création d'emplois d'entreprises spécialisées dans le transport collectif de passagers par route. Ce qui est loin d'être le cas du secteur de la construction. En effet, l'emploi salarié dans la construction continue de ralentir au premier trimestre 2023, avec une progression de 0,9% sur un an.

L'emploi industriel résiste

Du côté de l'industrie, malgré un repli de la production industrielle au premier trimestre, une poursuite de la dégradation des perspectives d'emploi dans les enquêtes de conjoncture et une hausse des demandes de chômage partiel depuis l'automne 2022, l'emploi industriel résiste encore bien. Sur le début de 2023, l'emploi industriel luxembourgeois marque un léger ralentissement, passant de +0,5% au quatrième trimestre de 2022 à +0,3% au premier trimestre de 2023. Ce sont surtout les sous-branches de l'industrie alimentaire, l'industrie chimique et la production et distribution d'énergie qui ont contribué à cette progression au premier trimestre.

Dans l'ensemble, au premier trimestre 2023, le PIB du Luxembourg affiche selon une première estimation une hausse de 2% après une baisse de -0,4% sur un an. «Ce rebond intervient après une chute marquée au quatrième trimestre 2022, largement due à celle de la valeur ajoutée du secteur financier. Cette dernière s'est bien redressée sur le début de 2023, mais d'autres branches ont également contribué positivement à l'évolution de l'activité, en particulier dans le domaine des services aux entreprises», estime le Statec. À noter également que les importations d'électricité ont reculé de 8% au premier trimestre par rapport à la même période de 2022. Cette diminution des importations est attribuable en grande partie à la crise énergétique, qui a entraîné une baisse de la consommation d'électricité de 9% au premier trimestre par rapport à l'année précédente